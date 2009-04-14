Nikon D5000; D-SLR kameralarda video kaydı yaygınlaşıyor

D-SLR kamera pazarının önemli dilimini elinde tutan Nikon, bugün Canon EOS 500D modeline cevap niteliğindeki kamerası D5000'i lanse etti.
127 x 104 x 80 mm boyutlarında ve pil, hafıza kartı hariç 560 gram ağırlığında tasarlanan D5000, 2.7 inç (~6.8 cm)'lik hareket kabiliyetine sahip LCD ekranıyla dikkat çekmekte. D-SLR kameranın 23.6 x 15.8 mm'lik CMOS sensörü 12.3 megapiksel çözünürlük sunuyor ve Nikon'un EXPEED olarak isimlendirdiği görüntü işlemcisi desteğini arkasına alıyor. Kameranın sensöründe toz önleme sisteminin bulunduğunu da ekleyelim. Nikon, bu modelinde de CMOS sensör kullanarak akıllarda bazı soru işaretleri bırakmıyor değil. CCD sensör için yavaş yavaş yolun sonunun görünüp görünmediğini zaman gösterecek. 1.5x'lik crop oranına sahip kamerada 11 tane odak noktası mevcut ve kamera D40, D40x, D60 modellerinde olduğu gibi Nikon'un AF-S, AI-S serisi objektifleri kullanıldığında otomatik odaklama yapabiliyor. Aynı şeyi Sigma'nın HSM serisi objektifleri için söyleyebiliriz.
D5000'de ISO seviyesini 200 - 3200 arasında; enstantane hızını 30 - 1/4000 saniye arasında ayarlayabiliyoruz. Kameranın en ilgi çekici özelliklerinden birisi ise 1280 x 720 piksel çözünürlükte saniyede 24 kare video kaydedebilmesi. D90 ile D-SLR kameralarda video devrini açan Nikon, fotoğrafçılar arasında hala tartışılagelen bu özelliği yaygınlaştırmaya devam etmekte.
0.78x büyütme oranlı pentamirror vizör barındıran kameranın belleği SD veya daha yüksek kapasiteli SDHC kartlarla yükseltilebiliyor. Kameranın EN-EL9a kod adlı lityum iyon bataryası ise CIPA standartlarına göre 510 kareye kadar fotoğraf çekim olanak sağlıyor.
Nikon D5000'nin mayıs ayına doğru 18-55 mm'lik kit lensle beraber 850$'a; gövde olarak da 730$'a satışa sunulması bekleniyor
http://www.dcresource.com/news/newsitem.php?id=3923 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu zamana kadar compact makineler ile amatör fotograflar cektim su an bu d5000 modelini düsünüyorum sizce d-slr ye yeni gecmis biri ollark tavsiye edermisiniz yoksa canon modelerinemi bakayim ? veya biraz daha para verip d90 mi alayim ?
APS-C size CCD de daha yuksek mp tabiki yapılır. Ornek kompakt makinalar 6x5 mm sensore 10 yada uzeri mp yapıyorlar. Tabi pixeller ufacık oluyor ısık yakalama kabiliyeti cok dustugu gibi komsu pixellerdende etkileniyorlar. Fotograf kalitesi yerlerde surunuyor. D-SLR dunyasında APS-C size da 10 mp den sonra pixeller kuculmeye basladı tabi. Bunun sonucuda ısık alma kalitesi de dusmeye basladı. D-SLR makinaların fotograf kalitesi 3 MP/cm² yogunlukta olmasından kaynaklanır. Bu kompakt makinalarda 35 MP/cm² lere cıktı. Bu oran yukseldikce fotograf kalitesi duser. O yuzden ccd de fazla mp yapmadılar. Cmos dusuk voltajla beslendiginden kalite kaybı olmadan daha yuksek mp le izin veriyor. Tabi cmostada tıkanma olacak.
Kompakt makinalara oranlarsak APS-C 10 kat daha buyuktur. Kompaktlarda daki mantık uygulansa APS-C boyutuna 100 mp yapmaları lazımdı.
Ama D-SLR de onemli olan fotograf kalitesidir, cozunurluk degil. Cmos sensor yıllardır bilgisayar teknolojisinde kullanılır o yuzden uretim maliyetide dusuktur. Az yer kaplar cok daha az enerji tuketir. Ama ısık alma kabiliyeti cmos a gore dusuktur.
hayırlı olsun ne diyelim hani bunda HD kayıt :)
DSLR ile video cekmek yada canlı onizleme o sensore surekli elektirk vermek ve canını okumaktır. Sensorlere yazık.
DSLR de ki mantık nedir sensor normal durumda kapalıdır. Netleme pozlama yapılır deklansore basılınca perde ve ayna acılır iste o anda sensor calısır ısıgı kaydeder ve perdeyle birlikte sensorun elektrigi kesilir ve bir sonraki cekime kadar pasiftir. Bu sensorun ısınmasını engeller, ısınan sensor kaliteli ısık yakalayamaz. CCD lerde besleme voltajı cok daha yuksek oldugundan daha riskli. Cmos ta besleme ve ısınma az oldugunda bu sensorle birlikte iyice yayılmaya basladı video ve canlı onizleme. Cunku cmos sensor bunu telafi ediyor ama omru kısalıyor ve foto kalitesi dusuyor.
Dikkat ederseniz ccd de 10 mp sınırına gelindi ve yine cmos a gecildi. Cunku ccd de APS-C boyutta daha fazla mp foto kalitesinde dususe sebep olmaya basladı. Ama cmos ta aynı boyut daha fazla mp le izin veriyor ama onunda sınırı var tabi. Cmos a gecis sebeplerinin altında bu gercekler var.
Ben olsam video ve canlı onizleme yapmam. Dikkat edin ilk modellerde canlı onizlemede sure sınırı koydular neden cunku asırı ısınma oluyordu buda sensore eziyet etmekti. Bunlar satıs politikası pro kesim asla sensoru bu sekilde kullanmaz.
neden hala netleme moturu gövedeye konmuyor anlayabilmiş değilim,
motorun lenste olması iyi sonuç verse bile yinede gövdede de moturun olması gerektiği kanatindeyim,
pek alınası bir makina gibi görünmüyor...