Dinamik adayı kopyalayan Realme C55 tanıtıldı: İşte özellikleri

Tam Boyutta Gör Onlarca teaser ve sızıntının ardından Realme C55 çıkış yaptı. Apple’ın iPhone 14 Pro serisine özel çentik tasarımı Dynamic Island’a benzeyen Mini Capsule, yeni Realme akıllı telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri. Mini Kapsül, düşük pil uyarısı, şarj durumu ve veri tüketimi dışında günlük adım sayısını ve yürüme mesafesini gösteriyor.

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33W SuperVOOC şarj, Helio G88

Realme C55, C serisi içinde en hızlı şarj olan model. Telefon, 33W SuperVOOC şarjı destekliyor. Hatırlayacağınız üzere, Realme C35, 18W şarjı destekliyordu. Şirket, 2023’te çıkacak çoğu telefonun 33W ve daha hızlı şarjı destekleyeceğini de söyledi.

Helio G88 işlemcili telefon, 8GB RAM 256GB depolama ile geliyor. 1TB’a kadar ek depolama alanı isteyenler için microSD kart yuvası ve 3.5mm kulaklık girişi mevcut. 6.72 inç, Full HD+, 90Hz yenileme hızı, 680 nit maksimum parlaklığı destekleyen ekrana sahip olan telefon, parmak izi sensörünü güç düğmesinde taşıyor. Öndeki kamera 8MP, arkadaki kameralar 64MP (birincil) ve 2MP (yardımcı) ancak sensörler, diyafram aralığı vs. hiçbir detay paylaşılmadı.

Realme C55 özellikleri

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Ekran : 6.72 inç, FHD+ IPS LCD, 90Hz, 680 nit parlaklık

: 6.72 inç, FHD+ IPS LCD, 90Hz, 680 nit parlaklık İşlemci : MediaTek Helio G88, 12nm

: MediaTek Helio G88, 12nm Bellek : 6GB RAM / 8GB RAM, LPDDR4x

: 6GB RAM / 8GB RAM, LPDDR4x Depolama : 128GB / 256GB (eMMC 5.1) + 1TB (microSD)

: 128GB / 256GB (eMMC 5.1) + 1TB (microSD) Yazılım : Android 13, realme UI 4.0

: Android 13, realme UI 4.0 Arka kamera : 64MP (birincil), 2MP (derinlik)

: 64MP (birincil), 2MP (derinlik) Ön kamera : 8MP

: 8MP Güvenlik : Yanda parmak izi okuyucu

: Yanda parmak izi okuyucu Boyut ve ağırlık :165.6×75.9×7.89mm; 189.5g

:165.6×75.9×7.89mm; 189.5g Batarya: 5000mAh, 33W SuperVOOC hızlı şarj

Realme C55 fiyatı

Realme C55, rainy night ve sunshower olarak geçen iki renk seçeneğiyle 8 Mart’ta satışa sunulacak. Telefonun başlangıç fiyatı; 160 dolar. Bu fiyatlandırma, 6GB RAM 128GB depolama alanı için geçerli. 8GB RAM 256GB depolama alanlı modelin fiyatı; 195 dolar.

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Realme C55 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları