Nokia: Android'li telefon üreticileri, ısınmak için pantolonuna işeyen Finli çocuklara benziyor

Akıllı telefon pazarındaki kan kaybının faturasını Olli-Pekka Kallasvuo'ya kesen ve Microsoft'tan Stephen Elop'u yeni tepe yöneticisi (CEO) olarak atayan Nokia, bu sefer de başkan yardımcısı Anssi Vanjoki açıklamalarıyla gündemde.

Yeni tepe yöneticisinin ilan edilmesinden sonra, 6 ay içerisinde görevini bırakacağını açıklayan Anssi Vanjoki, Financial Times'a verdiği röportajında rakipleri için sert ifadeler kullandı. Uzun süredir merakla beklenen N8 modelini, son rötuşlar için birkaç hafta ileriye öteleyen Nokia'da, kıdemli başkan yardımcısı, Android platformunu hedef aldı.

Android platformunun kısa vadeli bir çözüm olduğunu belirten ve gelen çok sayıda üretici nedeniyle zamanla farklılık yaratmanın zor olacağını belirten Vanjoki, uzun vadede Android'in uygulanabilir bir çözüm olmadığını söyledi. Android'i, şirketlerin gelirlerini arttırma reçetesi olarak niteleyen Vanjoki, rakip üreticilere yüklendi.

Anssi Vanjoki röportajında, Android tabanlı telefon üreticilerini, kış soğuklarında ısınmak için pantolonuna işeyen Finli çocuklara benzetti. Hatırlanacağı üzere Nokia, kendi kontrollerinde olmayan bir platforma sıcak bakamayacaklarını, geleceğin MeeGo platformunda olduğunu ve ilk modeli yıl sona ermeden lanse edileceğini açıklamıştı.