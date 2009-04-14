Nikon D5000; D-SLR kameralarda video kaydı yaygınlaşıyor

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

Tam Boyutta Gör

D-SLR kamera pazarının önemli dilimini elinde tutan Nikon, bugün Canon EOS 500D modeline cevap niteliğindeki kamerası D5000'i lanse etti.

127 x 104 x 80 mm boyutlarında ve pil, hafıza kartı hariç 560 gram ağırlığında tasarlanan D5000, 2.7 inç (~6.8 cm)'lik hareket kabiliyetine sahip LCD ekranıyla dikkat çekmekte. D-SLR kameranın 23.6 x 15.8 mm'lik CMOS sensörü 12.3 megapiksel çözünürlük sunuyor ve Nikon'un EXPEED olarak isimlendirdiği görüntü işlemcisi desteğini arkasına alıyor. Kameranın sensöründe toz önleme sisteminin bulunduğunu da ekleyelim. Nikon, bu modelinde de CMOS sensör kullanarak akıllarda bazı soru işaretleri bırakmıyor değil. CCD sensör için yavaş yavaş yolun sonunun görünüp görünmediğini zaman gösterecek. 1.5x'lik crop oranına sahip kamerada 11 tane odak noktası mevcut ve kamera D40, D40x, D60 modellerinde olduğu gibi Nikon'un AF-S, AI-S serisi objektifleri kullanıldığında otomatik odaklama yapabiliyor. Aynı şeyi Sigma'nın HSM serisi objektifleri için söyleyebiliriz.

D5000'de ISO seviyesini 200 - 3200 arasında; enstantane hızını 30 - 1/4000 saniye arasında ayarlayabiliyoruz. Kameranın en ilgi çekici özelliklerinden birisi ise 1280 x 720 piksel çözünürlükte saniyede 24 kare video kaydedebilmesi. D90 ile D-SLR kameralarda video devrini açan Nikon, fotoğrafçılar arasında hala tartışılagelen bu özelliği yaygınlaştırmaya devam etmekte.

0.78x büyütme oranlı pentamirror vizör barındıran kameranın belleği SD veya daha yüksek kapasiteli SDHC kartlarla yükseltilebiliyor. Kameranın EN-EL9a kod adlı lityum iyon bataryası ise CIPA standartlarına göre 510 kareye kadar fotoğraf çekim olanak sağlıyor.

Nikon D5000'nin mayıs ayına doğru 18-55 mm'lik kit lensle beraber 850$'a; gövde olarak da 730$'a satışa sunulması bekleniyor

http://www.dcresource.com/news/newsitem.php?id=3923