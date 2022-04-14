Nokia da Rusya’dan çekiliyor

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Ukrayna’nın Rusya Federasyonu tarafından işgal edilmesinin ardından Google, Apple, Samsung, Microsoft ve Playstation gibi markalar, Rusya ile ilişkilerini sonlandırdı veya işlemlerinde ciddi farklılıklara gitti. Bu markalara son olarak Nokia da ekleniyor.

Nokia Rusya’dan çekiliyor

Geçtiğimiz günlerde Rusya’ya gönderimlerini ve yeni iş anlaşmalarını durduran Nokia, Rusya’daki Ar-Ge araştırmalarını da durduruyor. Nokia, Rusya’daki Ar-Ge araştırmalarını, ülkeden çıkartarak başka ofislerde devam edecek. Nokia’nın son yıllardaki şebeke ve ağ yatırımları ise, şirketi bu konuda ciddi anlamda ilerletti. Rusya’daki bilgi akışını devam ettirmek isteyen ve Rusya vatandaşlarına interneti kesmek istemeyen Nokia, kritik ağ ekipmanlarının arızalanmaması için, bu ekipmanların bakımını desteklemeye devam edecek.

Nokia, bu kararın şirketin finansal gücünü pek etkilemeyeceğini belirtti. 2021’de Nokia’nın Rusya’daki satışları şirketin genel kazançlarının %2’sinden daha azını oluşturdu bu nedenle Nokia, bu kararı verirken pek zorlanmamışa benziyor. Nokia’nın Rusya web sitesi, şu anda erişilemiyor ve muhtemelen uzun bir süre böyle kalacaktır. Bakalım hangi firmalar, Rus yaptırımlarına devam edecek.

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