Nokia'nın "Beyaz" Kampanyasında Son Günler!

Nokia'nın Kasım ayı boyunca geçerli olan kampanyasında, Beyaz Nokia E72, özel fiyatıyla Bluetooth kulaklık, araç tutucu ve özel aksesuar hediyeli olarak sunuluyor.

Nokia, Beyaz Nokia E72'yi Türkiye'de ilk kezözel fiyatıyla Bluetooth kulaklık, araç tutucu ve özel aksesuar hediyeli olarak satışa sundu. Kampanya, Kasım ayı boyunca yalnızca Nokia Shop'larda geçerli ve stoklarla sınırlı. Nokia E72'in tavisiye edilen satış fiyatı 830 TL

Nokia'nın en başarılı tam QWERTY klavyeli cihazı Nokia E71'in formülünden yararlanarak oluşturulan Beyaz Nokia E72,masaüstü benzeri e-posta ve sohbet deneyimi gibi yeni deneyimlerle zenginleştirildi. Ayrıca, A-GPS navigasyon ve pusulaya sahip en son Ovi Haritaları, optik bir gezinti tuşu ve 5 megapiksel kamera da bu ince, zarif ve şık tasarımlı cihaza dahil edildi. Beyaz rengiyle hemen fark edilen Nokia E72'nin özel e-posta tuşuyla kişisel ya da kurumsal e-postalara her zamankinden hızlı ve kolay erişim sağlanıyor.

Nokia'nın Kasım kampanyasını kaçırmamak için size en yakın Nokia Shop'u www.nokia.com.tr adresinden bulabilirsiniz.

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