iPhone 17 Pro Max vs Galaxy S25 Ultra karşılaştırması: Hangisi daha üstün?

Tasarım ve Ekran 📱

Tasarımdan başlayacak olursak, Samsung, S22 Ultra'dan bu yana devam eden tasarım çizgisini Galaxy S25 Ultra'da da koruyor. Apple ise, iPhone 17 Pro Max ile işleri biraz değiştirdi. Sol üstteki kare kamera bloğu kaldırıldı, yerine Pixel tarzı bir kamera çubuğu getirildi ve Apple, önceki nesillerin daha sade tasarımlarının yerine parlak turuncu ve koyu mavi gibi daha dikkat çekici renkler tanıttı.

Buna ek olarak iPhone 17 Pro Max IP68 sertifikası ve alüminyum gövde, S25 Ultra ise yine IP68 ve Titanyum çerçeve ile geliyor. Ayrıca Ceramic Shield 2 ilk kez tüm ekranda uygulanıyor, camın çizilmelere ve kırılmalara karşı dayanıklılığı arttırılmış.

Tam Boyutta Gör Detaylara inecek olursak, her iki telefon da 6,9 inçlik büyük 120 Hz panellere sahip. Ancak keskinlik açısından, Samsung'un 3.120 x 1.440 piksellik daha yüksek çözünürlüğü, iPhone 17 Pro Max'in 2.868 x 1.320'lik çözünürlüğünü geride bırakarak ufak bir avantaj sağlıyor. Bu, inç başına 460 piksele kıyasla yaklaşık 498 piksele denk geliyor.

Buradaki en büyük haber, Apple'ın yeni 7 katmanlı yansıma önleyici bir kaplama kullanıyor olması. Samsung ise, Galaxy S24 Ultra'dan beri benzer bir kaplama kullanıyor ve bunun AMOLED panel görünürlüğünü büyük oranda artırdığını söyleyelim.

Performans 💪

Kaçıranlar için Apple'ın A serisi yongaları yıllardır performans listelerinin zirvesinde. Ancak son birkaç nesilde, Qualcomm gerçekten de büyük bir ivme kazandı. Galaxy S25 Ultra'ya güç veren Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy ise mükemmel bir performans sergiliyor ve pratikte iki modeli ayırmak oldukça zor. Ancak kesin olan şu ki daha güncel üretim teknolojisi ve gelişmeler sayesinde Galaxy S26 Ultra'ya kadar liderliğin iPhone 17 Pro Max'te olacağını söylemek doğru olur.

Ayrıca Apple'ın ısı ve hız kesme konusunda yeni buhar odası soğutucusuna vurgu yaptığını söyleyelim. Ancak gerçekten işe yarayıp yaramadığını görmek için biraz daha beklemek gerekecek.

Kamera 📸

iPhone 17 Pro Max, 48 MP Fusion üçlü kamera ile sensör kaydırmalı optik zoom ve 8x kayıpsız yakınlaştırma sunuyor. Selfie kamerası da yükseltilmiş ve Center Stage ile video görüşmeler ve grup fotoğraflarında otomatik çerçeveleme sağlıyor. Bilmeyenler için Fusion, Apple'ın sensör kırpma özelliğini kullanarak "kayıpsız" yakınlaştırma seviyeleri elde ettiğini söylemenin süslü bir yolu.

Tam Boyutta Gör Bu bağlamda iPhone 17 Pro Max, 8x'e kadar çıkabiliyor ve "optik yakınlaştırma" olarak adlandırılabilecek bir hızda 12 MP fotoğraflar çekebiliyor. Ana kamera ise geçen yılki 25x'e kıyasla maksimum 40x'e yükseltildi. Ancak bu değer, Samsung'un 100x Space Zoom'undan hala çok uzak.

iPhone 17 serisinin selfie kamerası da yeni bir sensörle güncellendi. Bu sensör, genellikle 4:3 en boy oranına sahip olan standart sensörlerin aksine, benzersiz ve neredeyse kare şeklinde bir sensör. Ayrıca görüntülü görüşmeler ve vlog çekimleri için sabitleme özelliği de mevcut.

Galaxy S24 Ultra, 200 MP ana, 10 MP 3x zoom, 50 MP 5x zoom ve 12 MP ultra geniş kamera ile birlikte gelmişti. Samsung, Galaxy S25 Ultra'da bu kurulumda çok fazla değişiklik yapmadı ve sadece ultra geniş kamerayı 50 MP’lik bir sensör ile değiştirdi. Düşük ışıkta video yeteneklerini geliştiren Nightography video da yine önemli iyileştirmelerden. Kısaca bu telefonların ikisi de kamera alanında lider konumda.

iPhone 16 Pro Max, 48 MP (Sensör kaydırmalı OIS, PDAF) Diyafram boyutu: F1,8Odak uzaklığı: 24 mm, 12 MP (Telefoto, Sensör kaydırmalı OIS) Optik zoom: 5,0x Diyafram boyutu: F2,8 Odak Uzunluğu: 120 mm, 48 MP (Ultra geniş, PDAF) 1/2.6" f2.2

Galaxy S24 Ultra, 200MP ana sensör (0,6 μm, f/1,7, 85 derece FoV 1/1,3 inç sensör OIS ve EIS) 12MP ultra geniş (1,4 μm, f/2,2, 120 derece FoV 1/2,55 inç sensör) 10 MP telefoto (3x optik yakınlaştırma 1,12 μm, f/2,4, 36 derece FoV 1/3,52 inç sensör

OIS) 50MP telefoto (5x optik yakınlaştırma, f/3,4, OIS, Lazer AF)

Pil Ömrü 🪫

iPhone 17 Pro Max, 5088 mAh batarya ile geliyor ve bu Apple için şimdiye kadarki en büyük batarya kapasitesi. Her iki telefon da günlük kullanımda 1-1,5 gün (yoğun kullanımda) geçen pil ömrü vaat ediyor. Video oynatma süresi ve testlerdeki kullanım süreleri göz önünde bulundurulduğunda Samsung biraz avantaj sağlayabilirken, Apple optimizasyonla bu farkı kapatma eğiliminde.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Apple, sonunda şarj hızı yükseltmesi de duyurdu. iPhone 17 Pro Max artık 40 W'lık bir güç adaptörüyle sadece 20 dakikada %50'ye kadar şarj olabiliyor. S25 Ultra ise, 45W hızlı şarj, 15W Qi2 sunuyor.

