Nintendo Switch 2’nin Türkiye fiyatı 30 bin TL’ye yakın olacak

- Nintendo Switch 2 yurt dışı fiyatı ne kadar?
- Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?
- Nintendo Switch 2 için vergili fiyat hesaplama
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Nintendo'nun resmi Türkiye distribütörü CD Media Turkey, Nintendo Switch 2'nin Türkiye fiyatını açıklamadı. CD Media Turkey'den yapılan açıklamada, "Haziran ayında çıkacak olan Nintendo Switch 2’nin Türkiye satış bilgileri için takipte kalın." ifadelerine yer verildi.
Nintendo Switch 2 yurt dışı fiyatı ne kadar?
Nintendo Switch 2'nin ABD fiyatı 449 dolar, Avrupa fiyatı ise 469 Euro olarak belirlendi. Konsolun Türkiye fiyatı için herhangi bir ek vergi hesabı yapmadığımızda bu fiyatlar 17.000 TL ve 19.300 TL'ye denk geliyor. Ancak Türkiye'de konsollardan yüzde 20 gümrük vergisi ve yüzde 20 ÖTV alınıyor. Bu vergileri eklediğimizde Ninteno Switch 2 için bizi çok yüksek fiyatlar bekliyor.
Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?
Nintendo Switch 2 için vergili fiyat hesaplama
- Vergisiz fiyat (394 Euro): 16.232 TL
- Gümrük vergisi (%20): 3.246 TL
- ÖTV (%20): 3.895 TL
- KDV (%20): 4.674 TL
- Toplam Tutar: 28.047 TL
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