Nokia: Android'li telefon üreticileri, ısınmak için pantolonuna işeyen Finli çocuklara benziyor

Akıllı telefon pazarındaki kan kaybının faturasını Olli-Pekka Kallasvuo'ya kesen ve Microsoft'tan Stephen Elop'u yeni tepe yöneticisi (CEO) olarak atayan Nokia, bu sefer de başkan yardımcısı Anssi Vanjoki açıklamalarıyla gündemde.
Yeni tepe yöneticisinin ilan edilmesinden sonra, 6 ay içerisinde görevini bırakacağını açıklayan Anssi Vanjoki, Financial Times'a verdiği röportajında rakipleri için sert ifadeler kullandı. Uzun süredir merakla beklenen N8 modelini, son rötuşlar için birkaç hafta ileriye öteleyen Nokia'da, kıdemli başkan yardımcısı, Android platformunu hedef aldı.
Android platformunun kısa vadeli bir çözüm olduğunu belirten ve gelen çok sayıda üretici nedeniyle zamanla farklılık yaratmanın zor olacağını belirten Vanjoki, uzun vadede Android'in uygulanabilir bir çözüm olmadığını söyledi. Android'i, şirketlerin gelirlerini arttırma reçetesi olarak niteleyen Vanjoki, rakip üreticilere yüklendi.
Anssi Vanjoki röportajında, Android tabanlı telefon üreticilerini, kış soğuklarında ısınmak için pantolonuna işeyen Finli çocuklara benzetti. Hatırlanacağı üzere Nokia, kendi kontrollerinde olmayan bir platforma sıcak bakamayacaklarını, geleceğin MeeGo platformunda olduğunu ve ilk modeli yıl sona ermeden lanse edileceğini açıklamıştı.
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Yıllar yıllar evvel, Palm'i satın almamaları ile başlayan hatalı adımlar silsilesine gün geçmiyor ki bir yenisini eklemesin şu Nokia. Gerçekten çok büyük dünya devi(idi) adamlar ama şu haliyle WP'luların alması gerektiği çok fazla yolunun olduğunu da düşünürsek, geri kalanlarının da ancak "Asker telefonu" olmaktan ötede olmadığı bir marka haline geldi.
al sana slogan....yakında gümbür gümbür gelecek meego son detayları yapıyorlar....2019 ve sonrasında (kaynak benim) meego devrimi yaşanacak...hepiniz göreceksiniz...android can çekişir...
horta ayrı bir tebrik bu arada neeeerden aradın da buldun be mübarek
iPhone için uygulama yapanlar ise Apple'ın onu yapamazsın, bunu böyle yapamazsın vs vs kuralları yüzünden yapabileceklerinin limiti ortada. Ortada adam gibi bir SDK yok. O zaman o kadar uygulama nasıl var diyeceksiniz. AppStore'da 10$ a satılan uygulamanızın 7$ ını Apple siz vermese çoğu kimse uygulama yazmaz.
Android ise tam baş belası, 1.5 için ayrı, 2.0 için ayrı, 2.2 için ayrı uygulama yazacaksın. Sonrada senin için uygulama yazacaklarda iPhone ile baş adeceksin.
Sonuç olarak MeeGo yazılım olarak tek geçilir. Tek sorun Nokia iPhone ile rekabet edecek donanımı zamanında sunabilecek mi? Bunu sunar, OviStore da sattığı uygulamanın gelirinin %70-80 ini geliştiriciye verirse iPhone bitmez ama Vindows Phone 7 ve Android can çekişir.
iPhone için uygulama yapanlar ise Apple'ın onu yapamazsın, bunu böyle yapamazsın vs vs kuralları yüzünden yapabileceklerinin limiti ortada. Ortada adam gibi bir SDK yok. O zaman o kadar uygulama nasıl var diyeceksiniz. AppStore'da 10$ a satılan uygulamanızın 7$ ını Apple siz vermese çoğu kimse uygulama yazmaz.
Android ise tam baş belası, 1.5 için ayrı, 2.0 için ayrı, 2.2 için ayrı uygulama yazacaksın. Sonrada senin için uygulama yazacaklarda iPhone ile baş adeceksin.
Sonuç olarak MeeGo yazılım olarak tek geçilir. Tek sorun Nokia iPhone ile rekabet edecek donanımı zamanında sunabilecek mi? Bunu sunar, OviStore da sattığı uygulamanın gelirinin %70-80 ini geliştiriciye verirse iPhone bitmez ama Vindows Phone 7 ve Android can çekişir.