Samsung, One UI 8 ile gelişmiş ses silme aracını sunacak

Ses silme aracı, daha hızlı ve daha fazla uygulamada kullanılabilecek
Mevcut Ses Silici, bir videonun arka planındaki sesleri, gürültüyü azaltmak için düzenleme moduna girmeyi gerektiriyor ve yalnızca Galeri uygulamasında çalışıyor. One UI 8, ses silme aracını daha hızlı ve daha fazla uygulamada kullanılabilir hale getirecek. Kullanıcılar, Samsung Notlar ve Ses Kaydedici’de Galaxy AI düğmesine dokunarak sesin duyulmasını zorlaştıran arka plan gürültüsünün otomatik olarak kaldırılmasını sağlayabilecek.
Ses Silme aracı ilk olarak One UI 7 ile Galaxy S25 serisine geldi, daha sonra yazılım güncellemesi aracılığıyla eski amiral gemisi modellere sunuldu. Güncellenen ses silme aracının 9 Temmuz’da tanıtılacak yeni katlanır telefonlar Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 ile kullanıma sunulacağı söyleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: