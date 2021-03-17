Noctua, uygun fiyatlı NH-U12S Redux’i satışa sundu

Kahverengi krem rengiyle bilinen yüksek performanslı soğutma ürünleri üreticisi Noctua Redux ailesinin ilk işlemci soğutucusunu satışa sundu.

Bütçe odaklı Noctua NH-U12S Redux

Fan tarafında genel olarak bir önceki nesil fanları temel alan Redux ailesi aynı zamanda daha minimal paket içeriğiyle biliniyor. Noctua NH-U12S Redux'te de fanlara benzer bir strateji izlenmiş.

Ağabeyinin NF-F12 fanının yerine NF-P12 Redux’e yer verilen yeni Redux işlemci soğutucusu bu nedenle 1700 RPM’de görev yaparken 22.4 dB’lik gürültü seviyesinden biraz daha yukarıda, 25.1 dB’de çalışıyor.

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Paket içeriğinde 4-pin Y kablonun yanı sıra 2 adet düşük gürültü adaptörlerine yer veren Noctua, kahverengi-krem renkli soğutucu ailesinin aksine yaklaşık 5 uygulamaya yeten NT-H1’e yer vermemiş. Eksilen termal macunun yerine yalnızca soğutucu yüzeyinde önceden NT-H1 termal macun uygulanmış.

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NH-U12S’teki 5 adet bakır ısı borusunun 4’e düşüldüğü NH-U12S Redux’te ısı borularıyla alüminyum yapraklar arasındaki lehim tekniği de fiyat hedefine ulaşmak adına vazgeçilenler arasında.

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Diğer taraftan geniş RAM uyumluluğu sunulan modelde Noctua’nun kolaylığıyla bilinen SecuFirm2 montaj sistemine yer verilmiş.

158 mm yüksekliğe sahip NH-U12S Redux işlemci tarafında başlığında LGA20xx, LGA1200/LGA115x, AMD AM4 ve AM3 soketleriyle uyumluluk gösteriyor.

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Son olarak 6 yıllık garanti altında satışa sunulan çözüm için 49.99 Euro/USD’lik fiyat belirlenmiş. Dileyenler için ekstra fan yükseltmesi içeren NA-FK1 Redux 120 mm fan kit ise 17 Euro/dolardan satışa sunulmuş durumda.

https://noctua.at/en/nh-u12s-redux

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