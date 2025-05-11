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Tam Boyutta Gör Nintendo'nun uzun süredir beklenen yeni konsolu Switch 2 hakkında teknik detaylar ortaya çıkmaya başladı. Peki bu yeni cihaz ne kadar güçlü olacak? İşte Ampere GPU, 12 GB RAM ve yeni nesil Tegra işlemciyle tüm doğrulanan detaylar...

GTX 1050 Ti ve GTX 750 Ti gücünde

Yeni yayımlanan bir analiz videosuna göre, Switch 2'nin kalbinde Nvidia'nın Tegra T239 işlemcisi bulunuyor. RTX 30 serisinde olduğu gibi Ampere mimarisiyle tasarlanan bu yonga seti, sekiz çekirdekli Arm Cortex-A78C mimarisine dayanıyor ve her çekirdek 256KB L2 önbelleğe sahipken, sistem genelinde paylaşılan 4MB L3 önbellek yer alıyor.

Grafik tarafında ise 8nm ve 10 nm sürecini kullanan GA10B kodlu, toplamda 1.536 CUDA çekirdeği içeren kompakt bir GPU konumlandırılmış. Bu konfigürasyonda da 12GB LPDDR5x-8533 RAM (2x6GB) yer alırken, depolama çözümü olarak 256GB TLC tabanlı UFS 3.1 bellek bulunuyor. Son olarak cihazda MediaTek imzalı Wi-Fi ve Bluetooth modüllerine yer veriliyor.

Nintendo Switch desteği devam edecek 13 sa. önce eklendi

Peki Switch 2'ye güç veren Tegra T239 ne kadar güçlü? Konsol, dock modundayken GTX 1050 Ti, elde taşınabilir modda ise GTX 750 Ti seviyesine ulaşıyor. Bu sonuçlar teorik testlere dayansa da, ilk nesil Switch'ten yaklaşık yedi kat daha güçlü. Bu da, daha yüksek çözünürlük, daha stabil kare hızları ve gelişmiş görseller anlamına geliyor. Üstelik DLSS teknolojisinin desteğini de unutmamak gerek.

Nintendo, 5 Haziran'da Switch 2’yi resmen piyasaya sürecek. Nintendo ise, yeni konsolunun 2026 Mart sonuna kadar dünya genelinde 15 milyon adet satılmasını öngörüyor. Bu rakam, daha yüksek bir fiyata satılacak olmasına rağmen, ilk Switch'e oldukça yakın.

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Nintendo Switch 2 ne kadar güçlü? Donanım detayları paylaşıldı!