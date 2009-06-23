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Nexus 1000 Watt'lık yeni güç kaynağını kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nexus 1000 Watt'lık yeni güç kaynağını kullanıma sunuyor
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Komponent üreticisi Nexus ürün gamına 1000 Watt (1Kw) kapasiteli yeni bir güç kaynağı ekliyor. Firmanın Tranquillity serisi altında hazırladığı RX-1K kod adlı yeni güç kaynağı modüler yapısıyla kasa içi kablo yönetimine katkı sağlayabiliyor. ATX 2.2 standardı çerçevesinde hazırlanan yüksek kapasiteli yeni güç kaynağı, tek rail tasarımına sahip. %80 üzeri verimlilik sunabilen Nexus Tranquillity RX-1K, Aktif PFC özelliği başta olmak üzere SLI ve CrossFireX desteği gibi detayları da beraberinde getiriyor.

Soğutma için 135mm'lik düşük gürültülü fan kullanılan güç kaynağının 1000 Watt'lık çözümler arasında en sessiz model olduğu iddia ediliyor. Nexus'un 1000 Watt'lık Tranquillity RX-1K modeli 159 Avro seviyesinden satışa sunuluyor.


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Python 10 yıl
türkiyede 160 euro olacaksa alınabilir ve kaliteli olmasıda cabası
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Leprikon 10 yıl
Eğer o fiyattan verirlerse gerçekten süper olur ama marka pek tanıdık gelmedi bana
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dante38 10 yıl
Fiyatıdada çok hoşuma gitti haaa.Ama nexus nasıldır bilemem.
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Chris Brown 10 yıl
Tam ihtiyacım olan Psu.
Sistemimi anca kaldırır.
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elektro67 10 yıl
fiyatı bu şekilde olursa çok iyi olur
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fatihmhizli 10 yıl
Elektirik sobası gibi.. 1 KW ne demek yahu..
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