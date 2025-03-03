iPhone 16e'ye talep beklentilerin altında

Apple haberleri ile tanıdığımız deneyimli muhabir, sosyal medya hesabı aracılığı ile Apple Store çalışanlarından aldığı bilgileri paylaştı. Gurman, görüştüğü mağazaların çoğunun çıkış günü için yalnızca birkaç düzine (yani 20-30 civarında) iPhone 16e ön siparişi aldığını söylüyor.
Hedef kitlesi farklı
Belirtilen rakamlar amiral gemisi iPhone modellerine kıyasla son derece düşük. Zira, aynı dönemde diğer modellerin ön sipariş sayıları mağaza başına yüzlerce, hatta binlerce adede ulaşabiliyor. Ancak Gurman'a göre bu durum iPhone 16e'ye olan genel ilgiyi tam olarak yansıtmıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.
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