Nintendo Switch 2 satışları hız kesmiyor; Switch 1'in rekoru kırıldı

Tam Boyutta Gör Özellikle Nintendo tutkunlarının heyecanla beklediği Nintendo Switch 2, 5 Haziran'da raflardaki yerini aldı. Daha çıkışta oyunseverlere geniş bir yelpazede çok sayıda oyun sunan Switch 2, etkileyici teknik özellikleri ve geniş oyun kütüphanesiyle oyuncuları cezbetmeyi başardı. Nitekim daha ön sipariş aşamasında Switch 2'nin pek çok ülkede yok sattığını duymaya başlamıştık. Konsol satışa çıktıktan sonra da bu durum değişmedi. Nintendo Switch 2, tepki çeken yüksek fiyatına rağmen oyunculardan büyük ilgi görüyor.

Dört Günde 3.5 Milyon Nintendo Switch 2 Satıldı

Nintendo, Switch 2'nin ilk dört günde 3.5 milyon sattığını açıkladı. Bu da Switch 2'yi Nintendo tarihinin en iyi çıkış yapan konsolu yapıyor. Bu rekorun daha önceki sahibi olan Switch, ilk dört gününde yaklaşık 2.7 milyon satmıştı. Nintendo adına rekor bir başlangıç yapan Switch 2'nin çıkış rakamları rakip konsolların da çok önünde. 2020 yılında çıkan PlayStation 5, ilk dört gününde 2.1 ila 2.5 milyon arasında satış yapmıştı.

Nintendo, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada, 2026'nın Mart ayına kadar 15 milyon Switch 2 satmayı hedefledini açıklamıştı. Switch 2'nin daha ilk dört günde 3.5 milyon satışa ulaşması, şirketin bu hedefi yakalamasının pek de zor olmayacağını gösteriyor.

Ülkemizde de yakında raflardaki yerini alacak olan Nintendo Switch 2'nin Türkiye fiyatı 36.999 TL olacak. Mario Kart World Bundle paketinin fiyatı ise 39.999 TL olacak.

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Nintendo Switch 2 neler sunuyor?

Nintendo Switch 2, tasarım açısından önceki modele kıyasla daha büyük bir gövdeye sahip. Yeni Joy-Con kontrolcüleri manyetik bağlantı sistemi ile cihaza sabitleniyor. SL ve SR tuşları daha büyük ve ergonomik hale getirilmiş. Ayrıca cihazın üst bölümünde yeni bir USB-C portu bulunuyor. Yeni yuvarlak hatlara sahip dock tasarımı da dikkat çeken değişikliklerden biri ve konsol ilk Switch gibi 13,99 mm kalınlığında.

Ekran tarafında ise büyük bir yenilik var. Nintendo Switch 2, 120Hz yenileme hızına sahip HDR destekli 1080p LCD ekran ile geliyor. Önceki modele kıyasla daha büyük ve ince çerçeveli bir ekran deneyimi sunuyor. Dock modunda ise, kullanıcılar 4K çıkış alabilecek.

Nintendo Switch 2, önceki modele göre gelişmiş bağlantı seçenekleri sunuyor. Cihazın hem üstünde hem de altında olmak üzere iki USB-C portu bulunuyor. Depolama tarafında 256GB dahili alan mevcut ve yalnızca microSD Express kartlar ile genişletme yapılabiliyor. Ancak eski microSD kartların desteklenmediğini belirtmekte fayda var. Yani orijinal Switch ile uyumlu olmayacak. Pil bölümünde ise Nintendo, 2 – 6.5 saatlik bir oyun deneyimine işaret etti.

Nintendo Switch 2, yalnızca donanımsal değil, yazılımsal olarak da yenilikler sunuyor. GameChat özelliği sayesinde kullanıcılar sesli iletişim ve ekran paylaşımı yapabiliyor. GameShare ise bir oyunu üç kişiye kadar geçici olarak çevrimiçi paylaşma özelliği sunuyor. Son olarak System Transfer, adından da anlaşıldığı gibi eski Switch oyunlarını ve kayıtlarını kolayca yeni cihaza aktarmayı sağlıyor.

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