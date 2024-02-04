Xiaomi 14 Ultra'nın çıkışı yaklaşıyor: IMDA sertifikası aldı

Xiaomi 14 Ultra'nın IMDA veritabanında 24030PN60G model numarası ile yer aldığını belirtelim. Düşük güç tüketimine sahip cihaz kategorisinde Bluetooth, Wi-Fi ve NFC kablosuz bağlantı özelliklerine sahip bir 5G telefon olarak listelendiğini görüyoruz.
Xiaomi 14 Ultra neler sunacak?
Global varyant kısa süre önce Geekbench veritabanında da görünmüştü. IMDA sertifikası başka herhangi bir ayrıntı vermiyor, ancak görünüşe bakılırsa akıllı telefon piyasaya sürülmeye yakın. Daha önce cihazla ilgili bazı detaylar internete düşmüştü.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.