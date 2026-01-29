10.001 mAh bataryalı Realme P4 Power tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Realme, şimdiye kadarki en büyük bataryaya sahip akıllı telefonunu duyurdu. Realme P4 Power, tam 10.001 mAh kapasiteli yeni nesil silikon-karbon bataryasıyla uzun kullanım süresini merkezine alan bir model olarak konumlanıyor. Şirket, bu bataryanın 1.650 şarj döngüsüne kadar dayanabildiğini ve sekiz yıl sonunda kapasitesinin en az yüzde 80'ini koruyacağını belirtiyor. İşte Realme P4 Power özellikleri

Realme P4 Power özellikleri

Realme P4 Power, 144Hz yenileme hızına sahip 6,8 inçlik kavisli bir ekranla geliyor. Panel, 1280 x 2800 piksel çözünürlüğe ve 6500 nit'e kadar parlaklık sunuyor. Bu konfigürasyonda ise, 80W SuperVOOC hızlı şarj desteği ve 10.001 mAh kapasiteli yeni nesil silikon-karbon batarya bulunuyor. Bataryanın yüzde 50 seviyesine yaklaşık 36 dakikada ulaştığı belirtilirken, USB PD PPS şarj desteği 55W ile sınırlı. Ayrıca cihaz, 27W ters şarj özelliğiyle farklı cihazları da besleyebiliyor.

Tam Boyutta Gör Tüm bu donanıma rağmen cihazın gövdesi 9.08 mm kalınlığında ve 219 gram ağırlığında. Dayanıklılık tarafında ise Realme P4 Power oldukça iddialı. IP66, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olan model; yüksek basınçlı suya, 2 metre derinliğe, sıcak ve soğuk suya karşı test edilmiş durumda. Batarya, -30°C ile 56°C arasındaki sıcaklıklarda çalışacak şekilde derecelendirilmiş.

Donanım tarafında MediaTek Dimensity 7400 Ultra işlemciden güç alan telefon, geniş buhar odası ve grafit soğutma plakalarıyla destekleniyor. Kamera tarafında ise OIS destekli 50 megapiksel Sony IMX882 ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açı ve 16 megapiksel ön kamera bulunuyor. Realme P4 Power, Android 16 tabanlı Realme UI 7.0 ile kutudan çıkıyor ve üç Android sürümü ile dört yıl güvenlik güncellemesi alacak.

Ekran: 6.8 inç, 2800 × 1280 piksel, quad-curved, 144 Hz, 6.500 nit

İşlemci: MediaTek Dimensity 7400 Ultra

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7.0

Arka kamera: 50 MP ana kamera (Sony IMX882, f/1.8, OIS), 8 MP ultra geniş açı (112°)

Ön kamera: 16 MP (85°)

Batarya: 10.001 mAh silikon-karbon, 80 W SuperVOOC hızlı şarj, 55 W USB PD PPS, 27 W ters şarj

Dayanıklılık: IP66, IP68, IP69

Gövde kalınlığı: 9.08 mm, Ağırlık: 219 gram

Realme P4 Power fiyatı

Realme P4 Power, Flash Orange ve Power Silver olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulmuş durumda. Ayrıca, üç farklı RAM ve depolama yapılandırmasıyla geliyor. 8 GB RAM + 128 GB depolama varyantı 282 dolar, 8 GB RAM + 256 GB depolama modeli 304 dolar ve 12 GB RAM + 256 GB depolama varyantı ise 337 dolar fiyat etiketine sahip.

