Nokia'nın yeni amiral gemisi: N900

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Yakın zamanda Booklet 3G ile netbook pazarına gireceğini duyuran ve Intel ile gelecek nesil mobil cihazlar için işbirliğine giden dünyanın mobil iletişim devi Nokia, internet tablet cihazıyla akıllı telefonu harmanladığı yeni amiral gemisi N900'ü resmi olarak tanıttı.

Nokia'nın Internet tabletlerinde kullandığı Linux tabanlı Maemo platformunun yeni üyesi Maemo 5 işletim sisteminde çalışan N900, işletim sisteminin önceki sürümlerinde olmayan temel telefon uygulaması sayesinde akıllı telefon özelliği kazanıyor. Yeni versiyon ayrıca sahip olduğu dokunmatik arayüz desteği ve çok pencereli multitasking menu ile N900'ü küçük bir tablet bilgisayar haline getirmeyi başarıyor. Cihazın sanal alemle bağlantısı da Mozilla'nın Maemo için hazırladığı flash uyumlu Maemo Browser ile sağlanıyor.

Finlandiya merkezli iletişim devinin pazara yeni soluk getirecek gibi görünen en yeni cihazı, internetteki gezinmeyi bilgisayarlardaki gibi kolaylaştırabilecek QWERTY klavyeye sahip ve gücünü iPhone'un da sahip olduğu 600MHz'lik saat hızına sahip son zamanların popüler mobil işlemcisi ARM Cortex-A8'den alıyor. Yine iPhone 3Gs'de olduğu gibi OpenGL ES 2.0 grafik desteğine sahip olan cihaz donanım bakımından oldukça benzerlik gösterdiği rakibine ise 1Gb'a kadar yükselebilen uygulama belleği (256Mb sistem belleği ve 768mb'lık sanal belleği) ve daha keskin 800*480 çözünürlüklü 3.5” boyutunda dokunmatik ekranıyla üstünlük kuruyor. HSPA desteği ile 10mbps'a kadar veri alma ve 2mbps'a kadar veri gönderme ile tam bir internet cihazı olan N900, 32Gb'lık depolama alanı ve 16Gb'a kadar microSDHC desteği ile multimedya alanında da kullanıcıyı yeterince tatmin edebilecek gibi görünüyor. Cihaz ayrıca 5 megapiksellik Carl Zeiss otomatik netlemeli kameraya ve dahili A-GPS yeteneğine de sahip.

N97'de olduğu gibi 500 Euro civarındaki satış etiketiyle piyasaya sürülecek olan N900'ün kullanıcılarla buluşmasının ise Ekim ayı içersinde olması bekleniyor. N97 ile iPhone'a karşı istediği satış grafiğini elde edemeyen Nokia'nın, akıllı telefonlarla harmanlamasıyla iPhone'un rakibi haline gelen yeni internet tableti N900 ile rakibine karşı üstünlük kurup son zamanlardaki düşüşüne engel olup olamayacağını ise zaman gösterecek.

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http://europe.nokia.com/find-products/devices/nokia-n900