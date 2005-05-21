Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nintendo Revolution ve Nintendo Micro hepsi burda

14 yıl (Son Güncelleme: 14 yıl)
4,9b
1
29
Diğer
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Los Angles'da düzenlenen E3 Gaming Conferance'da, Microsoft ve Sony'nin yeni nesil oyun konsollarını tanıtmalarının ardından gözler Nintendo ve firmanın yeni nesil oyun konsolu Nintendo Revolution'a çevrildi. Firma yeni nesil konsolu hakkında çok fazla detay vermedi hatta bir çok kişi E3 de çalışır bir durumda Nintendo Revolution olmadığı hakkında hemfikir. Nintendo'nun E3'de tek bulunma nedeni Nintendo Revolution değil, firmanın kullanıcılara başka süprizleride var.

Nintendo Game Boy Micro

Nintendo, yeni nesil konsolunun çalışan bir halini E3'de katılımcılara gösteremese de, üretilmiş en küçük oyun konsolu olan Game Boy Micro'yu katılımcılara tanıttı. Game Boy Micro, Game Boy Advance'in gömlek cebinizde taşıyabileceğiniz kadar küçültülmüş hali. Hedef olarak cep telefonundan oyun oynamayı seven kullanıcıları seçen Game Boy Micro, asla Game Boy DS'in bir rakini olarak düşünülmemeli. Çift dokunmatik ekranlı DS in yerine daha basit ve taşıması daha kolay bir cihaz olan Game Boy Micro oyun oynamayı seven fakat fazla yük taşımaktan hoşlanmayan kişiler için iyi bir alternatif.

Nintendo Revolution ve Nintendo Micro hepsi burda
Tam Boyutta Gör

Cihaz, 2'' boyutlarında ve belirtildiğine göre şu an kadar Game Boy lar için üretilmiş en iyi LCD ekrana sahip. 10x5x1.7 cm boyutlarında olan Game Boy Micro, 80 gram ağırlığında. Üzerinde yön tuşları, start, select, A ve B butonları bulunmakta. Cihaz son baharda piyasaya sürülecek, fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmamakta. Bu güne kadar üretilen 700 Game Boy Advance oyunu düşünülürse cep telefonlarıyla oyun oynayan kullanıcıların ilgisini çekeceği kesin.

Nintendo Revolution

Nintendo Game Cube ile büyük bir hayal kırıklığı yaşasada taşınabilir konsol pazarında Game Boy ile sürdürdüğü başarılı grafiği 2005'de de devam ettirdi. Game Cube'un XBox ve PlayStation 2'nin gölgesinde kalan satışları firmanın fiyatı yarı yarıya aşağı çekmesiyle biraz artsada asla yeterli olmadı. Hatta firmanın bir ara ev konsolu işinden çekileceği söylentileri bile çıktı, fakat Nintendo E3'de Revulotion'ın çalışır bir hali ile olmasada kasası ve açıklamalarıyla yerini aldı.

Yeni konsol XBox 360 ve PlayStation 3 çıktıntan sonra piyasaya sürülecek. Konsol donanımsal açıdan rakipleri kadar iddialı değil, Game Cube'ün iki (2) katı güçte olacağı ifade ediliyor ve bu güne kadar çıkmış olan bütün Nintendo oyun konsolları ile uyumlu olacağı açıkalmalar arasında. NES, SNES, Nintendo 64, Game Cube için üretilmiş olan piyasadaki bütün oyunlar Nintendo Revolution'da da çalıştırılabilecekler.

Nintendo Revolution ve Nintendo Micro hepsi burda
Tam Boyutta Gör

Konsolun teknik özellikleri oldukça yüzeysel. Nintendo ayrıntıya girmekten kaçınıyor, konsol hakkında ulaşabildiğimiz teknik özellikler şöyle; 512 MB sistem belleği, kablosuz gamepad'lere destek, iki (2) USB 2.0 portu, tam belli olmasada kablosuz ağ desteği, Broadway kod isimli IBM üretimi 2.5 Ghz hızında işlemci, Hollywood kod isimli ATI üretimi grafik yongası. Grafik yongasının hızı ve teknik yapısı hakkında bilgi verilmemekte.

Görünen o ki Nintendo Revolution, rakiplerine göre oldukça düşük özellikler içermekte. Her ne kadar Nintendo XBox 360 ve PlayStation 3'e göre çok düşük bir fiyatla Revolution'ı satışa çıkartacak olsada hem rakiplerinden sonra çıkıyor olması hem de neredeyse rakiplerinin 1/3 ü gücünde olması konsolun başarı şansını kısıtlıyor. Mario hayranları belki geriye uyumluluğu ve küçük yapısı ile yeni nesil Nintendo'yu alabilirler fakat daha fazla birşey beklemek oldukça zor. Konsol DVD filmleri oynatabilmekte fakat müzik CD'lerini çalamıyor. Eğer Nintendo konsolun medya yeteneklerini arttırırsa belki küçük yapısı ve geriye uyumluluğu ile belli bir kitleye ulaşabilir.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Raveka 5 yıl
Maşallahh
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Leopard*** 5 yıl
Yuhh horta gel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darknesss45 5 yıl
Yeni mi bunlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EddyCue 5 yıl
ongoru fakiri dh uyeleri yine rezil olmuslar.


en.wikipedia.org/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Syshock 14 yıl
fiyatı ne kadar?

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
devilmycry 14 yıl
nintendo hakkında yorum yapmayı bile yersiz buluyorum

geber nintendo






gamespotda bi aratın bakalım 99 mario oyunu var yeter be yeter


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ereneren 14 yıl

Orjinalden alıntı: devilmycry

nintendo hakkında yorum yapmayı bile yersiz buluyorum

geber nintendo






gamespotda bi aratın bakalım 99 mario oyunu var yeter be yeter





+ 1 milyon

adamlar 3 tane daha yeni mario oyunu müjdesi vermiş



















bunlar az bile
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YaYa 14 yıl
bence ps3 ve x-box un yanında hiç şansı yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
I love gigabyte ati 14 yıl
Hadi ordan microsoft sony sega acından ölüyoken NİNTENDO en iyi oyun konsolunu üretmişti,
firma içi aksaklıklar onlardan kötü olduğunu göstermez. Sony ve xbox a tekrar haddini bildirecek
ağar olalım lütfen ne bu yargısız infazlar böyle hayret bişey. NINTENDO FOREVER
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4949 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nintendo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim