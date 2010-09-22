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Nokia: Android'li telefon üreticileri, ısınmak için pantolonuna işeyen Finli çocuklara benziyor

Nokia'dan Anssi Vanjoki, Android'li telefon üreticilerini, ısınmak için pantolanlarına işeyen Finli çocuklara benzetti.
8 yıl
11,5b
1
146
Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon pazarındaki kan kaybının faturasını Olli-Pekka Kallasvuo'ya kesen ve Microsoft'tan Stephen Elop'u yeni tepe yöneticisi (CEO) olarak atayan Nokia, bu sefer de başkan yardımcısı Anssi Vanjoki açıklamalarıyla gündemde.

Yeni tepe yöneticisinin ilan edilmesinden sonra, 6 ay içerisinde görevini bırakacağını açıklayan Anssi Vanjoki, Financial Times'a verdiği röportajında rakipleri için sert ifadeler kullandı. Uzun süredir merakla beklenen N8 modelini, son rötuşlar için birkaç hafta ileriye öteleyen Nokia'da, kıdemli başkan yardımcısı, Android platformunu hedef aldı.

Android platformunun kısa vadeli bir çözüm olduğunu belirten ve gelen çok sayıda üretici nedeniyle zamanla farklılık yaratmanın zor olacağını belirten Vanjoki, uzun vadede Android'in uygulanabilir bir çözüm olmadığını söyledi. Android'i, şirketlerin gelirlerini arttırma reçetesi olarak niteleyen Vanjoki, rakip üreticilere yüklendi.

Anssi Vanjoki röportajında, Android tabanlı telefon üreticilerini, kış soğuklarında ısınmak için pantolonuna işeyen Finli çocuklara benzetti. Hatırlanacağı üzere Nokia, kendi kontrollerinde olmayan bir platforma sıcak bakamayacaklarını, geleceğin MeeGo platformunda olduğunu ve ilk modeli yıl sona ermeden lanse edileceğini açıklamıştı.


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Perceptron 4 yıl
Eğer debian tabanlı bir android rakibi çıkarsa yer yerinde oynayabilir
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ero_52 4 yıl
Büyük konuşmamak lazım nokia battı android zirvede.
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multiTYRT 4 yıl
İyi saçmalamış, zaten saçmalamakta yermekte üstüne yok Nokia ve Samsung'un. İcraate gelince 0. Konu başlığına güldüm
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inexo 4 yıl
Hatırlanacağı üzere Nokia, kendi kontrollerinde olmayan bir platforma sıcak bakamayacaklarını,
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Sahurtime Sadness 4 yıl
Lanet olsun nokia n8 kullanıyorum
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derniere 4 yıl
Neden nokia konuları hortlatılıyor.
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Johnnn 4 yıl
Lafa bakarım laf mı diye, ezikleyenin şirketinin durumuna bakarım iyi mi diye, neresinden baksam ne desem hiç bir şekilde oluru yok. Bu şekilde ancak "laf söyledi bal kabağı" durumundan öte değil
Yıllar yıllar evvel, Palm'i satın almamaları ile başlayan hatalı adımlar silsilesine gün geçmiyor ki bir yenisini eklemesin şu Nokia. Gerçekten çok büyük dünya devi(idi) adamlar ama şu haliyle WP'luların alması gerektiği çok fazla yolunun olduğunu da düşünürsek, geri kalanlarının da ancak "Asker telefonu" olmaktan ötede olmadığı bir marka haline geldi.
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Master_Evil 4 yıl
büyük lokma ye ama büyük söz konuşma demişler...
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DH Misafiri 7 yıl
meego ne bilen varmı
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cancanax 7 yıl
"Konu yazılımsa gelecek onda......" "MeeGO!!"


al sana slogan....yakında gümbür gümbür gelecek meego son detayları yapıyorlar....2019 ve sonrasında (kaynak benim) meego devrimi yaşanacak...hepiniz göreceksiniz...android can çekişir...


horta ayrı bir tebrik bu arada neeeerden aradın da buldun be mübarek

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DH Misafiri 8 yıl
Konu yazılımsa kesinlikle gelecek MeeGo da. Üzerinde varsayılan olarak USB host özelliği gelmediği halde N900 ile USB'den CD yazıcı bağlayıp CD yazabiliyorsun. Bunu uç örnek olsun diye verdim.
iPhone için uygulama yapanlar ise Apple'ın onu yapamazsın, bunu böyle yapamazsın vs vs kuralları yüzünden yapabileceklerinin limiti ortada. Ortada adam gibi bir SDK yok. O zaman o kadar uygulama nasıl var diyeceksiniz. AppStore'da 10$ a satılan uygulamanızın 7$ ını Apple siz vermese çoğu kimse uygulama yazmaz.
Android ise tam baş belası, 1.5 için ayrı, 2.0 için ayrı, 2.2 için ayrı uygulama yazacaksın. Sonrada senin için uygulama yazacaklarda iPhone ile baş adeceksin.
Sonuç olarak MeeGo yazılım olarak tek geçilir. Tek sorun Nokia iPhone ile rekabet edecek donanımı zamanında sunabilecek mi? Bunu sunar, OviStore da sattığı uygulamanın gelirinin %70-80 ini geliştiriciye verirse iPhone bitmez ama Vindows Phone 7 ve Android can çekişir.
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DH Misafiri 8 yıl
Konu yazılımsa kesinlikle gelecek MeeGo da. Üzerinde varsayılan olarak USB host özelliği gelmediği halde N900 ile USB'den CD yazıcı bağlayıp CD yazabiliyorsun. Bunu uç örnek olsun diye verdim.
iPhone için uygulama yapanlar ise Apple'ın onu yapamazsın, bunu böyle yapamazsın vs vs kuralları yüzünden yapabileceklerinin limiti ortada. Ortada adam gibi bir SDK yok. O zaman o kadar uygulama nasıl var diyeceksiniz. AppStore'da 10$ a satılan uygulamanızın 7$ ını Apple siz vermese çoğu kimse uygulama yazmaz.
Android ise tam baş belası, 1.5 için ayrı, 2.0 için ayrı, 2.2 için ayrı uygulama yazacaksın. Sonrada senin için uygulama yazacaklarda iPhone ile baş adeceksin.
Sonuç olarak MeeGo yazılım olarak tek geçilir. Tek sorun Nokia iPhone ile rekabet edecek donanımı zamanında sunabilecek mi? Bunu sunar, OviStore da sattığı uygulamanın gelirinin %70-80 ini geliştiriciye verirse iPhone bitmez ama Vindows Phone 7 ve Android can çekişir.
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DH Misafiri 8 yıl
Nokia önce telefon yapmayı öğrensin,her telefonu kanser ediyor adamı,1gb dosya doldurdunuzmu telefon kasmayı bırakın nerdeyse çalışmayacak duruma geliyor,telefonlarında estetik sıfır,kendi s40 platformu berbat,kullandıkları işlemciler berbat...neymil en çok satılan telefonmuş tabi satar 3310,3210,işte böyle basit telleri anca satar,sonyericssonu bir alın kullanın ondan sonra sizi anca iphone keser...
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