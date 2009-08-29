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Nokia'nın yeni amiral gemisi: N900

Dünyanın mobil iletişim devi Nokia, internet tablet cihazıyla akıllı telefonu harmanladığı yeni amiral gemisi N900'ü resmi olarak tanıttı.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Nokia'nın yeni amiral gemisi: N900
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Yakın zamanda Booklet 3G ile netbook pazarına gireceğini duyuran ve Intel ile gelecek nesil mobil cihazlar için işbirliğine giden dünyanın mobil iletişim devi Nokia, internet tablet cihazıyla akıllı telefonu harmanladığı yeni amiral gemisi N900'ü resmi olarak tanıttı.

Nokia'nın Internet tabletlerinde kullandığı Linux tabanlı Maemo platformunun yeni üyesi Maemo 5 işletim sisteminde çalışan N900, işletim sisteminin önceki sürümlerinde olmayan temel telefon uygulaması sayesinde akıllı telefon özelliği kazanıyor. Yeni versiyon ayrıca sahip olduğu dokunmatik arayüz desteği ve çok pencereli multitasking menu ile N900'ü küçük bir tablet bilgisayar haline getirmeyi başarıyor. Cihazın sanal alemle bağlantısı da Mozilla'nın Maemo için hazırladığı flash uyumlu Maemo Browser ile sağlanıyor.

Finlandiya merkezli iletişim devinin pazara yeni soluk getirecek gibi görünen en yeni cihazı, internetteki gezinmeyi bilgisayarlardaki gibi kolaylaştırabilecek QWERTY klavyeye sahip ve gücünü iPhone'un da sahip olduğu 600MHz'lik saat hızına sahip son zamanların popüler mobil işlemcisi ARM Cortex-A8'den alıyor. Yine iPhone 3Gs'de olduğu gibi OpenGL ES 2.0 grafik desteğine sahip olan cihaz donanım bakımından oldukça benzerlik gösterdiği rakibine ise 1Gb'a kadar yükselebilen uygulama belleği (256Mb sistem belleği ve 768mb'lık sanal belleği) ve daha keskin 800*480 çözünürlüklü 3.5” boyutunda dokunmatik ekranıyla üstünlük kuruyor. HSPA desteği ile 10mbps'a kadar veri alma ve 2mbps'a kadar veri gönderme ile tam bir internet cihazı olan N900, 32Gb'lık depolama alanı ve 16Gb'a kadar microSDHC desteği ile multimedya alanında da kullanıcıyı yeterince tatmin edebilecek gibi görünüyor. Cihaz ayrıca 5 megapiksellik Carl Zeiss otomatik netlemeli kameraya ve dahili A-GPS yeteneğine de sahip.

N97'de olduğu gibi 500 Euro civarındaki satış etiketiyle piyasaya sürülecek olan N900'ün kullanıcılarla buluşmasının ise Ekim ayı içersinde olması bekleniyor. N97 ile iPhone'a karşı istediği satış grafiğini elde edemeyen Nokia'nın, akıllı telefonlarla harmanlamasıyla iPhone'un rakibi haline gelen yeni internet tableti N900 ile rakibine karşı üstünlük kurup son zamanlardaki düşüşüne engel olup olamayacağını ise zaman gösterecek.

Nokia'nın yeni amiral gemisi: N900
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Nokia'nın yeni amiral gemisi: N900
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Nokia'nın yeni amiral gemisi: N900
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http://europe.nokia.com/find-products/devices/nokia-n900 Yorum Yaz
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Guest-6F17B5B5B 9 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Firmalar her ne kadar yeni ürünleriyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor olsa da, dünya genelinde pek çok kullanıcı deneysel ve bir o kadar da çılgın hareketleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu olaylardan birisi de Nokia'nın iddialı telefonu N900 üzerinde gerçekleşti.

Finlandiyalı Toni Nikkanen dünya üzerinde Nokia N900 üzerinde Mac OS X çalıştıran ilk kişi oldu. Videoda da görebileceğiniz gibi Nikkanen N900'e Mac OS X 10.3 (Panther)'ü yüklerken bir PC emülatörü kullanıyor.



http://www.you.tube.com/watch?v=cFjl3Ob3VpU
haber linki




Nokia N900 Running Windows 95 and Windows NT 4.0


you.tube.com/...


you.tube.com/...


http://forum.donanimhaber.com/m_37498061/tm.htm


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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar tarışmaya gerek yok tüm rus sitelerinde kullanan arkadaşlar N900 ün ipondan üstün olduğunu yazıyor. bu kadar.
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DH Misafiri 9 yıl
ben yurt dışından n900 getirttim efsane bir telefon çıkınca herkezin alması gerektiğini düşünüyorum ve piyasadaki hiçbir telefonla kıyaslanamaz ve ona gerçekten telefon diyen bir daha düşünmeli öyle anlatılmaz bir cihaz
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anelka39 9 yıl

