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    HMD Pulse 2 Pro’nun görüntüleri ortaya çıktı

    Özellikle Avrupa ve Asya pazarları için bütçe dostu akıllı telefonlar üreten HMD, yakında yeni bir ürün piyasaya sürecek. Merakla beklenen Pulse 2 Pro’nun görüntüleri ortaya çıktı.
    HMD Pulse 2 Pro Tam Boyutta Gör
    Uzun yıllardır Nokia markası altında cep telefonları ve akıllı telefonlar satışa sunan HMD, geçtiğimiz yıllarda yavaş yavaş kendi markası altında ürünler üretmeye başladı. Bu doğrultuda geçtiğimiz yıl satışa sunulan HMD Pulse Pro, yakında ikinci nesli ile karşımıza çıkacak. Merakla beklenen akıllı telefonun render görselleri sızdırıldı.

    HMD Pulse 2 Pro, üç farklı renk seçeneği ile gelecek

    HMD ve Nokia sızıntıları ile bilinen HMD_MEME’S, sosyal medya üzerinden yeni bir HMD akıllı telefonunun görsellerini paylaştı. Mor, yeşil ve gri renk seçeneklerine sahip olan telefonun adı verilmese de iddialar, bu akıllı telefonun HMD Pulse 2 Pro olduğunu belirtiyor. Önceki iddialar, Pulse 2 Pro'nun sarı bir renk seçeneğine de sahip olacağını belirtmişti, bu nedenle cihazın daha fazla renk seçeneği ile satışa sunulması muhtemel.

    HMD’nin merakla beklenen yeni Pulse Pro akıllı telefonu henüz tanıtılmasa da cihazın bazı teknik detayları ortaya çıkmış durumda. İddialara göre Pulse 2 Pro, Unisoc T610 yonga setinden güç alacak. Android 15 işletim sistemi ile gelmesi beklenen cihazın 6/8GB RAM seçeneklerine ve 128/256GB depolama seçeneklerine sahip olacağı belirtiliyor. Güç tarafında ise cihaz, 5000 mAh bataryaya ve 20W kablolu şarj desteğine sahip olacak. Cihazın 50MP ana kamera ve 50MP selfie kamerasına sahip olacağı da gelen bilgiler arasında. HMD, Pulse 2 Pro’yu önümüzdeki haftalarda satışa sunacaktır.
     

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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