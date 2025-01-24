Microsoft ve Google arasındaki tarayıcı savaşı yeni bir boyuta taşındı

Keşfedilen bu durum, özellikle Microsoft hesabıyla giriş yapılmamış Bing kullanıcılarını hedef alıyor. Windows 11 üzerinde Bing'de Chrome araması yapan kullanıcılar, "Microsoft tarafından destekleniyor" başlıklı bir banner görüyor. Banner, kullanıcılara yeni bir web tarayıcısı indirmelerine gerek olmadığını söylüyor ve Edge'in zaman ve para tasarrufu sağlayan hızlı, güvenli ve modern bir web deneyimi sunduğunu vurguluyor.
Microsoft'un bu hamlesi, özellikle teknoloji konusunda deneyimsiz kullanıcıları etkilemeyi amaçlıyor olabilir. Chrome indirmek için arama yapan kullanıcıların çoğu zaten bu tarayıcıyı indirmeye kararlıdır; ancak daha az bilgi sahibi olanlar, banner'ın sunduğu iddialar doğrultusunda Edge'i seçebilir. Bu durumun her kullanıcı için geçerli olmadığını belirtmekte fayda var.