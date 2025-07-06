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Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy AI destekli Ses Silme aracı, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesiyle önemli bir yükseltme alıyor. Yeni bir sızıntıya göre, güncellenen araç, video oynatma sırasında istenmeyen arka plan seslerini gerçek zamanlı olarak kaldırabilecek.

Samsung, One UI 8 ile gelişmiş koruma modunu aktif edecek 1 gün önce eklendi

Ses silme aracı, daha hızlı ve daha fazla uygulamada kullanılabilecek

Mevcut Ses Silici, bir videonun arka planındaki sesleri, gürültüyü azaltmak için düzenleme moduna girmeyi gerektiriyor ve yalnızca Galeri uygulamasında çalışıyor. One UI 8, ses silme aracını daha hızlı ve daha fazla uygulamada kullanılabilir hale getirecek. Kullanıcılar, Samsung Notlar ve Ses Kaydedici’de Galaxy AI düğmesine dokunarak sesin duyulmasını zorlaştıran arka plan gürültüsünün otomatik olarak kaldırılmasını sağlayabilecek.

Ses Silme aracı ilk olarak One UI 7 ile Galaxy S25 serisine geldi, daha sonra yazılım güncellemesi aracılığıyla eski amiral gemisi modellere sunuldu. Güncellenen ses silme aracının 9 Temmuz’da tanıtılacak yeni katlanır telefonlar Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 ile kullanıma sunulacağı söyleniyor.

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Samsung, One UI 8 ile gelişmiş ses silme aracını sunacak

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