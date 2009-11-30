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Nokia 2010 için Maemo tabanlı sadece bir model planlıyor olabilir

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia 2010 için Maemo tabanlı sadece bir model planlıyor olabilir
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Mobil iletişim dünyasının lider ismi Nokia, yurt dışında satışına başladığı N900 modeliyle birlikte Maemo platformunu kullanmaya başlamış, firmanın N serisi yeni nesil telefonlarında da Symbian yerine Maemo platformuyla yola devam edeceği iddia edilmişti. Ancak Capital Markets Day 09 etkinliğinden sadece iki gün önce Nokia ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı ve firmanın 2010 için Maemo tabanlı sadece bir model planladığı çünkü firmanın akıllı telefon pazarında ana platform olarak Symbian ile yola devam etmek istediği bildiriliyor.

Hatırlanacağı üzere ay başında Maemo pazarlama takımından bir üye, N serisi cep telefonlarının tamamiyle Maemo platformuna adapte edileceği, Symbian desteğinin 2012 ile birlikte düşürüleceğini iddia etmişti. iPhone OS ve Android ile birlikte Samsung'un yazılım geliştirme kitini önümüzdeki ay yayımlayacağı Bada isimli yeni platform yapılanmasına karşı Maemo platformunun geliştirme çalışmalarına hız vereceği konuşulan Nokia, mevcut bilgilere göre en azından bir süre daha ana platform olarak Symbian devam edecek gibi görünüyor.


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DH Misafiri 8 yıl
Açık kaynak kodlu olmasından dolayı müthiş bir program desteği var. Bir hafta oldu Libya!dan aldım. Çok memnunum süper bir cihaz herkese şiddetle tavsiye ederim.
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Batuist 9 yıl
nokianın hala tuş takımı kullanmasını anlamıyorum.. hep burdan kaybediyor zaten..
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spinalsurgeon 9 yıl

Batuist

nokianın hala tuş takımı kullanmasını anlamıyorum.. hep burdan kaybediyor zaten..



şimdilik resistive ekran kullandıı için tuş takımı kullanıo. x6 ile kapasitif ekran iişini becerebilirse nokia önümüzdeki modellerin bi çoğunu tuş takımsız çıkacaktır...
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adilazimdegilx 9 yıl
Piayasada o kadar telefon varken N900'e telefon demek hakaret olur

Symbian her ne kadar kullanışlı ve köklü bir sistem de olsa yeni birşeyler gerekiyor artık. Nokia'nın bence Maemo'ya yönelik çalışması lazım.
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thorismund 9 yıl
Symbian mı kaldı be arkadaş ya n900 daki maemo çok hoş bence tutulur...Zaten telefonun kendisi müthiş tr geldimi bilemem 2 ip3gs e değişmem...
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