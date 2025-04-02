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    Anlık Bildirim

    Nintendo Switch 2’nin Türkiye fiyatı 30 bin TL’ye yakın olacak

    Nintendo Switch 2 duyuruldu ancak Türkiye fiyatı açıklanmadı. Konsolun Avrupa fiyatının üzerine %20 gümrük vergisi, %20 ÖTV ve %20 KDV'yi eklediğimizde bizleri yaklaşık 30 bin TL'lik fiyat bekliyor.
    Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatı tahmini olarak ne kadar olacak? Tam Boyutta Gör
    Nintendo bugünkü etkinlikle birlikte Nintendo Switch 2 hakkındaki tüm detayları açıkladı. Konsolun Japonya, ABD ve Avrupa fiyatları belli oldu. Nintendo Switch 2'nin Türkiye'de ne zaman ve ne kadara satılacağı bilinmiyor. Tahminlerimize göre konsolun fiyatı 30 bin TL civarında olacak.

    Nintendo'nun resmi Türkiye distribütörü CD Media Turkey, Nintendo Switch 2'nin Türkiye fiyatını açıklamadı. CD Media Turkey'den yapılan açıklamada, "Haziran ayında çıkacak olan Nintendo Switch 2’nin Türkiye satış bilgileri için takipte kalın." ifadelerine yer verildi.

    Nintendo Switch 2 yurt dışı fiyatı ne kadar?

    Nintendo Switch 2'nin ABD fiyatı 449 dolar, Avrupa fiyatı ise 469 Euro olarak belirlendi. Konsolun Türkiye fiyatı için herhangi bir ek vergi hesabı yapmadığımızda bu fiyatlar 17.000 TL ve 19.300 TL'ye denk geliyor. Ancak Türkiye'de konsollardan yüzde 20 gümrük vergisi ve yüzde 20 ÖTV alınıyor. Bu vergileri eklediğimizde Ninteno Switch 2 için bizi çok yüksek fiyatlar bekliyor.

    Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

    Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatı tahmini olarak ne kadar olacak? Tam Boyutta Gör
    Türkiye bir Avrupa ülkesi olduğu için Nintendo Switch 2'nin Türkiye fiyatını Almanya üzerinden hesaplayabiliriz. Almanya'da konsollardan yüzde 19 KDV alınıyor. Nintendo Switch 2 için açıklanan 469 Euro'luk fiyattan yüzde 19 oranındaki KDV'yi çıkardığımızda ise vergisiz olarak 394 Euro'ya satılıyor. Vergisiz Almanya fiyatının üzerine Türkiye'deki tüm vergileri eklediğimizde 28.047 TL'ye ulaşıyoruz. Distrübütör veya ithalatçı firmanın kârını da hesaplarsak tahmini olarak Nintendo Switch 2 Türkiye fiyatı 29.999 TL olacaktır.

    Nintendo Switch 2 için vergili fiyat hesaplama

    • Vergisiz fiyat (394 Euro): 16.232 TL
    • Gümrük vergisi (%20): 3.246 TL
    • ÖTV (%20): 3.895 TL
    • KDV (%20): 4.674 TL
    • Toplam Tutar: 28.047 TL
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    swordoftemple 2 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 6 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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