Yazılım ve Yapay Zeka🧠

iPhone 17 Pro Max iOS 26 ile geliyor. Dolayısıyla Apple Intelligence desteği, Liquid Glass UI gibi yenilikleri bulunuyor. Bunlara gerçek zamanlı çeviri, mesaj ve kamera uygulamalarında geliştirilmiş kullanıcı etkileşimleri dahil. Galaxy S25 Ultra ise, One UI 7 ve Android 15 ile geliyor ve tüm Galaxy AI paketi Google Gemini tarafından destekleniyor. Ayrıca 7 yıl boyunca, yani 2032'ye kadar güncelleme almaya devam etmesi bekleniyor.

Karşılaştırmak adına genellikle Apple, 5 yıl iOS desteği veriyor, ancak Samsung ve Google'ın güncelleme sürelerini artırması nedeniyle bu durum değişebilir. Yapay zekaya gelirsek, Samsung'un Galaxy AI'ı, bu yılki deneyimlere göre Apple Intelligence'dan daha güçlü. Apple Intelligence, bildirim özeti ve yazma araçları gibi bazı kullanışlı özellikler sunarken, kenar çubuğu ve Android özelleştirmeleri sayesinde Galaxy AI daha iyi ve kullanımı daha kolay.

Bu arada her iki telefon arasındaki en büyük farklardan biri de S Pen. Samsung, yıllar içinde S Pen'in konumunu değiştirdi ve özelliklerini sınırladı. Ancak hâlâ akıllı telefondan hızlıca fikir ve notlar yazabiliyorsunuz. Telefonunuzun ekranına yazma fikri hoşunuza gidiyorsa, Galaxy S25 Ultra bu deneyimi sunan tek amiral gemisi telefon.

iPhone 17 Pro Max vs Galaxy S25 Ultra 🆚 Özellik/Model iPhone 17 Pro Max Galaxy S25 Ultra Ekran 6.9 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nit, 1600 nit (HBM), 3000 nit (tepe), 1320 x 2868 piksel, Ceramic Shield 2, Yansıma önleyici kaplama 6.9 inç Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, 480Hz PWM, HDR10+, 2600 nits (tepe), 1440 x 3120 piksel, Corning Gorilla Armor 2, Yansıma önleyici kaplama İşlemci Apple A19 Pro Snapdragon 8 Elite RAM 12GB RAM 12-16GB RAM Batarya 4.823 mAh, 5.088 mAh (ABD) 40W hızlı şarj, 25W MagSafe 2.0 5000 mAh 45W hızlı şarj, 15W Qi2 Arka Kamera 1 48 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS Arka Kamera 2 48 MP, f/2.8, 100mm (periskop telefoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optik zoom 10 MP, f/2.4, 67mm (telefoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optik zoom Arka Kamera 3 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF 50 MP, f/3.4, 111mm (periskop telefoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optik zoom Arka Kamera 4 - 50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video Video 4K@24/25/30/60/100/120fps

1080p@25/30/60/120/240fps

10-bit HDR, Dolby Vision HDR (120fps)

ProRes, ProRes RAW (120fps)

Apple Log 2

3D (uzamsal) video/ses 8K@24/30fps

4K@30/60/120fps

1080p@30/60/120/240fps

10-bit HDR, HDR10+ Ön Kamera 18MP, f/1.9, PDAF, OIS

SL 3D, HDR, Dolby Vision HDR, 3D audio, stereo sound, ProRes RAW, Apple Log 2 12MP, f/2.2 dual pixel PDAF, HDR, HDR10+ Depolama 256GB, 512GB, 1TB, 2TB 256GB, 512GB, 1TB Bağlantı Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6.0, NFC, SB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG Konektör Type C Type-C Güvenlik Face ID, Emergency SOS, Ultrasonik parmak izi okuyucu, Yüz tanıma Ses Stereo Stereo AKG Boyut ve Ağırlık 163.4 x 78 x 8.8 mm, 233 g 162.8 x 77.6 x 8.2 mm, 218 gr Satış Fiyatı 119.999 TL 79.000 TL (Güncel) 83.499 TL (Lansman Fiyatı)

Peki hangisi alınmalı ❓

Özetleyecek olursak, her iki telefon da döneminin en dolu özellik paketlerinden birini sunuyor. Ancak eğer yüksek zoom, çok yönlü lens seçenekleri ve ultrageniş ya da gece çekimlerinde esneklik arıyorsan, Galaxy S25 Ultra avantajlı olabilir. iPhone 17 Pro Max ise, video yetenekleri, Apple ekosistemine dahil cihazlarla entegrasyon, uzun yazılım desteği, kullanılan donanım‐yazılım uyumu gibi konularda üst seviyede.

Buna ek olarak dayanıklılık, teknik servis erişimi ve ikinci el değeri göz önünde bulundurulduğunda, Apple modelleri genelde ikinci elde daha düşük bir değer kaybına sahip.

