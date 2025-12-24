Ukrayna, Rusya'nın yüksek maliyetli kamikaze dronlarını 1000 dolarlık dronlarla düşürüyor

Tam Boyutta Gör Rusya-Ukrayna savaşı gibi yıllardır devam eden sıcak çatışmalar, bir noktadan sonra tedarik, lojistik ve maliyet savaşına da dönüşüyor. Savaş uzadıkça imkânların daha kısıtlı hâle gelmesi, daha düşük maliyetlere alternatif çözümler üretmeyi elzem hâle getiriyor. Nitekim son dönemde Ukrayna cephesinde yaşananlar, savaşın bu yüzünü açıkça ortaya koymuş durumda. Batı dünyasının desteğine rağmen giderek daha kısıtlı kaynaklarla baş etmek zorunda kalan Ukrayna, maliyetleri düşürecek yaratıcı çözümler bulmaya devam ediyor. Bunun son örneği, Rusya'nın hava saldırılarını durdurmak için kullanılan düşük maliyetli dronlar.

Normalde hava tehditlerini bertaraf etmek için milyonlarca dolarlık füze sistemlerine ve karmaşık radar ağlarına bel bağlayan Ukrayna, artık bu denklemi çok daha ucuz ve esnek çözümlerle yeniden kuruyor. Yerli imkânlarla geliştirilen ve birim maliyeti yalnızca 1.000–2.500 dolar arasında değişen önleyici dronlar, Rusya’nın Shahed tipi kamikaze İHA’larını avlamak için kullanılıyor. Oysa bu Shahed’lerin maliyeti 10 bin dolardan başlayıp bazı varyantlarda yüz binlerce dolara kadar çıkabiliyor. Yani Ukrayna, nispeten basit ama zekice çözümlerle, maliyet savaşında Rusya’ya karşı üstünlük kurmuş oluyor.

Ukrayna'nın bu tarz alternatifleri üretme hızı da dikkat çekici. 2025 yılı içinde bazı dron sistemleri prototip aşamasından seri üretime yalnızca birkaç ayda geçti. Örneğin Wild Hornets adlı girişimin ürettiği “Sting” adlı önleyici dron, kısa sürede Ukrayna hava savunmasının önemli bir parçası hâline geldi. Uçan bir termosu andıran tasarımıyla dikkat çeken Sting, saatte 315 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 3.000 metre irtifada görev yapabiliyor. Sadece dört aylık seri üretim sürecinde, bu sistemlerle 1.000’den fazla Shahed ve benzeri hedefin düşürüldüğü belirtiliyor; Üstelik bunların neredeyse yarısı tek bir ay içinde imha edilmiş.

Ukraynalı yetkililer bu başarıyı yalnızca askeri değil, aynı zamanda stratejik bir kazanım olarak görüyor. General Cherry adlı savunma şirketinin stratejik konseyinde yer alan Andrii Lavrenovych’e göre, bu dronlar Rusya’ya “ciddi bir ekonomik zarar” veriyor. Her bir önleyici dron, kendisinden katbekat pahalı bir hedefi vururken, aynı zamanda daha pahalı hava savunma füzelerinin de devreye girmesini engelliyor.

Ukrayna cephesinde yaşanan bu gelişmeler, hava savunmasının doğasını da kökten değiştirebilir. Savunma analisti Federico Borsari, düşük maliyetli önleyici dronların artık İHA/SİHA karşıtı sistemlerinin temel taşlarından biri hâline geldiğine dikkat çekiyor. Borsari, bu sistemlerin hava savunmasında maliyet ve ölçek dengesini yeniden tanımladığını ve pahalı çözümlere olan bağımlılığı azalttığını vurguluyor.

Ukrayna, Lojistik Destek İçin de Dronlara ve Otonom Sistemlere Öncelik Vermeye Başladı

Tam Boyutta Gör Ukrayna’nın dron odaklı yaklaşımı yalnızca havayla sınırlı değil. Cephe hattında lojistik de benzer şekilde insansız sistemlere emanet ediliyor. Rus keşif ve saldırı dronları nedeniyle cepheye 15 kilometre mesafedeki bölgeler adeta “ölüm koridorları”na dönüşmüş durumda. Bu alanlarda geleneksel ikmal araçları neredeyse kesin kayıp riski taşırken, Ukrayna ordusu çözümü karada giden insansız araçlarda bulmuş durumda. Tekerlekli insansız araçlar, cephenin en ön noktalarına mühimmat, yiyecek ve tıbbi malzeme taşıyor.

Bazı birliklerde bu dönüşüm neredeyse tamamen tamamlanmış durumda. Basına yansıyan bilgilere göre, Ukrayna’daki 21. İnsansız Sistemler Alayı, cephe hattındaki ikmalin yüzde 90’ını kara dronlarıyla gerçekleştiriyor. 3. Ayrı Taarruz Tugayı’nda ise ağır yük taşıyabilen çok rotorlu dronlar ve kara robotları haftada 40 tona kadar malzemeyi cepheye ulaştırıyor. Bu sistemler de saldırılara açık olsa da, en azından insan kaybını ciddi ölçüde azaltıyor; bu da personel sıkıntısı yaşayan Ukrayna için kritik bir avantaj sağlıyor.

