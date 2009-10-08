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Nokia Booklet 3G, 22 Ekim'de Almanya'da satışa sunuluyor

9 yıl
4,5b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia Booklet 3G, 22 Ekim'de Almanya'da satışa sunuluyor
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Mobil iletişim teknolojilerinde dünya devi isimlerden birisi olan Nokia'nın taşınabilir bilgisayar pazarında iddialı olmayı hedeflediği biliniyor. Bir süre önce Intel ile iş birliğine giderek Booklet 3G isimli yeni netbook modelini tanıtan ayrıca önümüzdeki yıl içerisinde Netbook modellerine alternatif olarak ARM tabanlı Smartbook segmentine de girmesi beklenen Nokia, Windows 7 ile birlikte gelecek Booklet 3G modeli için resmi satışa başlamaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre firma,Windows 7'nin global lansman tarihi olan 22 Ekim'de Booklet 3G modelini Almanya'da satışa sunmuş olacak.

Almanya'da servis sağlayıcısı O2 tarafından 24 aylık mobil internet kontratı ile verilecek Nokia Booklet 3G için üyelerin aylık 20 Avro ödeyeceği belirtiliyor. Intel Atom platformunu temel alan ve 1.6GHz'de Atom Z530 işlemcisini kullanan Booklet 3G'de 1GB bellek, 120GB sabit disk (1.8-inç, 4200 devir/dakika), Intel tabanlı entegre grafik birimi, WiFi, Bluetooth, Akselometre, 1.3MP kamera, 3G ve aGPS gibi detaylara yer veriliyor. 1280 x 720 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç ekrana sahip olan 19mm kalınlığındaki Nokia Booklet 3G'nin ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.


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