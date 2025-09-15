iPhone 17 Pro Max vs Galaxy S25 Ultra karşılaştırması: Hangisi daha üstün?

Tasarım ve Ekran 📱
Tasarımdan başlayacak olursak, Samsung, S22 Ultra'dan bu yana devam eden tasarım çizgisini Galaxy S25 Ultra'da da koruyor. Apple ise, iPhone 17 Pro Max ile işleri biraz değiştirdi. Sol üstteki kare kamera bloğu kaldırıldı, yerine Pixel tarzı bir kamera çubuğu getirildi ve Apple, önceki nesillerin daha sade tasarımlarının yerine parlak turuncu ve koyu mavi gibi daha dikkat çekici renkler tanıttı.
Buna ek olarak iPhone 17 Pro Max IP68 sertifikası ve alüminyum gövde, S25 Ultra ise yine IP68 ve Titanyum çerçeve ile geliyor. Ayrıca Ceramic Shield 2 ilk kez tüm ekranda uygulanıyor, camın çizilmelere ve kırılmalara karşı dayanıklılığı arttırılmış.
Buradaki en büyük haber, Apple'ın yeni 7 katmanlı yansıma önleyici bir kaplama kullanıyor olması. Samsung ise, Galaxy S24 Ultra'dan beri benzer bir kaplama kullanıyor ve bunun AMOLED panel görünürlüğünü büyük oranda artırdığını söyleyelim.
Performans 💪
Kaçıranlar için Apple'ın A serisi yongaları yıllardır performans listelerinin zirvesinde. Ancak son birkaç nesilde, Qualcomm gerçekten de büyük bir ivme kazandı. Galaxy S25 Ultra'ya güç veren Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy ise mükemmel bir performans sergiliyor ve pratikte iki modeli ayırmak oldukça zor. Ancak kesin olan şu ki daha güncel üretim teknolojisi ve gelişmeler sayesinde Galaxy S26 Ultra'ya kadar liderliğin iPhone 17 Pro Max'te olacağını söylemek doğru olur.
Ayrıca Apple'ın ısı ve hız kesme konusunda yeni buhar odası soğutucusuna vurgu yaptığını söyleyelim. Ancak gerçekten işe yarayıp yaramadığını görmek için biraz daha beklemek gerekecek.
Kamera 📸
iPhone 17 Pro Max, 48 MP Fusion üçlü kamera ile sensör kaydırmalı optik zoom ve 8x kayıpsız yakınlaştırma sunuyor. Selfie kamerası da yükseltilmiş ve Center Stage ile video görüşmeler ve grup fotoğraflarında otomatik çerçeveleme sağlıyor. Bilmeyenler için Fusion, Apple'ın sensör kırpma özelliğini kullanarak "kayıpsız" yakınlaştırma seviyeleri elde ettiğini söylemenin süslü bir yolu.
iPhone 17 serisinin selfie kamerası da yeni bir sensörle güncellendi. Bu sensör, genellikle 4:3 en boy oranına sahip olan standart sensörlerin aksine, benzersiz ve neredeyse kare şeklinde bir sensör. Ayrıca görüntülü görüşmeler ve vlog çekimleri için sabitleme özelliği de mevcut.
Galaxy S24 Ultra, 200 MP ana, 10 MP 3x zoom, 50 MP 5x zoom ve 12 MP ultra geniş kamera ile birlikte gelmişti. Samsung, Galaxy S25 Ultra'da bu kurulumda çok fazla değişiklik yapmadı ve sadece ultra geniş kamerayı 50 MP’lik bir sensör ile değiştirdi. Düşük ışıkta video yeteneklerini geliştiren Nightography video da yine önemli iyileştirmelerden. Kısaca bu telefonların ikisi de kamera alanında lider konumda.
- iPhone 16 Pro Max, 48 MP (Sensör kaydırmalı OIS, PDAF) Diyafram boyutu: F1,8Odak uzaklığı: 24 mm, 12 MP (Telefoto, Sensör kaydırmalı OIS) Optik zoom: 5,0x Diyafram boyutu: F2,8 Odak Uzunluğu: 120 mm, 48 MP (Ultra geniş, PDAF) 1/2.6" f2.2
- Galaxy S24 Ultra, 200MP ana sensör (0,6 μm, f/1,7, 85 derece FoV 1/1,3 inç sensör OIS ve EIS) 12MP ultra geniş (1,4 μm, f/2,2, 120 derece FoV 1/2,55 inç sensör) 10 MP telefoto (3x optik yakınlaştırma 1,12 μm, f/2,4, 36 derece FoV 1/3,52 inç sensör
OIS) 50MP telefoto (5x optik yakınlaştırma, f/3,4, OIS, Lazer AF)
Pil Ömrü 🪫
iPhone 17 Pro Max, 5088 mAh batarya ile geliyor ve bu Apple için şimdiye kadarki en büyük batarya kapasitesi. Her iki telefon da günlük kullanımda 1-1,5 gün (yoğun kullanımda) geçen pil ömrü vaat ediyor. Video oynatma süresi ve testlerdeki kullanım süreleri göz önünde bulundurulduğunda Samsung biraz avantaj sağlayabilirken, Apple optimizasyonla bu farkı kapatma eğiliminde.
