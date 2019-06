Nintendo Revolution ve Nintendo Micro hepsi burda

Los Angles'da düzenlenen E3 Gaming Conferance'da, Microsoft ve Sony'nin yeni nesil oyun konsollarını tanıtmalarının ardından gözler Nintendo ve firmanın yeni nesil oyun konsolu Nintendo Revolution'a çevrildi. Firma yeni nesil konsolu hakkında çok fazla detay vermedi hatta bir çok kişi E3 de çalışır bir durumda Nintendo Revolution olmadığı hakkında hemfikir. Nintendo'nun E3'de tek bulunma nedeni Nintendo Revolution değil, firmanın kullanıcılara başka süprizleride var.

Nintendo Game Boy Micro

Nintendo, yeni nesil konsolunun çalışan bir halini E3'de katılımcılara gösteremese de, üretilmiş en küçük oyun konsolu olan Game Boy Micro'yu katılımcılara tanıttı. Game Boy Micro, Game Boy Advance'in gömlek cebinizde taşıyabileceğiniz kadar küçültülmüş hali. Hedef olarak cep telefonundan oyun oynamayı seven kullanıcıları seçen Game Boy Micro, asla Game Boy DS'in bir rakini olarak düşünülmemeli. Çift dokunmatik ekranlı DS in yerine daha basit ve taşıması daha kolay bir cihaz olan Game Boy Micro oyun oynamayı seven fakat fazla yük taşımaktan hoşlanmayan kişiler için iyi bir alternatif.

Cihaz, 2'' boyutlarında ve belirtildiğine göre şu an kadar Game Boy lar için üretilmiş en iyi LCD ekrana sahip. 10x5x1.7 cm boyutlarında olan Game Boy Micro, 80 gram ağırlığında. Üzerinde yön tuşları, start, select, A ve B butonları bulunmakta. Cihaz son baharda piyasaya sürülecek, fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmamakta. Bu güne kadar üretilen 700 Game Boy Advance oyunu düşünülürse cep telefonlarıyla oyun oynayan kullanıcıların ilgisini çekeceği kesin.

Nintendo Revolution

Nintendo Game Cube ile büyük bir hayal kırıklığı yaşasada taşınabilir konsol pazarında Game Boy ile sürdürdüğü başarılı grafiği 2005'de de devam ettirdi. Game Cube'un XBox ve PlayStation 2'nin gölgesinde kalan satışları firmanın fiyatı yarı yarıya aşağı çekmesiyle biraz artsada asla yeterli olmadı. Hatta firmanın bir ara ev konsolu işinden çekileceği söylentileri bile çıktı, fakat Nintendo E3'de Revulotion'ın çalışır bir hali ile olmasada kasası ve açıklamalarıyla yerini aldı.

Yeni konsol XBox 360 ve PlayStation 3 çıktıntan sonra piyasaya sürülecek. Konsol donanımsal açıdan rakipleri kadar iddialı değil, Game Cube'ün iki (2) katı güçte olacağı ifade ediliyor ve bu güne kadar çıkmış olan bütün Nintendo oyun konsolları ile uyumlu olacağı açıkalmalar arasında. NES, SNES, Nintendo 64, Game Cube için üretilmiş olan piyasadaki bütün oyunlar Nintendo Revolution'da da çalıştırılabilecekler.

Konsolun teknik özellikleri oldukça yüzeysel. Nintendo ayrıntıya girmekten kaçınıyor, konsol hakkında ulaşabildiğimiz teknik özellikler şöyle; 512 MB sistem belleği, kablosuz gamepad'lere destek, iki (2) USB 2.0 portu, tam belli olmasada kablosuz ağ desteği, Broadway kod isimli IBM üretimi 2.5 Ghz hızında işlemci, Hollywood kod isimli ATI üretimi grafik yongası. Grafik yongasının hızı ve teknik yapısı hakkında bilgi verilmemekte.

Görünen o ki Nintendo Revolution, rakiplerine göre oldukça düşük özellikler içermekte. Her ne kadar Nintendo XBox 360 ve PlayStation 3'e göre çok düşük bir fiyatla Revolution'ı satışa çıkartacak olsada hem rakiplerinden sonra çıkıyor olması hem de neredeyse rakiplerinin 1/3 ü gücünde olması konsolun başarı şansını kısıtlıyor. Mario hayranları belki geriye uyumluluğu ve küçük yapısı ile yeni nesil Nintendo'yu alabilirler fakat daha fazla birşey beklemek oldukça zor. Konsol DVD filmleri oynatabilmekte fakat müzik CD'lerini çalamıyor. Eğer Nintendo konsolun medya yeteneklerini arttırırsa belki küçük yapısı ve geriye uyumluluğu ile belli bir kitleye ulaşabilir.