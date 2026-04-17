AMD, Arm ve Qualcomm’dan dikkat çeken otonom sürüş yatırımı

Tam Boyutta Gör Otonom sürüş teknolojilerinde rekabet giderek kızışırken yarı iletken devleri AMD, Arm ve Qualcomm, İngiltere merkezli girişim Wayve’e önemli bir yatırım yaptı. Şirketler tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu üç teknoloji şirketi Wayve’in kısa süre önce tamamladığı 1,2 milyar dolarlık yatırım turu kapsamında toplam 60 milyon dolar ek finansman sağladı.

Dev yatırımcılar Wayve etrafında toplandı

Wayve’in yatırım turu, otomotiv ve teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirmiş durumda. Mercedes-Benz, Nissan ve Stellantis gibi otomotiv devlerinin yanı sıra daha önce yatırım yapan Nvidia, Microsoft ve Uber da şirkete desteğini sürdürdü.

Öte yandan Uber, Wayve ile olan iş birliğini daha da ileri taşımayı planlıyor. Şirket, Londra’da Wayve teknolojisiyle donatılmış robotaksi filosunun devreye alınması şartına bağlı olarak 300 milyon dolarlık ek yatırım taahhüdünde bulundu.

Donanımdan bağımsız otonom sürüş yaklaşımı

Wayve’i rakiplerinden ayıran en önemli unsur, geliştirdiği otonom sürüş sisteminin belirli donanımlara bağımlı olmaması. Şirketin çözümü, sensör türü, çip seti veya yüksek çözünürlüklü haritalara bağlı kalmadan çalışan uçtan uca sinir ağı modeli üzerine kurulu.

Bu sistem, araç üzerindeki mevcut sensörlerden elde edilen verileri kullanarak sürüş davranışını öğreniyor ve yönlendiriyor. Ayrıca Wayve yazılımı, otomobil üreticilerinin hali hazırda kullandığı donanımlar üzerinde çalışabilecek şekilde tasarlandı. Bu da üreticilere ek donanım maliyetinden kaçınma ve daha esnek entegrasyon imkanı sunuyor.

Wayve’in teknolojisi, otomotiv üreticilerine ve teknoloji şirketlerine sunulan iki temel ürünle ticarileştiriliyor. Bunlardan ilki, sürücünün dikkatini yolda tutmasını gerektiren “eyes on” destekli sürüş sistemi. Bu çözümde sürücü, gerektiğinde müdahale etmek zorunda kalıyor.

İkinci ürün ise belirli koşullar altında tamamen otonom sürüş sağlayan “eyes off” sistemi. Bu teknoloji, robotaksi uygulamalarında veya bireysel araçlarda tam otomatik sürüş deneyimi sunabilecek şekilde geliştiriliyor.

Otomotiv devleri entegrasyon için sırada

Wayve’in müşteri portföyü de hızla genişliyor. Nissan, şirketin teknolojisini 2027 yılından itibaren araçlarındaki gelişmiş sürücü destek sistemlerine (ADAS) entegre edeceğini duyurdu. Mercedes-Benz ve Stellantis de gelecekteki modellerinde Wayve çözümlerini kullanmayı planlıyor.

Yeni yatırımın, Wayve’in farklı otomotiv bilgi işlem platformlarıyla entegrasyonunu hızlandırması ve “Wayve AI Driver” sisteminin seri üretim araçlarda daha geniş ölçekte kullanılmasını sağlaması bekleniyor.

