Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 16e'ye talep beklentilerin altında

    Apple'ın yeni uygun fiyatlı iPhone modelinin satışları hakkında bazı detaylar paylaşıldı. Aktarılan bilgilere göre iPhone 16e ön siparişleri iPhone 16 ve 16 Pro'ya kıyasla önemli ölçüde düşük.
    iPhone 16e'ye talep beklentilerin altında
    Bloomberg teknoloji editörü Mark Gurman, Apple'ın yeni uygun fiyatlı iPhone modeli hakkında dikkat çekici bir bilgi paylaştı. Gurman'ın söylediklerine bakılırsa iPhone 16e ön sipariş rakamları iPhone 16 ve 16 Pro modellerine kıyasla oldukça geride kaldı.

    Apple haberleri ile tanıdığımız deneyimli muhabir, sosyal medya hesabı aracılığı ile Apple Store çalışanlarından aldığı bilgileri paylaştı. Gurman, görüştüğü mağazaların çoğunun çıkış günü için yalnızca birkaç düzine (yani 20-30 civarında) iPhone 16e ön siparişi aldığını söylüyor.

    Hedef kitlesi farklı

    Belirtilen rakamlar amiral gemisi iPhone modellerine kıyasla son derece düşük. Zira, aynı dönemde diğer modellerin ön sipariş sayıları mağaza başına yüzlerce, hatta binlerce adede ulaşabiliyor. Ancak Gurman'a göre bu durum iPhone 16e'ye olan genel ilgiyi tam olarak yansıtmıyor.

    iPhone 16e'ye talep beklentilerin altında
    iPhone 16e ve üst seviye iPhone modellerinin hedef kitleleri farklı. Dolayısıyla, ön sipariş rakamları tek başına cihazın başarısını belirlemek için yeterli bir kriter olmayabilir. iPhone 16e'nin dünya genelindeki satışları, 28 Şubat itibarıyla başladı. Cihaz Türkiye'de 47.999 TL başlangıç fiyatı ile satılıyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT envantere girdi

    Profil resmi
    -OFLU- 1 gün önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 2 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    kayamtky +19 haQQo +19 BursaliEfsane +14 maxpeck +14 Yokizm +13 alpalp84 +13 Conqueror26 +10 crashris +10 Havya Makinesi +9 sertacaygun +9 kraix +9 dodofran +8 ona97 +8 omanner +8 lightning70 +7 whyeagle +7 Megavolt +7 mert1907 +7 blackkugu61 +6 Jikoxmarley +6 usb2.0 +6 Thomas Anderson +6 4S14N_HUNT3R +5 OrcunFix +5 ridvan1903 +5
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    93 Kişi Okuyor (6 Üye, 87 Misafir) 15 Masaüstü 78 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    859 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    appl, satış ve
    6 etiket daha ön sipariş talep ilgi iPhone 16E Teknoloji Haberleri Apple
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,7b
    Instagram Sayfası50,3b
    YouTube Kanalı356b
    TikTok Sayfası2,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    doğalgaz otomatik gaz kesici nasıl açılır clio 1.3 tce 0501 hangi hat ayrıldıktan hemen sonra başkasını bulan erkek aracın ticari geçmişi nasıl öğrenilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16 Pro Max
    Apple iPhone 16 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V14 G4
    Lenovo V14 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum