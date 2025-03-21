Yeni Tesla Model Y, Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı

Şu anda envanterde bulunan yeni Tesla Model Y Long Dört Çeker versiyonların fiyatları 3.465.581 TL ile 3.638.035 TL arasında değişiklik gösteriyor. Tesla Türkiye, yeni modeller için 45 gün içerisinde teslimat süresi veriyor. Henüz Standard Range versiyon Türkiye'ye gelmedi. Daha uygun fiyatlı olacak bu versiyonun mayıs-haziran gibi gelmesi bekleniyor.
2025 Tesla Model Y özellikleri ⚡
Yeni Tesla Model Y'nin ön ve arka tasarımında değişiklik yapıldı. Boydan boya uzanan LED ışık imzasıyla dikkatleri üzerine çeken model, bölünmüş far tasarımının uygulandığı ilk Tesla olarak karşımızda. Bu yeni tasarım sayesinde otomobilin aerodinamik yapısı da iyileştirildi. 0.23 Cd'lik hava sürtünme katsayısı 0.22 Cd'ye düşürüldü. Bunun sonucunda genel verimlilikte ve menzilde az da olsa artış yaşandı.
Tesla Model Y'nin ses sistemi de elden geçirildi. Daha estetik görünen hoparlör tasarımıyla birlikte ses performansı da artırıldı. Ancak, tek motorlu Standard Range ve Long Range versiyonlarda hoparlör sayısı 9'a düşürüldü. Önceki modelde tüm versiyonlarda 13 hoparlör ve 1 subwoofer bulunuyordu. Çift motorlu Uzun Menzil versiyonunda ise 15 hoparlör ve 1 subwoofer bulunuyor.
Tesla Model Y'nin Standart Range versiyonu WLTP'ye göre 455 kilometre sürüş menziline sahipti. Makyajlı modelde yapılan aerodinamik iyileştirmeler ve CATL imzalı 62,5 kWsa'lik yeni LFP batarya sayesinde menzil 500 kilometreye kadar yükseldi. 220 kW'lık (Türkiye'de aynı motor 159 kW ile sınırlı) motorla 0-100 km/s hızlanmasını 5,9 saniyede tamamlayan otomobilin son hızı da 201 km/s olarak karşımıza çıkıyor.
Long Range seçenekler LG tarafından üretilen 78.4 kWsa kapasiteli NMC bataryaya sahip. Tek motorlu versiyonda WLTP menzili 600 kilometreden 622 kilometreye yükselmiş durumda. Çift motorlu seçenek ise 19 inçlik jantlarla 586 kilometreye kadar sürüş menzili vadediyor. Model Y'deki LFP batarya 175 kW'a kadar, NMC batarya ise 250 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip.
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ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!
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