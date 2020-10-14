Nvidia 2021’de TSMC’nin 7 nm noduna geçebilir

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RTX 3000 ailesi beklentilerin aksine Samsung’un 8 nm bantlarından çıkıyor. Çıkışa yakın ortaya çıkan değişiklik TSMC’nin üretim kapasitesindeki doluluk ve teklif edilen fiyata bağlanmıştı.

Nvidia TSMC'ye geçebilir

Son rapora göre Nvidia önümüzdeki yıl TSMC ile el sıkışacak. Nvidia’nın böylesi bir değişikliğe gitmesinde etken olarak TSMC’nin müşterilerinin yavaş yavaş 5 nm’ye geçmesiyle 7 nm üretim kapasitesinin siparişlere açık hale gelmesi düşünülüyor.

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Bununla birlikte üretim nodunun değişmesi GPU tasarımının yanı sıra PCB’de VRM ünitesinin tasarımında bazı değişikler gerektirebilir. Hali hazırda son kullanıcı pazarına sunulmayan GA100 Ampere GPU’su TSMC’nin 7 nm nodunda üretiliyor.

Bu nedenle son kullanıcı odaklı Ampere GPU’larının Samsung’un 8 nm tekniğinden TSMC’nin 7 nm sürecine uyarlanması konusunda köklü bir değişiklik gerekmeyebileceği üzerinde duruluyor.

Super kartlar bu sefer hem daha güçlü hem daha enerji verimli olabilir

2021’e denk gelecek değişimle birlikte Nvidia’nın RTX Ampere Super kartlarında TSMC’nin 7 nm nodunu tercih ederken giriş seviye kartlarında Samsung'un 8 nm tekniğiyle devam etmesi de ön görülüyor.

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Bu da RTX Turing Super modellerinin ilk Turing kartlara kıyasla üst seviye GPU’nun kırpılarak daha kaslı bir GPU sunulması avantajına sahip olduğu duruma ek olarak Ampere Super ailesinin daha düşük güç tüketimi ve yüksek frekans geliştirmesiyle de desteklenebileceği manasına geliyor.

https://www.techpowerup.com/273302/nvidia-reportedly-moving-ampere-to-7-nm-tsmc-in-2021

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