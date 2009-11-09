Netbook pazarında satışların 35 milyonu bulacağı tahmin ediliyor

Tam Boyutta Gör

Nokia Booklet 3G

Üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği netbook pazarının cazibesi, ortaya çıkan rakamlarla çok daha net bir şekilde anlaşılabiliyor. Bağımsız araştırma kuruluşu ABI Research son çalışmalasında netbook pazarında 2009 beklentilerini kağıda döktü. Firma tarafından yayımlanan rapora göre, netbook pazarının 2009 yılında yaklaşık 35 milyon adetlik bir büyüklüğe erişmesi öngörülüyor.

14.6 milyon adet netbook'un satıldığı 2008 ile kıyaslandığında ekonomik krizin özellikle ilk yarısına ciddi tesir ettiği 2009 yılında satışların iki katın üzerinde bir artış ile 35 milyon adet civarında olacağı tahmin edilmekte. Acer ve Asus pazarın en büyük iki oyuncusu olarak pozisyonlarını korurken ABI Research, pazardaki tansiyonu yüksek rekabete ve Nokia gibi yeni oyunculara dikkat çekiyor.

Gelecek beklentilerini de açıklayan ABI Research, 2011 yılında 124 milyon ultra-mobil PC (netbook ve mobil internet cihazı) satılacağını tahmin ediyor.