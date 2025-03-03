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Bloomberg teknoloji editörü Mark Gurman, Apple'ın yeni uygun fiyatlı iPhone modeli hakkında dikkat çekici bir bilgi paylaştı. Gurman'ın söylediklerine bakılırsa iPhone 16e ön sipariş rakamları iPhone 16 ve 16 Pro modellerine kıyasla oldukça geride kaldı.

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Apple haberleri ile tanıdığımız deneyimli muhabir, sosyal medya hesabı aracılığı ile Apple Store çalışanlarından aldığı bilgileri paylaştı. Gurman, görüştüğü mağazaların çoğunun çıkış günü için yalnızca birkaç düzine (yani 20-30 civarında) iPhone 16e ön siparişi aldığını söylüyor.

Hedef kitlesi farklı

Belirtilen rakamlar amiral gemisi iPhone modellerine kıyasla son derece düşük. Zira, aynı dönemde diğer modellerin ön sipariş sayıları mağaza başına yüzlerce, hatta binlerce adede ulaşabiliyor. Ancak Gurman'a göre bu durum iPhone 16e'ye olan genel ilgiyi tam olarak yansıtmıyor.

iPhone 16e ve üst seviye iPhone modellerinin hedef kitleleri farklı. Dolayısıyla, ön sipariş rakamları tek başına cihazın başarısını belirlemek için yeterli bir kriter olmayabilir. iPhone 16e'nin dünya genelindeki satışları, 28 Şubat itibarıyla başladı. Cihaz Türkiye'de 47.999 TL başlangıç fiyatı ile satılıyor.

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iPhone 16e'ye talep beklentilerin altında