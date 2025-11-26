Google, yeni nesil TPU’ları için Intel’in kapısını çalabilir

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Intel’in gelişmiş paketleme teknolojilerine yönelik ilgi hızla artarken kaynaklarından gelen yeni bilgiler, şirketin Google’ın gelecek nesil TPU mimarileri için EMIB paketleme tedarikçisi olabileceğini ortaya koyuyor. TrendForce’un değerlendirmelerine göre Google’ın 2027’de piyasaya çıkması beklenen TPU v9 hızlandırıcılarında EMIB’in kullanılması gündemde. Benzer şekilde, Meta tarafından geliştirilen MTIA yapay zeka çiplerinde de aynı teknolojinin tercih edilmesi konuşuluyor.

Intel’e ilgi artıyor

Sektördeki yoğun ilginin temel nedeni ABD’de gelişmiş paketleme kapasitesinin sınırlı olması ve Intel’in şu anda ülke içinde EMIB seviyesinde paketleme sunabilen tek sağlayıcı konumunda bulunması. TSMC her ne kadar CoWoS teknolojisini ABD’ye taşımak için yatırımlar yürütse de bu kapasitenin tam olarak devreye alınmasının uzun zaman alacağı belirtiliyor. Nvidia ve AMD, TSMC’nin ileri paketleme hatlarında büyük yer kapladığından ASIC geliştiriciler için Intel bir alternatif haline geliyor.

Intel, EMIB platformuna uzun zamandır yatırım yapıyor ve halihazırda Sapphire Rapids ve Granite Rapids gibi veri merkezi işlemcilerinde aktif olarak kullanıyor. Raporda ayrıca firmanın gelişmiş 3D yığın özümü olarak bilinen Foveros Direct3D teknolojisinin de öne çıktığı belirtiliyor. Bu yaklaşım, chiplet mimarilerinin birbirine yüksek bant genişliğiyle bağlanmasını sağlayarak performans iyileştirmelerinde kritik rol üstleniyor. Sektördeki bazı kaynaklar Nvidia gibi şirketlerin gelecekte bu çözüme yönelmeyi değerlendirdiğini aktarıyor.

Her ne kadar Intel’in dış müşterilerden talep görmesi ileri paketleme ekosisteminde dikkate değer bir değişim yaratıyor olsa da TrendForce, bu durumun TSMC’yi etkilemeyeceğini söylüyor. CoWoS zaten kendini kanıtlamış durumda ancak farklı oyuncuların oyuna dahil olması tedarik zincirini çeşitlendirecektir.

