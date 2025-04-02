Nintendo Switch 2’nin Türkiye fiyatı 30 bin TL’ye yakın olacak

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Nintendo bugünkü etkinlikle birlikte Nintendo Switch 2 hakkındaki tüm detayları açıkladı. Konsolun Japonya, ABD ve Avrupa fiyatları belli oldu. Nintendo Switch 2'nin Türkiye'de ne zaman ve ne kadara satılacağı bilinmiyor. Tahminlerimize göre konsolun fiyatı 30 bin TL civarında olacak.

Nintendo Switch 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve çıkış tarihi 3 sa. önce eklendi

Nintendo'nun resmi Türkiye distribütörü CD Media Turkey, Nintendo Switch 2'nin Türkiye fiyatını açıklamadı. CD Media Turkey'den yapılan açıklamada, "Haziran ayında çıkacak olan Nintendo Switch 2’nin Türkiye satış bilgileri için takipte kalın." ifadelerine yer verildi.

Nintendo Switch 2 yurt dışı fiyatı ne kadar?

Nintendo Switch 2'nin ABD fiyatı 449 dolar, Avrupa fiyatı ise 469 Euro olarak belirlendi. Konsolun Türkiye fiyatı için herhangi bir ek vergi hesabı yapmadığımızda bu fiyatlar 17.000 TL ve 19.300 TL'ye denk geliyor. Ancak Türkiye'de konsollardan yüzde 20 gümrük vergisi ve yüzde 20 ÖTV alınıyor. Bu vergileri eklediğimizde Ninteno Switch 2 için bizi çok yüksek fiyatlar bekliyor.

Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Tam Boyutta Gör Türkiye bir Avrupa ülkesi olduğu için Nintendo Switch 2'nin Türkiye fiyatını Almanya üzerinden hesaplayabiliriz. Almanya'da konsollardan yüzde 19 KDV alınıyor. Nintendo Switch 2 için açıklanan 469 Euro'luk fiyattan yüzde 19 oranındaki KDV'yi çıkardığımızda ise vergisiz olarak 394 Euro'ya satılıyor. Vergisiz Almanya fiyatının üzerine Türkiye'deki tüm vergileri eklediğimizde 28.047 TL'ye ulaşıyoruz. Distrübütör veya ithalatçı firmanın kârını da hesaplarsak tahmini olarak Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatı 29.999 TL olacaktır.

Nintendo Switch 2 için vergili fiyat hesaplama

Vergisiz fiyat (394 Euro): 16.232 TL

(394 Euro): 16.232 TL Gümrük vergisi (%20): 3.246 TL

(%20): 3.246 TL ÖTV (%20): 3.895 TL

(%20): 3.895 TL KDV (%20): 4.674 TL

(%20): 4.674 TL Toplam Tutar: 28.047 TL

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatı tahmini olarak ne kadar olacak?