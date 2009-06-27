Nokia, Google Android platformunu temel alan netbook hazırlayabilir

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Intel ile yeni bir iş birliğine başlayan mobil iletişim devi Nokia'nın gelecek planları, cevabını merak edilen en popüler sorulardan birisi haline geldi. Apple'ın iPhone ile hızlı yükselişi ve bağımsız araştırma kuruluşları tarafından, yüksek satış rakamları söz konusu olduğunda ciddi bir potansiyele sahip olduğunun altı çizilen akıllı telefon pazarında her geçen gün biraz daha güçlenmesi karşısında Nokia'nın yeni modeller dışında nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Akıllı telefonların yanı sıra maliyet odaklı mobil PC pazarında, netbook'ların yüksek satış rakamlarına ulaşması da Nokia'nın gelecek planlarında önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor. Intel ile iş birliğinin açıklanması sonrasında netbook pazarına gireceği hatta Intel Atom işlemcili netbook modellerini Quanta'ya ürettireceği iddia edilen Nokia'nın Qualcomm'un Snapdragon platformuna da sıcak baktığı ve Qulacomm'un Smartbook konseptini baz alan sistem üretimini ise Compal'a yaptırabileceği konuşuluyor.

Atom işlemcili netbook'lara ek olarak Mobil İnternet Cihazlarına (MID) da yönelebileceği de söylenen Nokia, analistlere göre 2010 yılında, Google'ın açık kaynaklı Android işletim sistemini temel alan netbook duyurabilir. Lazard Capital firmasından analist Daniel Amir'e göre Nokia, netbook planlarıyla pek çok PC üreticisine de rakip olacak. Ayrıca Nokia'nın netbook ve mobil internet cihazlarını kullanıcılara data kontratı ile operatörler üzerinden sunabilecek olması, diğer PC üreticilerine karşı firmanın önemli bir avantajı olarak değerlendiriliyor.