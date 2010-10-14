Nokia X6 Video İnceleme

Nokia'nın ilk kapasitif ekranlı müzik telefonu X6'a yakında bakıyoruz.
aybarsbaba DH Misafiri * İğrenç tasarım* Telefona yakışmayacak ve Nokia'nın iğrenç işletim sistemi* Nokia'nın iğrenç Web tarayıcısı* Nokia'nın 5 para etmez ekranı* Nokia'nın 5 para etmez işlemcisi* 5 para etmez telefona istenen fiyatHer zamanki gibi nokia dan beklenecek mütiş iğrençlikte bir telefonSamsung Wave öneririm nerdeyse aynı fiyat ancak işlemcisi 1 GHz ve aradığınız her özellik mevcut ( en azından SUPER AMOLED ekran )Nokia böyle saçmalamaya devam ettikçe müşterilerini kaybediyor. Yavaş yavaş unutulmaya başladı zaten. Piyasada Apple , Samsung , HTC , BlackBerry gibi markalar yer edindi. Eğer Nokia N8 le bombasını patlatamassan Nokia iyice gerileyecek Kısaca Nokia bu telefonuylada saçmalamayı başarmış. Piyasayla kıyaslanamayacak bir telefonyazdıkların en azından bir kısmı hariç ağır olmuş dostum[:]
DH Misafiri * İğrenç tasarım* Telefona yakışmayacak ve Nokia'nın iğrenç işletim sistemi* Nokia'nın iğrenç Web tarayıcısı* Nokia'nın 5 para etmez ekranı* Nokia'nın 5 para etmez işlemcisi* 5 para etmez telefona istenen fiyatHer zamanki gibi nokia dan beklenecek mütiş iğrençlikte bir telefonSamsung Wave öneririm nerdeyse aynı fiyat ancak işlemcisi 1 GHz ve aradığınız her özellik mevcut ( en azından SUPER AMOLED ekran )Nokia böyle saçmalamaya devam ettikçe müşterilerini kaybediyor. Yavaş yavaş unutulmaya başladı zaten. Piyasada Apple , Samsung , HTC , BlackBerry gibi markalar yer edindi. Eğer Nokia N8 le bombasını patlatamassan Nokia iyice gerileyecek Kısaca Nokia bu telefonuylada saçmalamayı başarmış. Piyasayla kıyaslanamayacak bir telefon
DH Misafiri * İğrenç tasarım * Telefona yakışmayacak ve Nokia'nın iğrenç işletim sistemi * Nokia'nın iğrenç Web tarayıcısı * Nokia'nın 5 para etmez ekranı * Nokia'nın 5 para etmez işlemcisi * 5 para etmez telefona istenen fiyat Her zamanki gibi nokia dan beklenecek mütiş iğrençlikte bir telefon Samsung Wave öneririm nerdeyse aynı fiyat ancak işlemcisi 1 GHz ve aradığınız her özellik mevcut ( en azından SUPER AMOLED ekran ) Nokia böyle saçmalamaya devam ettikçe müşterilerini kaybediyor. Yavaş yavaş unutulmaya başladı zaten. Piyasada Apple , Samsung , HTC , BlackBerry gibi markalar yer edindi. Eğer Nokia N8 le bombasını patlatamassan Nokia iyice gerileyecek Kısaca Nokia bu telefonuylada saçmalamayı başarmış. Piyasayla kıyaslanamayacak bir telefon
dotodot Mayıs'ın başında çıkmıştı, siz sanki biraz geç kalmışsınız? ceplab.com/...
Pardon biraz ağır yorum yapmışım gerçekten kimseye yanlış bilgi vermek istemem düşen fiyatı ve kaliteli dokunmatik ekranıyla alınabilecek bir telefon. Neden fikrim değişti çünkü kullanma imkanı buldum daha doğrusu satın aldım
* İğrenç tasarım
* Telefona yakışmayacak ve Nokia'nın iğrenç işletim sistemi
* Nokia'nın iğrenç Web tarayıcısı
* Nokia'nın 5 para etmez ekranı
* Nokia'nın 5 para etmez işlemcisi
* 5 para etmez telefona istenen fiyat
Her zamanki gibi nokia dan beklenecek mütiş iğrençlikte bir telefon
Samsung Wave öneririm nerdeyse aynı fiyat ancak işlemcisi 1 GHz ve aradığınız her özellik mevcut ( en azından SUPER AMOLED ekran )
Nokia böyle saçmalamaya devam ettikçe müşterilerini kaybediyor. Yavaş yavaş unutulmaya başladı zaten. Piyasada Apple , Samsung , HTC , BlackBerry gibi markalar yer edindi.
Eğer Nokia N8 le bombasını patlatamassan Nokia iyice gerileyecek
Kısaca Nokia bu telefonuylada saçmalamayı başarmış. Piyasayla kıyaslanamayacak bir telefon
yazdıkların en azından bir kısmı hariç ağır olmuş dostum[>:]
@batuist : player daki ileriye geçme olayının olmaması bencede kötü.fakat hız konusunda 8mbit adsl ile şuan 700kb torrent da bu video yuda kalan hız ile 1 saniye beklemeden izledim.ortalama 70-150 kb dır,hızım şuan sanırm.
@dotodot : donanimhaber incelemesi ile başka yerinki bir olmuyor dostum ya.baktım şimdi beğenemedim hiç.
ceplab.com/...
geç olsun güç olmasın çok güzel bir sunum yapmış arkadaş.. shady daha önce hiç video inceleme yapmışmıydı hiç hatırlamıyorum ama biraz acemilik kokuyordu video tabi bu daha bir hoş yapmış olayı.. Beğendim.. umarım daha sık incelemeyle görürürüz kendisini..
Artı birşey daha ekli,cemm videoları kim encode ediyor bilmiyorum ama biraz daha kısın lütfen.. ayarları biraz daha düşürün olmaz mı?? şğmdi bunu forumun genel istek öneri şikayet vs. bölümüne yazmak istemiyorum.. Aynı şey iMesut Çevikin videolarında görüyoruz.. 10dk videoyu 30dk'da anca izleyebiliyorum.. 10snde bir dolum yapıyor.. artı videoyu durdurunca önbelleğe yükeleme de yapmıyor. programcılar hiç mi farkında değiller acaba durumun.. bu biraz konun dışında oldu ama her video izlerken aynı sıkıntı yaşanıyor.. biraz sıkıştırın videoları.. lütfen..
incelemede güzel elinize sağlık