Yazılım ve Yapay Zeka🧠
iPhone 17 Pro Max iOS 26 ile geliyor. Dolayısıyla Apple Intelligence desteği, Liquid Glass UI gibi yenilikleri bulunuyor. Bunlara gerçek zamanlı çeviri, mesaj ve kamera uygulamalarında geliştirilmiş kullanıcı etkileşimleri dahil. Galaxy S25 Ultra ise, One UI 7 ve Android 15 ile geliyor ve tüm Galaxy AI paketi Google Gemini tarafından destekleniyor. Ayrıca 7 yıl boyunca, yani 2032'ye kadar güncelleme almaya devam etmesi bekleniyor.
Bu arada her iki telefon arasındaki en büyük farklardan biri de S Pen. Samsung, yıllar içinde S Pen'in konumunu değiştirdi ve özelliklerini sınırladı. Ancak hâlâ akıllı telefondan hızlıca fikir ve notlar yazabiliyorsunuz. Telefonunuzun ekranına yazma fikri hoşunuza gidiyorsa, Galaxy S25 Ultra bu deneyimi sunan tek amiral gemisi telefon.
|Özellik/Model
|iPhone 17 Pro Max
|Galaxy S25 Ultra
|Ekran
|6.9 inç LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nit, 1600 nit (HBM), 3000 nit (tepe), 1320 x 2868 piksel, Ceramic Shield 2, Yansıma önleyici kaplama
|6.9 inç Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, 480Hz PWM, HDR10+, 2600 nits (tepe), 1440 x 3120 piksel, Corning Gorilla Armor 2, Yansıma önleyici kaplama
|İşlemci
|Apple A19 Pro
|Snapdragon 8 Elite
|RAM
|12GB RAM
|12-16GB RAM
|Batarya
|4.823 mAh, 5.088 mAh (ABD) 40W hızlı şarj, 25W MagSafe 2.0
|5000 mAh 45W hızlı şarj, 15W Qi2
|Arka Kamera 1
|48 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS
|200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3", 0.6µm, multi-directional PDAF, OIS
|Arka Kamera 2
|48 MP, f/2.8, 100mm (periskop telefoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optik zoom
|10 MP, f/2.4, 67mm (telefoto), 1/3.52", 1.12µm, PDAF, OIS, 3x optik zoom
|Arka Kamera 3
|48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF
|50 MP, f/3.4, 111mm (periskop telefoto), 1/2.52", 0.7µm, PDAF, OIS, 5x optik zoom
|Arka Kamera 4
|-
|50 MP, f/1.9, 120˚ (ultrawide), 1/2.5", 0.7µm, dual pixel PDAF, Super Steady video
|Video
|
|
|Ön Kamera
|18MP, f/1.9, PDAF, OIS
SL 3D, HDR, Dolby Vision HDR, 3D audio, stereo sound, ProRes RAW, Apple Log 2
|12MP, f/2.2 dual pixel PDAF, HDR, HDR10+
|Depolama
|256GB, 512GB, 1TB, 2TB
|256GB, 512GB, 1TB
|Bağlantı
|Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 6.0, NFC, SB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort
|Wi-Fi 7, 5G, Bluetooth 5.4, NFC, USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG
|Konektör
|Type C
|Type-C
|Güvenlik
|Face ID, Emergency SOS,
|Ultrasonik parmak izi okuyucu, Yüz tanıma
|Ses
|Stereo
|Stereo AKG
|Boyut ve Ağırlık
|163.4 x 78 x 8.8 mm, 233 g
|162.8 x 77.6 x 8.2 mm, 218 gr
|Satış Fiyatı
|119.999 TL
|79.000 TL (Güncel) 83.499 TL (Lansman Fiyatı)
Peki hangisi alınmalı ❓
Özetleyecek olursak, her iki telefon da döneminin en dolu özellik paketlerinden birini sunuyor. Ancak eğer yüksek zoom, çok yönlü lens seçenekleri ve ultrageniş ya da gece çekimlerinde esneklik arıyorsan, Galaxy S25 Ultra avantajlı olabilir. iPhone 17 Pro Max ise, video yetenekleri, Apple ekosistemine dahil cihazlarla entegrasyon, uzun yazılım desteği, kullanılan donanım‐yazılım uyumu gibi konularda üst seviyede.
Buna ek olarak dayanıklılık, teknik servis erişimi ve ikinci el değeri göz önünde bulundurulduğunda, Apple modelleri genelde ikinci elde daha düşük bir değer kaybına sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
