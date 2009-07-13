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Nexus'dan full-tower formunda yeni PC kasası; Edge

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
13,2b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nexus'dan full-tower formunda yeni PC kasası; Edge
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Komponent üretiminde sektörün iddialı oyuncularından birisi olan Nexus, Full-Tower segmenti için hazırladığı Edge isimli yeni bilgisayar kasasını duyurdu. 64.2 x 23.9 x 57.6 cm boyutlarında olan yeni kasa özellikle sunduğu geniş iç hacim ile dikkat çekecek gibi görünüyor zira kasa çok sayıda harici donanım ve sürücüye ev sahipliği yapabiliyor.

Ön kısmında kilitli kapak bulunan yeni kasa, 8 adet 5.25-inç sürücünün kurulumuna olanak tanıyabiliyor. Güç kaynağı bölmesi en alt kısma konumlandırılan Nexus Edge, alet bağımsız donanım kurulumuna da olanak tanıyabiliyor. Ayrıca harici cihazlarla daha hızlı kullanıma için kasa üzerinde bir adet eSATA, 2x USB ve 2x ses portları bulunuyor.

Oyuncuların yanı sıra profesyonel kullanıcıları da hedef alan yeni kasada su soğutma sistemleri için özel kanallar da var. Kasa içi soğutma için 1000 devir/dakika hızında çalışan 140mm'lik iki adet fan ile donatılan full-tower formundaki yeni kasanın yan panellerinde üretici firma Nexus, gürültü emici köpüklere de yer vererek daha fazla sessizlik hedeflenmiş.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Nexus Edge, Avrupa'da 160 Avro seviyesinden kullanıcılarla buluşacak gibi görünüyor.

Nexus'dan full-tower formunda yeni PC kasası; Edge
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Tolgá 10 yıl
160 euroyu haketmiyor
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Ercangvn 10 yıl
Dvd-rom v.b için kilitleme mekanizması yok vede kasa aliminyum değil sanırım(büyük kayıp :D)
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Chris Brown 10 yıl
8 tane hdd takmayacak , su sogutma kullanmayacak ve dogal olarak oc yapmayacak birisi bu kasayı napar ?

Cevaba gerek yok , bu kasa zaten bunu yapanlar için üretildi.%90 lık kesimi ilgilendirmiyor.
Almayı düşünenlerde bunu almazlar haf gibi kasalar var iken bu fiyata


Haber için teşekkürler.
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Mamiy 10 yıl
sadelik güzelliktir diyenler için bence hoş :)
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RemoteShoulder 10 yıl
görünüş olarak hoş ama özellik olarak acemice ve 0 bir kasa
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
basit kullanışsız estetikten uzak pahalı ve acemice bi kasa alana şimdiden kolay gelsin
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DemirAtlı 10 yıl
sade ve başarılı denilebilir fakat fiyatı çok kazık
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sertacaygun 10 yıl
İçi güzel de, önü fazla sade...
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ali277 10 yıl

Orjinalden alıntı: sertacaygun

İçi güzel de, önü fazla sade...

Bencede
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RorshacK 10 yıl
Kasa kapaksız olsa daha iyi olacakmış ben kapaklı kasa sevmiyorum
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-BUR@K- 10 yıl

Orjinalden alıntı: RorshacK

Kasa kapaksız olsa daha iyi olacakmış ben kapaklı kasa sevmiyorum


aynen bende fazlalık bence. İç süper ama susoğutmayıda yaptın mı tamamdır.
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