Xiaomi 14 Ultra'nın çıkışı yaklaşıyor: IMDA sertifikası aldı

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi 14 Ultra'yı Şubat ayının sonlarında duyurmayı planlıyor. İlk olarak Çin pazarında piyasaya sürülecek modelin küresel çıkışı biraz daha sonra gerçekleşecek. Lansman yaklaşırken cihazın global versiyonu Singapur'un IMDA sertifikasyon platformunda ortaya çıktı.

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Xiaomi 14 Ultra'nın IMDA veritabanında 24030PN60G model numarası ile yer aldığını belirtelim. Düşük güç tüketimine sahip cihaz kategorisinde Bluetooth, Wi-Fi ve NFC kablosuz bağlantı özelliklerine sahip bir 5G telefon olarak listelendiğini görüyoruz.

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Xiaomi 14 Ultra neler sunacak?

Global varyant kısa süre önce Geekbench veritabanında da görünmüştü. IMDA sertifikası başka herhangi bir ayrıntı vermiyor, ancak görünüşe bakılırsa akıllı telefon piyasaya sürülmeye yakın. Daha önce cihazla ilgili bazı detaylar internete düşmüştü.

Tam Boyutta Gör Xiaomi 14 Ultra'nın Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ve 2K çözünürlükte kavisli OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Aynı zamanda 50 megapiksel ana Sony LYT-900 sensör ve üç ek 50 megapiksel sensör içeren dörtlü Leica arka kamera bilgisi var. Tüm bunlara ek olarak 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj destekli 5.180 mAh bataryaya sahip olacağı da gelen haberler arasında.

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