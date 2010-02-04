Netbook'lar sadece başlangıç, Chrome OS ile Google her segmente adım atacak

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Internet devi Google, Chrome OS işletim sistemini üzerinde çalışabileceği her donanımda kullandırmayı hedefliyor. Bilindiği üzere Linux tabanlı ve internet odaklı bir işletim sistemi olarak geliştirilen Chrome OS ile Google'ın öncelikli hedefi netbook'lar. Ultra-taşınabilir yapıda olan ve diğer sistemlere göre daha düşük performans sunan netbook'ların hedef segment olarak belirlendiği Chrome OS, tablet bilgisayarlardan masaüstü sistemlere hatta büyük ekranlı panel bilgisayarlara kadar pek çok alanda kullanılacak gibi görünüyor. Netbook'lar ile birlikte standart notebook'lar, masaüstü bilgisayarlar ve büyük ekranlı panel sistemlerde yer alabileceği belirtilen işletim sisteminde farklı cihazlar için alternatif ara birim tasarımlarının oluşturulması, ekran boyutu ve çözünürlüklerle uyumlu gözden geçirilerek düzenlenmiş birimlerin hazırlandığı söyleniyor.

Chrome OS'un geliştiriciler sayfasında yer alan bilgiler de bu iddiayı doğrularken, Apple iPad ile hız kazanan tablet bilgisayar akımının Google için de ilgi çekici bir pazar olacağı ve firmanın tablet uyumlu Chrome OS için çalışma halinde olduğu bildirildi. Google tarafından açıklanan ilk bilgilere göre sadece NAND flash tabanlı depolama sürücülerine kurulabilecek Chrome OS ile şirket, en azından ilk aşamada Windows platformuna rakip olmak istemiyor zira ortaya atılan bazı iddialara göre Google, Chrome OS için kullanıcıların birinci yazılım platformu olmak yerine mobil ağırlıklı bir çözüm olmasını hedefliyor.