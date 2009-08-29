Nokia'nın yeni amiral gemisi: N900

Yakın zamanda Booklet 3G ile netbook pazarına gireceğini duyuran ve Intel ile gelecek nesil mobil cihazlar için işbirliğine giden dünyanın mobil iletişim devi Nokia, internet tablet cihazıyla akıllı telefonu harmanladığı yeni amiral gemisi N900'ü resmi olarak tanıttı.
Nokia'nın Internet tabletlerinde kullandığı Linux tabanlı Maemo platformunun yeni üyesi Maemo 5 işletim sisteminde çalışan N900, işletim sisteminin önceki sürümlerinde olmayan temel telefon uygulaması sayesinde akıllı telefon özelliği kazanıyor. Yeni versiyon ayrıca sahip olduğu dokunmatik arayüz desteği ve çok pencereli multitasking menu ile N900'ü küçük bir tablet bilgisayar haline getirmeyi başarıyor. Cihazın sanal alemle bağlantısı da Mozilla'nın Maemo için hazırladığı flash uyumlu Maemo Browser ile sağlanıyor.
Finlandiya merkezli iletişim devinin pazara yeni soluk getirecek gibi görünen en yeni cihazı, internetteki gezinmeyi bilgisayarlardaki gibi kolaylaştırabilecek QWERTY klavyeye sahip ve gücünü iPhone'un da sahip olduğu 600MHz'lik saat hızına sahip son zamanların popüler mobil işlemcisi ARM Cortex-A8'den alıyor. Yine iPhone 3Gs'de olduğu gibi OpenGL ES 2.0 grafik desteğine sahip olan cihaz donanım bakımından oldukça benzerlik gösterdiği rakibine ise 1Gb'a kadar yükselebilen uygulama belleği (256Mb sistem belleği ve 768mb'lık sanal belleği) ve daha keskin 800*480 çözünürlüklü 3.5” boyutunda dokunmatik ekranıyla üstünlük kuruyor. HSPA desteği ile 10mbps'a kadar veri alma ve 2mbps'a kadar veri gönderme ile tam bir internet cihazı olan N900, 32Gb'lık depolama alanı ve 16Gb'a kadar microSDHC desteği ile multimedya alanında da kullanıcıyı yeterince tatmin edebilecek gibi görünüyor. Cihaz ayrıca 5 megapiksellik Carl Zeiss otomatik netlemeli kameraya ve dahili A-GPS yeteneğine de sahip.
N97'de olduğu gibi 500 Euro civarındaki satış etiketiyle piyasaya sürülecek olan N900'ün kullanıcılarla buluşmasının ise Ekim ayı içersinde olması bekleniyor. N97 ile iPhone'a karşı istediği satış grafiğini elde edemeyen Nokia'nın, akıllı telefonlarla harmanlamasıyla iPhone'un rakibi haline gelen yeni internet tableti N900 ile rakibine karşı üstünlük kurup son zamanlardaki düşüşüne engel olup olamayacağını ise zaman gösterecek.
http://europe.nokia.com/find-products/devices/nokia-n900 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Firmalar her ne kadar yeni ürünleriyle kullanıcılarının karşısına çıkıyor olsa da, dünya genelinde pek çok kullanıcı deneysel ve bir o kadar da çılgın hareketleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Bu olaylardan birisi de Nokia'nın iddialı telefonu N900 üzerinde gerçekleşti.
Finlandiyalı Toni Nikkanen dünya üzerinde Nokia N900 üzerinde Mac OS X çalıştıran ilk kişi oldu. Videoda da görebileceğiniz gibi Nikkanen N900'e Mac OS X 10.3 (Panther)'ü yüklerken bir PC emülatörü kullanıyor.
http://www.you.tube.com/watch?v=cFjl3Ob3VpU
haber linki
Nokia N900 Running Windows 95 and Windows NT 4.0
you.tube.com/...
you.tube.com/...
uleeen aldircaniz bu telefondan bana arkadaslar saka bir yana nexus one ile n900 arasinda kaldim
Azmı Nokia Kullanmadım 7650'den Beri Başlıyan Bu İşletim Sistemli Cep Telefonu Akımında O Kadar Nokia Almışız Ve Kullanmışızki Nokia'yı Burada Tartışmam Bile! Ama Herifler 2006'da Bi Telefon Çıkardılar Bütün Markalar Herifleri Kovalamaya Başladılar... 3G İlk Çıkınca Almıştım Taki Kırılana Kadar Telefon Uyuşturucu Gibi Bişe Başka Hiç Bir Telefon Tedavi Edemiyor Sizde Açmış Olduğu Kullanıcı Deneyimi IPhone Kırıldıktan Sonra 3 Ay Sonra N97 Çıktı Hemen Aldım(Nokia'yı Çok Severim Apple'ı Geçmesinide Çok İsterim) Ama Cihaza 36 Saat Dayanamdım Dedimki Fiziksel Klavyesi Var E-Mail Manyağı Olurum Haddeee Yavaşlıyor Cihaz...:(( Bakın Dün Yine Cebimde Para Vardı Yine Dedim Beyaz N97 Alıyim Ama Yine Gittim Iphone Aldım n900'e Gelince Cihaz Büyük Değil Biz Neler Taşımadık Ama Yine Bence Buda Olmamış Be Nokiaaaaa
iphane 3gs almayi düsünüyordum,karsilastirdim ve karar vermem zor olmadi tabiki nokia n900!ama bati avrupa'ya ekim 30 itibariyle dagitima baslanacak(nokia nin aciklamasi)...
Bunun yanında Satio ve birkaç tane daha yeni telefon var.
110.9 x 59.8 x 18 mm
181 g
Apple iPhone 3GS
115.5 x 62.1 x 12.3 mm
135 g
SE Satio (Idou)
112 x 55 x 13 mm
126 g
Samsung i8910HD
123 x 59 x 12.9 mm
148 g
bu olculer ile verilen resim tutmuyor gibi
resimdeki 3gs ise n900 daha buyuk gozukuyor iphonedan
Ne zaman çıkartılması planlanıyor acaba ? Baktım ama göremedim de