Nexus'dan full-tower formunda yeni PC kasası; Edge

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Komponent üretiminde sektörün iddialı oyuncularından birisi olan Nexus, Full-Tower segmenti için hazırladığı Edge isimli yeni bilgisayar kasasını duyurdu. 64.2 x 23.9 x 57.6 cm boyutlarında olan yeni kasa özellikle sunduğu geniş iç hacim ile dikkat çekecek gibi görünüyor zira kasa çok sayıda harici donanım ve sürücüye ev sahipliği yapabiliyor.

Ön kısmında kilitli kapak bulunan yeni kasa, 8 adet 5.25-inç sürücünün kurulumuna olanak tanıyabiliyor. Güç kaynağı bölmesi en alt kısma konumlandırılan Nexus Edge, alet bağımsız donanım kurulumuna da olanak tanıyabiliyor. Ayrıca harici cihazlarla daha hızlı kullanıma için kasa üzerinde bir adet eSATA, 2x USB ve 2x ses portları bulunuyor.

Oyuncuların yanı sıra profesyonel kullanıcıları da hedef alan yeni kasada su soğutma sistemleri için özel kanallar da var. Kasa içi soğutma için 1000 devir/dakika hızında çalışan 140mm'lik iki adet fan ile donatılan full-tower formundaki yeni kasanın yan panellerinde üretici firma Nexus, gürültü emici köpüklere de yer vererek daha fazla sessizlik hedeflenmiş.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Nexus Edge, Avrupa'da 160 Avro seviyesinden kullanıcılarla buluşacak gibi görünüyor.

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