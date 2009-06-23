Nexus 1000 Watt'lık yeni güç kaynağını kullanıma sunuyor

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Komponent üreticisi Nexus ürün gamına 1000 Watt (1Kw) kapasiteli yeni bir güç kaynağı ekliyor. Firmanın Tranquillity serisi altında hazırladığı RX-1K kod adlı yeni güç kaynağı modüler yapısıyla kasa içi kablo yönetimine katkı sağlayabiliyor. ATX 2.2 standardı çerçevesinde hazırlanan yüksek kapasiteli yeni güç kaynağı, tek rail tasarımına sahip. %80 üzeri verimlilik sunabilen Nexus Tranquillity RX-1K, Aktif PFC özelliği başta olmak üzere SLI ve CrossFireX desteği gibi detayları da beraberinde getiriyor.

Soğutma için 135mm'lik düşük gürültülü fan kullanılan güç kaynağının 1000 Watt'lık çözümler arasında en sessiz model olduğu iddia ediliyor. Nexus'un 1000 Watt'lık Tranquillity RX-1K modeli 159 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.