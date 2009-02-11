Nintendo krize meydan okuyor ve 110 milyon Avro'luk Ar-Ge merkezi kuruyor

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Dijital eğlence dünyasına öncü isimlerinden Nintendo'nun donanımsal anlamda çok daha güçlü rakiplerine rağmen oynanabilirliğe getirdiği farklı bakış ile yüksek satış rakamlarına ulaşan ve hatta satış performansıyla zirveye oynayan Wii gibi popüler oyun konsollarını daha da ileriye götürebilmek adına global kriz, darboğaz ve resesyon gibi terimleri bir kenara bırakarak yeni bir araştırma-geliştirme (ar-ge) merkezi planladığı bildirildi.

Nintendo Global Merkezi'nin hemen yanındaki golf alanına inşa edilmesi ve tahminen 110 milyon Avro'ya mal olması beklenen ar-ge merkezinin 40,000 metre2'lik alana inşa edileceği ve hem donanım hem de yazılım çalışmaları üzerine faaliyet göstereceği ifade edilirken kısa zamanda açılmasının planlandığı belirtildi.