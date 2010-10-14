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Nokia X6 Video İnceleme

8 yıl
108,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Shady
Haber Editörü
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Nokia'nın ilk kapasitif ekranlı müzik telefonu X6'a yakında bakıyoruz.


Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Viky 7 yıl
Bu telefonun hastasıyım 10 numara telefon.
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Mellkor 7 yıl
X7 cikti 6yi ne diye inceleyelim
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varevolverine 8 yıl

aybarsbaba
DH Misafiri
* İğrenç tasarım
* Telefona yakışmayacak ve Nokia'nın iğrenç işletim sistemi
* Nokia'nın iğrenç Web tarayıcısı
* Nokia'nın 5 para etmez ekranı
* Nokia'nın 5 para etmez işlemcisi
* 5 para etmez telefona istenen fiyat
Her zamanki gibi nokia dan beklenecek mütiş iğrençlikte bir telefon
Samsung Wave öneririm nerdeyse aynı fiyat ancak işlemcisi 1 GHz ve aradığınız her özellik mevcut ( en azından SUPER AMOLED ekran )
Nokia böyle saçmalamaya devam ettikçe müşterilerini kaybediyor. Yavaş yavaş unutulmaya başladı zaten. Piyasada Apple , Samsung , HTC , BlackBerry gibi markalar yer edindi.
Eğer Nokia N8 le bombasını patlatamassan Nokia iyice gerileyecek
Kısaca Nokia bu telefonuylada saçmalamayı başarmış. Piyasayla kıyaslanamayacak bir telefon

yazdıkların en azından bir kısmı hariç ağır olmuş dostum[:]

Pardon biraz ağır yorum yapmışım gerçekten kimseye yanlış bilgi vermek istemem düşen fiyatı ve kaliteli dokunmatik ekranıyla alınabilecek bir telefon. Neden fikrim değişti çünkü kullanma imkanı buldum daha doğrusu satın aldım
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Megavolt 8 yıl
Çok geç gelmiş bir inceleme...
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Majorümsü Minör 8 yıl
Geç olmuş ama emek var. telefon pek hoşuma gitmese de elinize sağlık güzel olmuş.
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.gkn. 8 yıl
arkadaslar telefon gayet guzel tek kotu yanı ısletım sıstemı keske androıd olsaydı symbıandan vazgec nokıa :))
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DH Misafiri 8 yıl

* İğrenç tasarım
* Telefona yakışmayacak ve Nokia'nın iğrenç işletim sistemi
* Nokia'nın iğrenç Web tarayıcısı
* Nokia'nın 5 para etmez ekranı
* Nokia'nın 5 para etmez işlemcisi
* 5 para etmez telefona istenen fiyat
Her zamanki gibi nokia dan beklenecek mütiş iğrençlikte bir telefon
Samsung Wave öneririm nerdeyse aynı fiyat ancak işlemcisi 1 GHz ve aradığınız her özellik mevcut ( en azından SUPER AMOLED ekran )
Nokia böyle saçmalamaya devam ettikçe müşterilerini kaybediyor. Yavaş yavaş unutulmaya başladı zaten. Piyasada Apple , Samsung , HTC , BlackBerry gibi markalar yer edindi.
Eğer Nokia N8 le bombasını patlatamassan Nokia iyice gerileyecek
Kısaca Nokia bu telefonuylada saçmalamayı başarmış. Piyasayla kıyaslanamayacak bir telefon
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aybarsbaba 8 yıl

DH Misafiri



* İğrenç tasarım

* Telefona yakışmayacak ve Nokia'nın iğrenç işletim sistemi

* Nokia'nın iğrenç Web tarayıcısı

* Nokia'nın 5 para etmez ekranı

* Nokia'nın 5 para etmez işlemcisi

* 5 para etmez telefona istenen fiyat



Her zamanki gibi nokia dan beklenecek mütiş iğrençlikte bir telefon

Samsung Wave öneririm nerdeyse aynı fiyat ancak işlemcisi 1 GHz ve aradığınız her özellik mevcut ( en azından SUPER AMOLED ekran )

Nokia böyle saçmalamaya devam ettikçe müşterilerini kaybediyor. Yavaş yavaş unutulmaya başladı zaten. Piyasada Apple , Samsung , HTC , BlackBerry gibi markalar yer edindi.

Eğer Nokia N8 le bombasını patlatamassan Nokia iyice gerileyecek



Kısaca Nokia bu telefonuylada saçmalamayı başarmış. Piyasayla kıyaslanamayacak bir telefon

yazdıkların en azından bir kısmı hariç ağır olmuş dostum[>:]
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samsunlusemih 8 yıl
güzel bir telf. tavsiye ederim
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MK* 8 yıl
bunun 32gbliği türkiyede resmi olarak satılmicakmı?
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MaTaDoR 8 yıl
Video açılmıyor stream hatası veriyor bende. Dün akşamdan beri böyle şimdi denedim yine aynı. Tabi herkes yorum yazmış bu konuya hiç değinmemiş demek ki sorun bir tek bende diye de düşünüyorum. Nasıp-kısmet diyelim o zaman. :D
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nevarbe 8 yıl
video izlenilmiyor ki.
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acbold 8 yıl
tasarım güzel.yıllardır nokia kullananlar için yeni bi alınası telefon olmuş.genel olarak bakıncada nokia diyip geçelim.ne program kuruluyor apple yada android gibi.eksiler kısmında shady herşeyi söylemiş zaten.bunu nokia fanatiklerinden başkasının alıcağını düşünmüyorum...
@batuist : player daki ileriye geçme olayının olmaması bencede kötü.fakat hız konusunda 8mbit adsl ile şuan 700kb torrent da bu video yuda kalan hız ile 1 saniye beklemeden izledim.ortalama 70-150 kb dır,hızım şuan sanırm.
@dotodot : donanimhaber incelemesi ile başka yerinki bir olmuyor dostum ya.baktım şimdi beğenemedim hiç.
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dotodot 8 yıl
Mayıs'ın başında çıkmıştı, siz sanki biraz geç kalmışsınız?
ceplab.com/...
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Batuist 8 yıl

dotodot

Mayıs'ın başında çıkmıştı, siz sanki biraz geç kalmışsınız?

ceplab.com/...

geç olsun güç olmasın çok güzel bir sunum yapmış arkadaş.. shady daha önce hiç video inceleme yapmışmıydı hiç hatırlamıyorum ama biraz acemilik kokuyordu video tabi bu daha bir hoş yapmış olayı.. Beğendim.. umarım daha sık incelemeyle görürürüz kendisini..

Artı birşey daha ekli,cemm videoları kim encode ediyor bilmiyorum ama biraz daha kısın lütfen.. ayarları biraz daha düşürün olmaz mı?? şğmdi bunu forumun genel istek öneri şikayet vs. bölümüne yazmak istemiyorum.. Aynı şey iMesut Çevikin videolarında görüyoruz.. 10dk videoyu 30dk'da anca izleyebiliyorum.. 10snde bir dolum yapıyor.. artı videoyu durdurunca önbelleğe yükeleme de yapmıyor. programcılar hiç mi farkında değiller acaba durumun.. bu biraz konun dışında oldu ama her video izlerken aynı sıkıntı yaşanıyor.. biraz sıkıştırın videoları.. lütfen..



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AsosyalBilgisayar 8 yıl
güzel telefon
incelemede güzel elinize sağlık
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