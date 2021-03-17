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    Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Noctua, uygun fiyatlı NH-U12S Redux’i satışa sundu

    Kahverengi-krem renk şemasıyla akla gelen Noctua maliyet odaklı gri temalı ilk Redux işlemci soğutucusunu duyurdu. Model firmanın giriş segmentinde rekabetçiliğini arttıracak.
    17 Mart 2021, 22:00 (Güncellendi, 14 sa.)
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    Soğutucular / Fanlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Kahverengi krem rengiyle bilinen yüksek performanslı soğutma ürünleri üreticisi Noctua Redux ailesinin ilk işlemci soğutucusunu satışa sundu.

    Bütçe odaklı Noctua NH-U12S Redux

    Fan tarafında genel olarak bir önceki nesil fanları temel alan Redux ailesi aynı zamanda daha minimal paket içeriğiyle biliniyor. Noctua NH-U12S Redux'te de fanlara benzer bir strateji izlenmiş.

    Ağabeyinin NF-F12 fanının yerine NF-P12 Redux’e yer verilen yeni Redux işlemci soğutucusu bu nedenle 1700 RPM’de görev yaparken 22.4 dB’lik gürültü seviyesinden biraz daha yukarıda, 25.1 dB’de çalışıyor.

    Noctua, uygun fiyatlı NH-U12S Redux’i satışa sundu
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    Paket içeriğinde 4-pin Y kablonun yanı sıra 2 adet düşük gürültü adaptörlerine yer veren Noctua, kahverengi-krem renkli soğutucu ailesinin aksine yaklaşık 5 uygulamaya yeten NT-H1’e yer vermemiş. Eksilen termal macunun yerine yalnızca soğutucu yüzeyinde önceden NT-H1 termal macun uygulanmış.

    Noctua, uygun fiyatlı NH-U12S Redux’i satışa sundu
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    NH-U12S’teki 5 adet bakır ısı borusunun 4’e düşüldüğü NH-U12S Redux’te ısı borularıyla alüminyum yapraklar arasındaki lehim tekniği de fiyat hedefine ulaşmak adına vazgeçilenler arasında.

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    Diğer taraftan geniş RAM uyumluluğu sunulan modelde Noctua’nun kolaylığıyla bilinen SecuFirm2 montaj sistemine yer verilmiş.

     

    158 mm yüksekliğe sahip NH-U12S Redux işlemci tarafında başlığında LGA20xx, LGA1200/LGA115x, AMD AM4 ve AM3 soketleriyle uyumluluk gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel 11. nesil Core işlemci ailesini duyurdu: %19 IPC artışı geldi, fiyatlar resmileşti"

    Son olarak 6 yıllık garanti altında satışa sunulan çözüm için 49.99 Euro/USD’lik fiyat belirlenmiş. Dileyenler için ekstra fan yükseltmesi içeren NA-FK1 Redux 120 mm fan kit ise 17 Euro/dolardan satışa sunulmuş durumda.



    https://noctua.at/en/nh-u12s-redux
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    aybrkaknc 7 saat önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    tylolhot06 (Engin AVCI) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunu alana kadar Fuma 2 alınır.
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    G Gökay16 (Gökay Genç) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    50€ luk fiyat mı ucuz. TR den 500TL üstü olur. Ekonomik ürün 200-300TL bandında olur. 800TL'ye işlemci alıp 500-600TL soğutucuya paramı verecez.
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    TR_mahmutpek (Mahmut Pekkara) 14 sa. ( Mesaj Silindi ) Gökay16
    Hocam bizim için ucuz değil rahat olun.
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    T th9 13 sa. ( Mesaj Silindi ) Gökay16
    onu başkalarına sor
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