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    Nintendo Switch 2 satışları Switch 1'i ikiye katladı

    Yüksek oyun fiyatlarına rağmen oldukça etkileyici bir çıkış yapan Nintendo Switch 2, sonraki haftalarda da hız kesmedi. Paylaşılan son rakamlar, başarının boyutunu gözler önüne serdi.

    Nintendo Switch 2 Tam Boyutta Gör
    Özellikle Nintendo tutkunlarının heyecanla beklediği Nintendo Switch 2, 5 Haziran'da satışa sunuldu. Daha ön sipariş aşamasında büyük ilgi gören konsol, satışa çıktıktan sonra da etkileyici bir performans sergiledi. İlk üç günde 3.5 milyon satan Swtich 2, sonraki günlerde de etkileyici performansını sürdürdü. Nintendo tarafından paylaşılan son veriler, Switch 2'nin önemli bir kilometre taşını geride bıraktığını gösteriyor.

    Nintendo'nun yatırımcılara yönelik yayın yapan internet sitesinde yayınlanan bilgiler, 5-30 Haziran 2025 tarihleri arasında 5 milyondan fazla Nintendo Switch 2 satıldığını ortaya çıkardı. Nintendo'nun daha sonra siteden kaldırdığı bu açıklama, yeni Switch'in başarısını gözler önüne serdi.

    Nintendo Switch 2'nin 5 milyon barajını aşması 25 gün sürdü. PlayStation 5'in bu kilometre taşına ulaşması 2.5 ay sürmüştü. İlk ayında 2.74 milyon satan Switch 1 ise 5 milyona anca dördüncü ayının sonunda ulaşabilmişti. Switch 2, bu iki başarılı konsolun çok önünde seyrediyor.

    Nintendo Switch 2 neler sunuyor?

    Nintendo Switch 2, tasarım açısından önceki modele kıyasla daha büyük bir gövdeye sahip. Yeni Joy-Con kontrolcüleri manyetik bağlantı sistemi ile cihaza sabitleniyor. SL ve SR tuşları daha büyük ve ergonomik hale getirilmiş. Ayrıca cihazın üst bölümünde yeni bir USB-C portu bulunuyor. Yeni yuvarlak hatlara sahip dock tasarımı da dikkat çeken değişikliklerden biri ve konsol ilk Switch gibi 13,99 mm kalınlığında.

    Ekran tarafında ise büyük bir yenilik var. Nintendo Switch 2, 120Hz yenileme hızına sahip HDR destekli 1080p LCD ekran ile geliyor. Önceki modele kıyasla daha büyük ve ince çerçeveli bir ekran deneyimi sunuyor. Dock modunda ise, kullanıcılar 4K çıkış alabilecek.

    Nintendo Switch 2, önceki modele göre gelişmiş bağlantı seçenekleri sunuyor. Cihazın hem üstünde hem de altında olmak üzere iki USB-C portu bulunuyor. Depolama tarafında 256GB dahili alan mevcut ve yalnızca microSD Express kartlar ile genişletme yapılabiliyor. Ancak eski microSD kartların desteklenmediğini belirtmekte fayda var. Yani orijinal Switch ile uyumlu olmayacak. Pil bölümünde ise Nintendo, 2 – 6.5 saatlik bir oyun deneyimine işaret etti.

    Nintendo Switch 2, yalnızca donanımsal değil, yazılımsal olarak da yenilikler sunuyor. GameChat özelliği sayesinde kullanıcılar sesli iletişim ve ekran paylaşımı yapabiliyor. GameShare ise bir oyunu üç kişiye kadar geçici olarak çevrimiçi paylaşma özelliği sunuyor. Son olarak System Transfer, adından da anlaşıldığı gibi eski Switch oyunlarını ve kayıtlarını kolayca yeni cihaza aktarmayı sağlıyor.

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