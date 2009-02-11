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Nintendo krize meydan okuyor ve 110 milyon Avro'luk Ar-Ge merkezi kuruyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nintendo krize meydan okuyor ve 110 milyon Avro'luk Ar-Ge merkezi kuruyor
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Dijital eğlence dünyasına öncü isimlerinden Nintendo'nun donanımsal anlamda çok daha güçlü rakiplerine rağmen oynanabilirliğe getirdiği farklı bakış ile yüksek satış rakamlarına ulaşan ve hatta satış performansıyla zirveye oynayan Wii gibi popüler oyun konsollarını daha da ileriye götürebilmek adına global kriz, darboğaz ve resesyon gibi terimleri bir kenara bırakarak yeni bir araştırma-geliştirme (ar-ge) merkezi planladığı bildirildi.

Nintendo Global Merkezi'nin hemen yanındaki golf alanına inşa edilmesi ve tahminen 110 milyon Avro'ya mal olması beklenen ar-ge merkezinin 40,000 metre2'lik alana inşa edileceği ve hem donanım hem de yazılım çalışmaları üzerine faaliyet göstereceği ifade edilirken kısa zamanda açılmasının planlandığı belirtildi.


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bodyman700 10 yıl
nintendo bu işi biliyor... nintendo ds im var ve çok memnunum aletten çünkü oyunları gerçekten zevkli.
hatırladığım kadarıyla bir haberde hava alanına kurulan bir alette çikolata satar gibi ds ve oyunlarını satıyorlardı. adamlar aşmış :D
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Ygal 10 yıl
Helal olsun.
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bbuzol 10 yıl
İNsanlar kriz ortamında evde biraz olsun kafalarını dağıtmak için oyunlara konsollara yöneliyorlar.Nintendo'da peynir ekmek gibi konsol satıyor.Gayet normal yani budurum bence.
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resler 10 yıl
Bizimkilerde güneye golf sahası yapıp turist çekmeye çalışıyorlar. Beyin göçü kimsenin umurnda değil.
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
vay be, para nintendoda :O)gerci benim tanıdıgım cogu kisi wii den memnun degil ama adamlar iyi satmıs demekki.
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