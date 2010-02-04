Netbook'lar sadece başlangıç, Chrome OS ile Google her segmente adım atacak

Internet devi Google, Chrome OS işletim sistemini üzerinde çalışabileceği her donanımda kullandırmayı hedefliyor. Bilindiği üzere Linux tabanlı ve internet odaklı bir işletim sistemi olarak geliştirilen Chrome OS ile Google'ın öncelikli hedefi netbook'lar. Ultra-taşınabilir yapıda olan ve diğer sistemlere göre daha düşük performans sunan netbook'ların hedef segment olarak belirlendiği Chrome OS, tablet bilgisayarlardan masaüstü sistemlere hatta büyük ekranlı panel bilgisayarlara kadar pek çok alanda kullanılacak gibi görünüyor. Netbook'lar ile birlikte standart notebook'lar, masaüstü bilgisayarlar ve büyük ekranlı panel sistemlerde yer alabileceği belirtilen işletim sisteminde farklı cihazlar için alternatif ara birim tasarımlarının oluşturulması, ekran boyutu ve çözünürlüklerle uyumlu gözden geçirilerek düzenlenmiş birimlerin hazırlandığı söyleniyor.
Chrome OS'un geliştiriciler sayfasında yer alan bilgiler de bu iddiayı doğrularken, Apple iPad ile hız kazanan tablet bilgisayar akımının Google için de ilgi çekici bir pazar olacağı ve firmanın tablet uyumlu Chrome OS için çalışma halinde olduğu bildirildi. Google tarafından açıklanan ilk bilgilere göre sadece NAND flash tabanlı depolama sürücülerine kurulabilecek Chrome OS ile şirket, en azından ilk aşamada Windows platformuna rakip olmak istemiyor zira ortaya atılan bazı iddialara göre Google, Chrome OS için kullanıcıların birinci yazılım platformu olmak yerine mobil ağırlıklı bir çözüm olmasını hedefliyor.
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tabiki bir işletim sistemini google ın ele alması çok farklı olacaktır, planlanmasından, yürütülmesine, pazarlanmasından yaygınlaştırılmasına kadar tamamen profesyonelce ve tam mesai ile işler yapılacaktır. Linux tek bir elden çıkmadığı için, kullanıcının birşeyleri biraraya getirmesi, komut satırından birşeyler yazması, birşeyler derlemesi gibi kullanıcıyı ürküten, uzak durmasını sağlayan bir sistem. Google ile beraber nasıl kullanıcı dostu olabileceğini hep beraber göreceğiz.
Hiç güleceğim yoktu valla, Ubuntu kullandın mı sen hiç?
Geç sen o işleri.
Linux bile... Sen de benim gibi Linux'u gözünde büyütenlerdensin. Ubuntu hariç ethernet kartımı tanımayan "hödükçük" şeklinde düşündüm ve elimdeki tüm linux sürümleri DVD'lerini çöpe attım.
Her önüne gelen, bu işle biraz ilgisi olan kendine ait Linux yapıyor. İnsanlar neyi seçeceğini şaşırıyor. Windows gibi tek işletim sistemi yok onlarda (Ayrıca MAC gibi de).
Belli başlı sorunlar bu yani; Ethernet kartı ( :D ) + çok başlılık.
Ubuntu tanıdıysa hepsi tanır, biraz uğraşmayı deneseydiniz