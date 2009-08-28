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Nokia mini-bilgisayar pazarı için Smartbook modelini de hazırlıyor

9 yıl
4,8b
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia mini-bilgisayar pazarı için Smartbook modelini de hazırlıyor
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Intel ile gerçekleştirdiği işbirliği çerçevesinde Atom platformunu kullanan Booklet isimli yeni netbook modelini önümüzdeki günlerde kullanıma sunmaya hazırlanan mobil iletişim devi Nokia, ürün gamını genişletme konusunda hayli iddialı bir yol haritasına sahip. Zira Finlandiya merkezli firma, netbook modelinin yanı sıra hem daha kompakt hem de daha ekonomik çözüm olarak smartbook sistemini de pazara sunacak.

Bilindiği üzere Smartbook konsepti Qualcomm ve Freescale firmaları tarafından ortaya atılan bir kavram. Intel'in netbook oluşumuna rakip olarak planlanan ve sürekli çevrimiçi kalan mini-bilgisayar yaklaşımı ile geliştirilen bu segmentte amaç ARM mimarisini temel alan, daha uygun fiyatlı, daha fazla taşınabilirlik sunan ve kullanıcıların uzun pil ömrü ile sürekli çevrimiçi kalabilmelerine olanak tanımak.

Gelen bilgilere göre Nokia da gelecek yıl için Smartbook planlaması yapan isimlerden birisi durumda. ARM platformunu temel alan yeni Smartbook modelleri için firma'nın üretimi dış kaynaklı çözeceği ve dünya devi pek çok isim için dizüstü bilgisayar üretimi yapan Compal ya da Foxconn Electronics (Hon Hai Precision Industry) firmalarının Nokia adına Smartbook üretimini üstleneceği bildiriliyor.

Intel Atom platformu üzerine inşa edilen ve Windows 7 işletim sistemiyle gelecek olan Nokia Booklet özellikle 3G/HSDPA, Wi-Fi, Bluetooth ve A-GPS gibi gelişmiş bağlantı özellikleriyle dikkat çekmeyi başarmıştı. Nokia'nın muhtemelen Linux işletim sistemiyle sunacağı yeni Smartbook modelinin pil ömrü, yüksek taşınabilirlik ve yine bağlantı özellikleriyle dikkat çekmesi bekleniyor.

Bu arada Nokia'nın ultra-taşınabilir dizüstü bilgisayar pazarına hızlı bir giriş yapması ile birlikte uygulama mağazası Ovi'yi bu yönde genişleteceği bildiriliyor.


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