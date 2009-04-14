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Nikon D5000; D-SLR kameralarda video kaydı yaygınlaşıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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knight
Haber Editörü
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Nikon D5000; D-SLR kameralarda video kaydı yaygınlaşıyor
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Nikon D5000; D-SLR kameralarda video kaydı yaygınlaşıyor
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Nikon D5000; D-SLR kameralarda video kaydı yaygınlaşıyor
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D-SLR kamera pazarının önemli dilimini elinde tutan Nikon, bugün Canon EOS 500D modeline cevap niteliğindeki kamerası D5000'i lanse etti.

127 x 104 x 80 mm boyutlarında ve pil, hafıza kartı hariç 560 gram ağırlığında tasarlanan D5000, 2.7 inç (~6.8 cm)'lik hareket kabiliyetine sahip LCD ekranıyla dikkat çekmekte. D-SLR kameranın 23.6 x 15.8 mm'lik CMOS sensörü 12.3 megapiksel çözünürlük sunuyor ve Nikon'un EXPEED olarak isimlendirdiği görüntü işlemcisi desteğini arkasına alıyor. Kameranın sensöründe toz önleme sisteminin bulunduğunu da ekleyelim. Nikon, bu modelinde de CMOS sensör kullanarak akıllarda bazı soru işaretleri bırakmıyor değil. CCD sensör için yavaş yavaş yolun sonunun görünüp görünmediğini zaman gösterecek. 1.5x'lik crop oranına sahip kamerada 11 tane odak noktası mevcut ve kamera D40, D40x, D60 modellerinde olduğu gibi Nikon'un AF-S, AI-S serisi objektifleri kullanıldığında otomatik odaklama yapabiliyor. Aynı şeyi Sigma'nın HSM serisi objektifleri için söyleyebiliriz.

D5000'de ISO seviyesini 200 - 3200 arasında; enstantane hızını 30 - 1/4000 saniye arasında ayarlayabiliyoruz. Kameranın en ilgi çekici özelliklerinden birisi ise 1280 x 720 piksel çözünürlükte saniyede 24 kare video kaydedebilmesi. D90 ile D-SLR kameralarda video devrini açan Nikon, fotoğrafçılar arasında hala tartışılagelen bu özelliği yaygınlaştırmaya devam etmekte.

0.78x büyütme oranlı pentamirror vizör barındıran kameranın belleği SD veya daha yüksek kapasiteli SDHC kartlarla yükseltilebiliyor. Kameranın EN-EL9a kod adlı lityum iyon bataryası ise CIPA standartlarına göre 510 kareye kadar fotoğraf çekim olanak sağlıyor.

Nikon D5000'nin mayıs ayına doğru 18-55 mm'lik kit lensle beraber 850$'a; gövde olarak da 730$'a satışa sunulması bekleniyor


http://www.dcresource.com/news/newsitem.php?id=3923 Yorum Yaz
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DH Misafiri 9 yıl
giriş seviyesi için ideal bir makina olduğu kanaatindeyim. ele tam oturuyor ilk olarak. diyafram ve enstantene ayarları yapılırken lcd ekran üzerinde görsel olarak anlatıyor. örneğin diyafram değeri ne kadar düşükse diyafram o kadar açıktır kuralını hiç bilmeseniz bile bu makinada öğreniyosunuz. dezavantaj olarak iso ayarı direk olarak tek tuşla yapılmıyor. ve gövdede motor yok.keşke olsaydı. ama lenslerde olduğu sürece sorun yok. zaten giriş seviyesi bir makina için mükemmel dedik. profesyonel biri için çokta gerekli olduğunu düşünmüyorum açıkçası
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DH Misafiri 9 yıl
küçüklükten beri fotoğraf merağım vardı artık bunu bir hobi olarak kullanmak istiyorum ve giriş seviyesi olarak her yerde okuduğum nikon 5000d veya canon eos 450 d idi.ikisi arasında kıyaslama yaptıgımda 5000d nin ıso değeri 450 de ye gore daha iyi ve video çekme özelliğide artısıydı.sizin bunlardan tavsıye edecegınız hangısıdır yada başka bir model verebılecegım en yuksek mıktar 1500 tl.teşekkürler
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djinn_inc 9 yıl
Pentax k-x tavsiye edebilirim size spot olarak 1100 lira civarına bulunabiliyor kit lensiyle, küçük dev diyebiliriz onun için iso başarımı d90'la yarışıyor.
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teknikelektronikci 9 yıl
merhaba arkadaslar
bu zamana kadar compact makineler ile amatör fotograflar cektim su an bu d5000 modelini düsünüyorum sizce d-slr ye yeni gecmis biri ollark tavsiye edermisiniz yoksa canon modelerinemi bakayim ? veya biraz daha para verip d90 mi alayim ?
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.nevermind 9 yıl
paran varsa d90 al. şayet o kadar yoksa canon 500d al. yoksa d5000 al.
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ebingul 10 yıl
BULB modu yok mu acaba yazmamış lar bir kaç yerde de baktım yazmıyordu
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PlutosDaddy 10 yıl
A bulb mode is also available for super-long exposures



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Batuist 10 yıl
yavru bir bebek gibi duruyor .....
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sarpuli 10 yıl
Giriş seviyesi bir DSLR olmuş. EOS 500De nin eline su dökebilecek bir alet değil malesef:( Keşke olsaydıda Nikon alsaydık ama 5000D 40D40Dx ve D60 ın videolu toplaması olmuş. EOS 500D ile başa çıkmak istiyorsa Nikon D90 ın fiyatını bayağı aşağı çekmeli ÇOK gereksiz pahalı bir makine D90...
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max975 10 yıl
çok şık birşey ben açıkçası şu ara dolar düşükken tam zamanı diyorum..
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orkunorkun 10 yıl
ccd kullanilmama sebebi maliyetinin pahali olmasi. 10dan daha yuksek mp yapilabilir ancak maliyetler + boyut + elektrigi fazla cekmesi gibi eksi noktalari var. ancak ccd hala daha iyi fakat teknoloji zamanla cmosa donmeye zorlayacak.
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ikarahal 10 yıl

Orjinalden alıntı: orkunorkun

ccd kullanilmama sebebi maliyetinin pahali olmasi. 10dan daha yuksek mp yapilabilir ancak maliyetler + boyut + elektrigi fazla cekmesi gibi eksi noktalari var. ancak ccd hala daha iyi fakat teknoloji zamanla cmosa donmeye zorlayacak.



APS-C size CCD de daha yuksek mp tabiki yapılır. Ornek kompakt makinalar 6x5 mm sensore 10 yada uzeri mp yapıyorlar. Tabi pixeller ufacık oluyor ısık yakalama kabiliyeti cok dustugu gibi komsu pixellerdende etkileniyorlar. Fotograf kalitesi yerlerde surunuyor. D-SLR dunyasında APS-C size da 10 mp den sonra pixeller kuculmeye basladı tabi. Bunun sonucuda ısık alma kalitesi de dusmeye basladı. D-SLR makinaların fotograf kalitesi 3 MP/cm² yogunlukta olmasından kaynaklanır. Bu kompakt makinalarda 35 MP/cm² lere cıktı. Bu oran yukseldikce fotograf kalitesi duser. O yuzden ccd de fazla mp yapmadılar. Cmos dusuk voltajla beslendiginden kalite kaybı olmadan daha yuksek mp le izin veriyor. Tabi cmostada tıkanma olacak.
Kompakt makinalara oranlarsak APS-C 10 kat daha buyuktur. Kompaktlarda daki mantık uygulansa APS-C boyutuna 100 mp yapmaları lazımdı.
Ama D-SLR de onemli olan fotograf kalitesidir, cozunurluk degil. Cmos sensor yıllardır bilgisayar teknolojisinde kullanılır o yuzden uretim maliyetide dusuktur. Az yer kaplar cok daha az enerji tuketir. Ama ısık alma kabiliyeti cmos a gore dusuktur.
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Mustafa* 10 yıl
hopbala ..

hayırlı olsun ne diyelim hani bunda HD kayıt :)
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ikarahal 10 yıl
Video ile fotograf cok farklı olgular. Ama pastadan daha cok pay kapma adına boyle bir urun cıkarıyorlar.
DSLR ile video cekmek yada canlı onizleme o sensore surekli elektirk vermek ve canını okumaktır. Sensorlere yazık.
DSLR de ki mantık nedir sensor normal durumda kapalıdır. Netleme pozlama yapılır deklansore basılınca perde ve ayna acılır iste o anda sensor calısır ısıgı kaydeder ve perdeyle birlikte sensorun elektrigi kesilir ve bir sonraki cekime kadar pasiftir. Bu sensorun ısınmasını engeller, ısınan sensor kaliteli ısık yakalayamaz. CCD lerde besleme voltajı cok daha yuksek oldugundan daha riskli. Cmos ta besleme ve ısınma az oldugunda bu sensorle birlikte iyice yayılmaya basladı video ve canlı onizleme. Cunku cmos sensor bunu telafi ediyor ama omru kısalıyor ve foto kalitesi dusuyor.
Dikkat ederseniz ccd de 10 mp sınırına gelindi ve yine cmos a gecildi. Cunku ccd de APS-C boyutta daha fazla mp foto kalitesinde dususe sebep olmaya basladı. Ama cmos ta aynı boyut daha fazla mp le izin veriyor ama onunda sınırı var tabi. Cmos a gecis sebeplerinin altında bu gercekler var.
Ben olsam video ve canlı onizleme yapmam. Dikkat edin ilk modellerde canlı onizlemede sure sınırı koydular neden cunku asırı ısınma oluyordu buda sensore eziyet etmekti. Bunlar satıs politikası pro kesim asla sensoru bu sekilde kullanmaz.
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sepulturgay 10 yıl
sanırım bu D90 ın küçük oğlu oluyor :)

neden hala netleme moturu gövedeye konmuyor anlayabilmiş değilim,
motorun lenste olması iyi sonuç verse bile yinede gövdede de moturun olması gerektiği kanatindeyim,

pek alınası bir makina gibi görünmüyor...
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