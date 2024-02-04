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    Anlık Bildirim

    Xiaomi 14 Ultra'nın çıkışı yaklaşıyor: IMDA sertifikası aldı

    Xiaomi yeni amiral gemisi telefonunu bu ayın sonlarında duyurmaya hazırlanıyor. Xiaomi 14 Ultra adı altında sunulacak cihazın global versiyonu IMDA sertifikasyon platformunda göründü.
    Xiaomi 14 Ultra'nın çıkışı yaklaşıyor: IMDA sertifikası aldı Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi 14 Ultra'yı Şubat ayının sonlarında duyurmayı planlıyor. İlk olarak Çin pazarında piyasaya sürülecek modelin küresel çıkışı biraz daha sonra gerçekleşecek. Lansman yaklaşırken cihazın global versiyonu Singapur'un IMDA sertifikasyon platformunda ortaya çıktı.

    Xiaomi 14 Ultra'nın IMDA veritabanında 24030PN60G model numarası ile yer aldığını belirtelim. Düşük güç tüketimine sahip cihaz kategorisinde Bluetooth, Wi-Fi ve NFC kablosuz bağlantı özelliklerine sahip bir 5G telefon olarak listelendiğini görüyoruz.

    Xiaomi 14 Ultra'nın çıkışı yaklaşıyor: IMDA sertifikası aldı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi 14 Ultra neler sunacak?

    Global varyant kısa süre önce Geekbench veritabanında da görünmüştü. IMDA sertifikası başka herhangi bir ayrıntı vermiyor, ancak görünüşe bakılırsa akıllı telefon piyasaya sürülmeye yakın. Daha önce cihazla ilgili bazı detaylar internete düşmüştü.

    Xiaomi 14 Ultra'nın çıkışı yaklaşıyor: IMDA sertifikası aldı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 14 Ultra'nın Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ve 2K çözünürlükte kavisli OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Aynı zamanda 50 megapiksel ana Sony LYT-900 sensör ve üç ek 50 megapiksel sensör içeren dörtlü Leica arka kamera bilgisi var. Tüm bunlara ek olarak 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj destekli 5.180 mAh bataryaya sahip olacağı da gelen haberler arasında.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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