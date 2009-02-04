Nehalem-EP tabanlı yeni nesil Xeon işlemcilerinde fiyatlar netleşiyor

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Intel sunucu ve iş istasyonlarında kullanılmak üzere Nehalem kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisinin güç verdiği Xeon işlemcilerini de pazara sunmaya hazırlanıyor. Yaklaşan lansman tarihi ile birlikte detayları netleşmeye başlayan Nehalem-EP tabanlı Xeon işlemcilerinin özellikle profesyonel kullanıcılar ve işletmeler tarafından merakla beklenen fiyatları da gün ışığına çıkmaya başladı.

Güncel yol haritasına göre Mart ayının ve aynı zamanda ilk çeyreğin son günlerinde kullanıma sunulması beklenen Nehalem-EP tabanlı Xeon modellerinin en ucuzu olacağı belirtilen ve 2.66GHz'de çalışan 8MB L3 bellekli Xeon W3520'nin 285$'lık etiket fiyatıyla kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Intel daha yüksek çalışma frekansına ihtiyaç duyanları da unutmuş değil zira daha hızlı modeller de satışa sunuluyor.

Gelen bilgilere göre Intel, Xeon Q3540 modelinin 555$'dan satmayı planlıyor. 2.93GHz'de çalışan, 8MB L3 bellek ile donatılan ve 4.8GT/sn'lik QPI veri yolu desteği sunan dört çekirdekli işlemcinin hemen üzerine de Xeon W3570 modelinin konumlandırılması bekleniyor. 3.2GHz'de çalışan ve 8MB L3 bellek ile gelen dört çekirdekli işlemcinin 990$'lık etiket fiyatı üzerinden müşterilere sunulması bekleniyor.