Switch 2 etkisi: Nintendo'nun piyasa değeri rekor kırdı

Piyasa değeri 100 milyar doları aştı
Paylaşılan verilere göre Nintendo'nun son bir yıldaki piyasa değeri artışı %44,9'u buldu. Tahmin edeceğiniz gibi, bu büyümenin arkasında ise Switch 2 bulunuyor. 5 Haziran'da çıkacak olan yeni el konsolu için sadece Japonya'da 2,2 milyondan fazla ön sipariş başvurusu yapıldı. Nisan sonunda gelen raporlar ise, talebin rekor seviyede olduğunu gösteriyor.
Ayrıca Nintendo hisseleri yükselişini sürdürürken, ABD'de Target, Best Buy, Walmart ve GameStop gibi büyük perakendecilerde Switch 2 ön sipariş stokları tamamen tükenmiş durumda. Bu arada, Nintendo Switch 2'nin piyasaya sürülmesiyle birlikte Nintendo'nun daha da üst sıralara tırmandığını görebiliriz. Japonya'nın en değerli şirketleri ise şu şekilde:
- Toyota Motor Corporation – 305 milyar dolar
- Sony Group Corporation – 151,6 milyar dolar
- Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) – 145 milyar dolar
- Hitachi, Ltd. – 113 milyar dolar
- Nintendo – 111,4 milyar dolar
- Keyence Corporation – 106.1 milyar dolar
- Fast Retailing Co, Ltd – 106 milyar dolar
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