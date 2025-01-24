Microsoft ve Google arasındaki tarayıcı savaşı yeni bir boyuta taşındı

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Tam Boyutta Gör Teknoloji devleri Microsoft ve Google arasındaki tarayıcı rekabeti yıllardır devam ediyor. Ancak Microsoft, son hamlesiyle bu rekabete farklı bir boyut kazandırmış durumda. Kullanıcılar, Microsoft'un Bing arama motorunda Chrome tarayıcısını aradıklarında, Microsoft'un kendi tarayıcısı Edge'i öne çıkaran bir banner ile karşılaşıyor ve Chrome'un indirme bağlantıları adeta gizleniyor.

Bing, Chrome bağlantılarını gizliyor

Keşfedilen bu durum, özellikle Microsoft hesabıyla giriş yapılmamış Bing kullanıcılarını hedef alıyor. Windows 11 üzerinde Bing'de Chrome araması yapan kullanıcılar, "Microsoft tarafından destekleniyor" başlıklı bir banner görüyor. Banner, kullanıcılara yeni bir web tarayıcısı indirmelerine gerek olmadığını söylüyor ve Edge'in zaman ve para tasarrufu sağlayan hızlı, güvenli ve modern bir web deneyimi sunduğunu vurguluyor.

Tam Boyutta Gör İnsanlar, Edge ve Bing’i kullanarak Chrome’u indirmeye çalıştıklarında Microsoft’un kendi tarayıcısında böyle bir “reklam” göstermesi bir noktaya kadar anlaşılabilir. Ancak olay burada da bitmiyor. Aynı zamanda Chrome indirme bağlantılarını kullanıcıların gözünden kaçırarak adeta gizliyor. Banner'ın hemen altında yer alan arama sonuçlarının büyük bir kısmı bulanık görünürken, bağlantılara ulaşmak için ekranı aşağı kaydırarak "Daha fazlasını gör" seçeneğine tıklamak gerekiyor.

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Microsoft'un bu hamlesi, özellikle teknoloji konusunda deneyimsiz kullanıcıları etkilemeyi amaçlıyor olabilir. Chrome indirmek için arama yapan kullanıcıların çoğu zaten bu tarayıcıyı indirmeye kararlıdır; ancak daha az bilgi sahibi olanlar, banner'ın sunduğu iddialar doğrultusunda Edge'i seçebilir. Bu durumun her kullanıcı için geçerli olmadığını belirtmekte fayda var.

Tam Boyutta Gör Görünen o ki, bu reklam yalnızca belirli bölgelerde veya sınırlı sayıda kullanıcı için aktif. Ve her zaman aynı şekilde çıkmıyor. Yaptığım denemede (Microsoft hesabından çıkış yapıp güvenli sekmede arama yapınca) sadece Edge reklamının ekrana geldiğini ve Chrome bağlantılarının gizlenmediğini gördüm.

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