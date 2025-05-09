Nintendo, Switch 2'den oldukça ümitli: 15 milyon satış hedefi

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Tam Boyutta Gör Nintendo, Switch 2 konsolunun 2026 Mart sonuna kadar dünya genelinde15 milyon adet satılmasını öngörüyor. Bu rakam, daha yüksek bir fiyata satılacak olmasına rağmen, ilk Switch'in piyasaya sürüldüğü ilk yılki satışlarına oldukça yakın. Şirket, son mali raporuna göre bu yıl hem donanım hem de yazılım satışlarında beklendiği gibi düşüş yaşadı, önümüzdeki dönemde ise yeni konsoluyla beraber güçlü bir toparlanma bekliyor.

5 Haziran'da piyasaya sürülecek olan Switch 2'nin hedeflenen satış rakamına ulaşmak için 10 aylık bir süresi olacak. Nintendo ayrıca, aynı dönemde 45 milyon Switch 2 oyunu satmayı bekliyor. Ancak şirket, eski konsolunu da tamamen gözden çıkarmış değil, önümüzdeki yıl içinde 4.5 milyon adet daha Switch satmayı ve 100 milyondan fazla oyun satışını hedefliyor. Bu rakamlar, geçen yılki 10.8 milyon konsol ve 155 milyon oyun satışının epey altında.

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İlk Switch, 13 ayda 17,8 milyon adet sattı

İlk Switch, mali yılın sonlarında Mart 2017'de piyasaya sürüldü, bu nedenle doğrudan satış karşılaştırma yapmak kolay değil. Konsol, satışa sunulduğu ilk 13 ayda dünya çapında 17,79 milyon adet satarak beklentileri aşmıştı. Orijinal Switch bugüne dek 150 milyonun üzerinde satıldı ve Nintendo’nun en çok satan konsolu olan DS'i geçmeye oldukça yakın.

ABD'de 450 dolar, Avrupa'da 470 euro fiyattan satışa sunulacak olan Switch 2, yüksek fiyatına rağmen yoğun ilgi görüyor. Konsol, Japonya'da 2,2 milyon ön sipariş aldı ve ABD'de ön siparişler açıldığında hemen tükendi.

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