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    Switch 2 etkisi: Nintendo'nun piyasa değeri rekor kırdı

    Switch 2'nin resmi lansmanına bir aydan az süre kala Nintendo, 100 milyar dolarlık piyasa değeriyle Japonya’nın en büyük 5. şirketi konumuna yükseldi. İşte detaylar...

    Switch 2 öncesi rekor: Nintendo artık ilk 10'da! Tam Boyutta Gör
    Konsol ve oyun devi Nintendo, 6 Mayıs 2025 itibarıyla 100 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Tokyo Borsası'nda hisse fiyatı 85,85 dolara yükselen şirketin toplam değeri 111,4 milyar dolar seviyesine çıkarken, Japonya'nın en büyük beşinci şirketi oldu. Şirketin diğer rakipleri arasında Sony, Toyota ve Mitsubishi gibi devler bulunuyor. 

    Piyasa değeri 100 milyar doları aştı

    Paylaşılan verilere göre Nintendo'nun son bir yıldaki piyasa değeri artışı %44,9'u buldu. Tahmin edeceğiniz gibi, bu büyümenin arkasında ise Switch 2 bulunuyor. 5 Haziran'da çıkacak olan yeni el konsolu için sadece Japonya'da 2,2 milyondan fazla ön sipariş başvurusu yapıldı. Nisan sonunda gelen raporlar ise, talebin rekor seviyede olduğunu gösteriyor.

    Ayrıca Nintendo hisseleri yükselişini sürdürürken, ABD'de Target, Best Buy, Walmart ve GameStop gibi büyük perakendecilerde Switch 2 ön sipariş stokları tamamen tükenmiş durumda. Bu arada, Nintendo Switch 2'nin piyasaya sürülmesiyle birlikte Nintendo'nun daha da üst sıralara tırmandığını görebiliriz. Japonya'nın en değerli şirketleri ise şu şekilde:

    1. Toyota Motor Corporation – 305 milyar dolar
    2. Sony Group Corporation – 151,6 milyar dolar
    3. Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) – 145 milyar dolar
    4. Hitachi, Ltd. – 113 milyar dolar
    5. Nintendo – 111,4 milyar dolar
    6. Keyence Corporation – 106.1 milyar dolar
    7. Fast Retailing Co, Ltd – 106 milyar dolar
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