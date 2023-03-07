Dinamik adayı kopyalayan Realme C55 tanıtıldı: İşte özellikleri

33W SuperVOOC şarj, Helio G88
Realme C55, C serisi içinde en hızlı şarj olan model. Telefon, 33W SuperVOOC şarjı destekliyor. Hatırlayacağınız üzere, Realme C35, 18W şarjı destekliyordu. Şirket, 2023’te çıkacak çoğu telefonun 33W ve daha hızlı şarjı destekleyeceğini de söyledi.
Helio G88 işlemcili telefon, 8GB RAM 256GB depolama ile geliyor. 1TB’a kadar ek depolama alanı isteyenler için microSD kart yuvası ve 3.5mm kulaklık girişi mevcut. 6.72 inç, Full HD+, 90Hz yenileme hızı, 680 nit maksimum parlaklığı destekleyen ekrana sahip olan telefon, parmak izi sensörünü güç düğmesinde taşıyor. Öndeki kamera 8MP, arkadaki kameralar 64MP (birincil) ve 2MP (yardımcı) ancak sensörler, diyafram aralığı vs. hiçbir detay paylaşılmadı.
Realme C55 özellikleri
- Ekran: 6.72 inç, FHD+ IPS LCD, 90Hz, 680 nit parlaklık
- İşlemci: MediaTek Helio G88, 12nm
- Bellek: 6GB RAM / 8GB RAM, LPDDR4x
- Depolama: 128GB / 256GB (eMMC 5.1) + 1TB (microSD)
- Yazılım: Android 13, realme UI 4.0
- Arka kamera: 64MP (birincil), 2MP (derinlik)
- Ön kamera: 8MP
- Güvenlik: Yanda parmak izi okuyucu
- Boyut ve ağırlık:165.6×75.9×7.89mm; 189.5g
- Batarya: 5000mAh, 33W SuperVOOC hızlı şarj
Realme C55 fiyatı
Realme C55, rainy night ve sunshower olarak geçen iki renk seçeneğiyle 8 Mart’ta satışa sunulacak. Telefonun başlangıç fiyatı; 160 dolar. Bu fiyatlandırma, 6GB RAM 128GB depolama alanı için geçerli. 8GB RAM 256GB depolama alanlı modelin fiyatı; 195 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez