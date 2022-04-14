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    Nokia da Rusya’dan çekiliyor

    Rusya’nın Ukrayna işgalinden sonra birçok marka ve şirket, Rusya’daki işlemlerini sonlandırdı. Bu markalara son olarak Nokia da eklendi. Nokia, kararın finansal operasyonlarını bozmayacağını belirtti.
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    Nokia, Rusya'dan çekiliyor
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    Ukrayna’nın Rusya Federasyonu tarafından işgal edilmesinin ardından Google, Apple, Samsung, Microsoft ve Playstation gibi markalar, Rusya ile ilişkilerini sonlandırdı veya işlemlerinde ciddi farklılıklara gitti. Bu markalara son olarak Nokia da ekleniyor.

    Nokia Rusya’dan çekiliyor

    Geçtiğimiz günlerde Rusya’ya gönderimlerini ve yeni iş anlaşmalarını durduran Nokia, Rusya’daki Ar-Ge araştırmalarını da durduruyor. Nokia, Rusya’daki Ar-Ge araştırmalarını, ülkeden çıkartarak başka ofislerde devam edecek. Nokia’nın son yıllardaki şebeke ve ağ yatırımları ise, şirketi bu konuda ciddi anlamda ilerletti. Rusya’daki bilgi akışını devam ettirmek isteyen ve Rusya vatandaşlarına interneti kesmek istemeyen Nokia, kritik ağ ekipmanlarının arızalanmaması için, bu ekipmanların bakımını desteklemeye devam edecek.

    Nokia, bu kararın şirketin finansal gücünü pek etkilemeyeceğini belirtti. 2021’de Nokia’nın Rusya’daki satışları şirketin genel kazançlarının %2’sinden daha azını oluşturdu bu nedenle Nokia, bu kararı verirken pek zorlanmamışa benziyor. Nokia’nın Rusya web sitesi, şu anda erişilemiyor ve muhtemelen uzun bir süre böyle kalacaktır. Bakalım hangi firmalar, Rus yaptırımlarına devam edecek.

    Nokia, Rusya'dan çekiliyor
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    A
    ahmet1905_47 3 saat önce

    ulan herşeyi de göstermeyin bi rşey de gizli kalsın.

    orcnd 14 saat önce

    şarkı yaparlarsa kdv almayın. güzel reklam oluyor :D

    alfa-x 21 saat önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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