DH Misafiri
ben yurt dışından n900 getirttim efsane bir telefon çıkınca herkezin alması gerektiğini düşünüyorum ve piyasadaki hiçbir telefonla kıyaslanamaz ve ona gerçekten telefon diyen bir daha düşünmeli öyle anlatılmaz bir cihaz

uleeen aldircaniz bu telefondan bana arkadaslar saka bir yana nexus one ile n900 arasinda kaldim
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unknown!! 10 yıl
Süper


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thehspeed 10 yıl
Bakın Arkadaşlar Ben Iphone Veya Nokia Fanatiği Değilim Ama Cep Telefonu Manyağı Olduk Bu 12 Senede!
Azmı Nokia Kullanmadım 7650'den Beri Başlıyan Bu İşletim Sistemli Cep Telefonu Akımında O Kadar Nokia Almışız Ve Kullanmışızki Nokia'yı Burada Tartışmam Bile! Ama Herifler 2006'da Bi Telefon Çıkardılar Bütün Markalar Herifleri Kovalamaya Başladılar... 3G İlk Çıkınca Almıştım Taki Kırılana Kadar Telefon Uyuşturucu Gibi Bişe Başka Hiç Bir Telefon Tedavi Edemiyor Sizde Açmış Olduğu Kullanıcı Deneyimi IPhone Kırıldıktan Sonra 3 Ay Sonra N97 Çıktı Hemen Aldım(Nokia'yı Çok Severim Apple'ı Geçmesinide Çok İsterim) Ama Cihaza 36 Saat Dayanamdım Dedimki Fiziksel Klavyesi Var E-Mail Manyağı Olurum Haddeee Yavaşlıyor Cihaz...:(( Bakın Dün Yine Cebimde Para Vardı Yine Dedim Beyaz N97 Alıyim Ama Yine Gittim Iphone Aldım n900'e Gelince Cihaz Büyük Değil Biz Neler Taşımadık Ama Yine Bence Buda Olmamış Be Nokiaaaaa
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kcakkol 10 yıl
nokia n900 ün özelliklerini daha iyi görebilmeniz icin youtube dan videolarini izlemenizi tavsiye ederim,
iphane 3gs almayi düsünüyordum,karsilastirdim ve karar vermem zor olmadi tabiki nokia n900!ama bati avrupa'ya ekim 30 itibariyle dagitima baslanacak(nokia nin aciklamasi)...
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rider30 10 yıl
telefon telefon olmaktan iyice çıktı! klavye falan eklendi, pc gibi tuhaf birşey oldu! :)
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KayhanKaan 10 yıl
Forumun 2.el bölümünde bir arkadaş satışa çıkarmış benim bildiğim telefon daha piyasaya çıkmadı

Bunun yanında Satio ve birkaç tane daha yeni telefon var.
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Guest-4DFD5D6B3 10 yıl
Nokia N900
110.9 x 59.8 x 18 mm
181 g
Apple iPhone 3GS
115.5 x 62.1 x 12.3 mm
135 g
SE Satio (Idou)
112 x 55 x 13 mm
126 g
Samsung i8910HD
123 x 59 x 12.9 mm
148 g
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Roll 10 yıl
yapmışlar harbiden..
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blackzeros 10 yıl

zondac

Nokia N900
110.9 x 59.8 x 18 mm
181 g

Apple iPhone 3GS
115.5 x 62.1 x 12.3 mm
135 g

SE Satio (Idou)
112 x 55 x 13 mm
126 g

Samsung i8910HD
123 x 59 x 12.9 mm
148 g

bu olculer ile verilen resim tutmuyor gibi
resimdeki 3gs ise n900 daha buyuk gozukuyor iphonedan
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c34 10 yıl
türkiye ye gelmeyecek bu telefon


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c34 10 yıl
maemo ile hızlı ve estetik olmuş, kayan klavyesiyle htc touch pro 2 ye benzemiş.
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ra hmetli 10 yıl
Çok güzel bir telefon. Kalın olmasını sorun etmeyenler için çok iyi.

Ne zaman çıkartılması planlanıyor acaba ? Baktım ama göremedim de
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hwareserkan 10 yıl
Nokia böle hantal telefon yapmaya devam ettiği sürece pazar payını kaybetmeye mahkumdur! iPhone'un en büyük artısı da burdan geliyor Apple'ın dayanılmaz tasarım anlayışı!!!
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ax 10 yıl
bu ne ya.nokia iyice abarttı.i8910,iphone,touch hd bile çok büyük cihazlar.bu cihazı nasıl cebinize koyacaksınız.yanında çantada verirler galiba.kusura bakmayın ama bunu alacağınıza gidin netbook alın.şaka gibi....
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chamicals2 10 yıl
valla sonyericsson satio su buna bin basar nokia hangi akla göre bu kadar kalın telefon yapar anlamış değilm
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