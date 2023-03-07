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    Dinamik adayı kopyalayan Realme C55 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Sızıntıların ardından Realme C55 nihayet resmî olarak tanıtıldı. Endonezya'da tanıtılan yeni Realme telefon, Apple iPhone 14 Pro'nun dinamik adasını kopyalıyor.
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    Realme C55 tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Onlarca teaser ve sızıntının ardından Realme C55 çıkış yaptı. Apple’ın iPhone 14 Pro serisine özel çentik tasarımı Dynamic Island’a benzeyen Mini Capsule, yeni Realme akıllı telefonun en dikkat çekici özelliklerinden biri. Mini Kapsül, düşük pil uyarısı, şarj durumu ve veri tüketimi dışında günlük adım sayısını ve yürüme mesafesini gösteriyor.

    33W SuperVOOC şarj, Helio G88

    Realme C55, C serisi içinde en hızlı şarj olan model. Telefon, 33W SuperVOOC şarjı destekliyor. Hatırlayacağınız üzere, Realme C35, 18W şarjı destekliyordu. Şirket, 2023’te çıkacak çoğu telefonun 33W ve daha hızlı şarjı destekleyeceğini de söyledi.

    Helio G88 işlemcili telefon, 8GB RAM 256GB depolama ile geliyor. 1TB’a kadar ek depolama alanı isteyenler için microSD kart yuvası ve 3.5mm kulaklık girişi mevcut. 6.72 inç, Full HD+, 90Hz yenileme hızı, 680 nit maksimum parlaklığı destekleyen ekrana sahip olan telefon, parmak izi sensörünü güç düğmesinde taşıyor. Öndeki kamera 8MP, arkadaki kameralar 64MP (birincil) ve 2MP (yardımcı) ancak sensörler, diyafram aralığı vs. hiçbir detay paylaşılmadı.

    Realme C55 özellikleri

    realme c55 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.72 inç, FHD+ IPS LCD, 90Hz, 680 nit parlaklık
    • İşlemci: MediaTek Helio G88, 12nm
    • Bellek: 6GB RAM / 8GB RAM, LPDDR4x
    • Depolama: 128GB / 256GB (eMMC 5.1) + 1TB (microSD)
    • Yazılım: Android 13, realme UI 4.0
    • Arka kamera: 64MP (birincil), 2MP (derinlik)
    • Ön kamera: 8MP
    • Güvenlik: Yanda parmak izi okuyucu
    • Boyut ve ağırlık:165.6×75.9×7.89mm; 189.5g
    • Batarya: 5000mAh, 33W SuperVOOC hızlı şarj

    Realme C55 fiyatı

    Realme C55, rainy night ve sunshower olarak geçen iki renk seçeneğiyle 8 Mart’ta satışa sunulacak. Telefonun başlangıç fiyatı; 160 dolar. Bu fiyatlandırma, 6GB RAM 128GB depolama alanı için geçerli. 8GB RAM 256GB depolama alanlı modelin fiyatı; 195 dolar.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    ugah6aiw 4 saat önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 saat önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 19 saat önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 23 saat önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 4 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 4 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

    Profil resmi
    mert1907 5 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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