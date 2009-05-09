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NesteQ, ASM Xzero serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NesteQ, ASM Xzero serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu
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Almanya merkezli donanım üreticisi NesteQ, ASM Xzero isimli yeni güç kaynağı aileisini duyurdu. Seriye ismini veren ASM (Advanced Silent Mode) teknolojisi sayesinde güç kaynağının sıcaklığı 65 derecenin altına düştüğü anda, soğutmadan sorumlu 120mm'lik fanın otomatik olarak durduğu ve bu sayede daha gürültüsüz bir çalışma ortamı sağlanmasına katı sağladığı söyleniyor. 400W, 500W, 600W ve 700W gibi dört farklı kapasite seçeneğine sahip seri dahilindeki güç kaynaklarında, güç takip paneli de bulunuyor.

Güç kontrol paneliyle kullanıcıların PSU üzerinde yer alan en önemli rail kanallarının durumunu anlık olarak takip edebildikleri belirtiliyor. Tasarımlarıyla da öne çıkan ASM Xzero serisi yeni güç kaynakları, ATX12V v2.2 ve EPS12V v2.91 standartlarıyla da uyumlu. Modeline göre %89'a varan verimlilik değeri sunabildiği belirtilen güç kaynakları, modüler tasarımlarıyla kasa içi kablo düzenlemesine de katkı sağlıyorlar. Haziran ayında satışına başlanacak güç kaynakarı 109 Avro'dan başlayan fiyatlarla listelere girmiş durumda.

NesteQ, ASM Xzero serisi yeni güç kaynaklarını duyurdu
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sertacaygun 10 yıl
Şeffaf kasa içerisinde çok güzel görünecektir bu. Yoksa görünüş için alınmaz.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
kalite kokuyor.. heatpipe olsun fan kontrolcüsü olsun.. fakat fiyat biraz pahalı olacak gibi en ucuz 400W 109Avro olduna göre..
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KanKoKan 10 yıl
Elektrik girişinin altındaki manuel devir kontrolcüsümü ?
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