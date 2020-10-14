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    Nvidia 2021’de TSMC’nin 7 nm noduna geçebilir

    GPU devinin RTX Ampere için Samsung ile imzaladığı anlaşma son rapora göre kısa sürebilir. Görünüşe göre firma uzun süredir tercih ettiği eski dostuna geri dönebilir.
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    Metehan Göktaş
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    Nvidia 2021’de TSMC’nin 7 nm noduna geçebilir
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    RTX 3000 ailesi beklentilerin aksine Samsung’un 8 nm bantlarından çıkıyor. Çıkışa yakın ortaya çıkan değişiklik TSMC’nin üretim kapasitesindeki doluluk ve teklif edilen fiyata bağlanmıştı.

    Nvidia TSMC'ye geçebilir

    Son rapora göre Nvidia önümüzdeki yıl TSMC ile el sıkışacak. Nvidia’nın böylesi bir değişikliğe gitmesinde etken olarak TSMC’nin müşterilerinin yavaş yavaş 5 nm’ye geçmesiyle 7 nm üretim kapasitesinin siparişlere açık hale gelmesi düşünülüyor.

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    Bununla birlikte üretim nodunun değişmesi GPU tasarımının yanı sıra PCB’de VRM ünitesinin tasarımında bazı değişikler gerektirebilir. Hali hazırda son kullanıcı pazarına sunulmayan GA100 Ampere GPU’su TSMC’nin 7 nm nodunda üretiliyor.

    Bu nedenle son kullanıcı odaklı Ampere GPU’larının Samsung’un 8 nm tekniğinden TSMC’nin 7 nm sürecine uyarlanması konusunda köklü bir değişiklik gerekmeyebileceği üzerinde duruluyor.

    Super kartlar bu sefer hem daha güçlü hem daha enerji verimli olabilir

    2021’e denk gelecek değişimle birlikte Nvidia’nın RTX Ampere Super kartlarında TSMC’nin 7 nm nodunu tercih ederken giriş seviye kartlarında Samsung'un 8 nm tekniğiyle devam etmesi de ön görülüyor.

    Nvidia 2021’de TSMC’nin 7 nm noduna geçebilir
    Tam Boyutta Gör

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    Bu da RTX Turing Super modellerinin ilk Turing kartlara kıyasla üst seviye GPU’nun kırpılarak daha kaslı bir GPU sunulması avantajına sahip olduğu duruma ek olarak Ampere Super ailesinin daha düşük güç tüketimi ve yüksek frekans geliştirmesiyle de desteklenebileceği manasına geliyor.



    https://www.techpowerup.com/273302/nvidia-reportedly-moving-ampere-to-7-nm-tsmc-in-2021 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    mamad 1 hf.
    Esas mevzu saat hızları.

    Nvidia ilk olarak gp107 gpularını Samsung fabrikalarında ürettirmişti. Bu gpular, Pascal mimarili gpular içinde en düşük saat hızlarına sahip olanlardı. Pascal'ın esas olayı 2 ghz'i aşan saat hızlarına ulaşıyor olmasıydı. Ama bu yüksek saat hızlarına çıkan gpular, Tsmc'nin 16nm bantlarında üretilmiş olanlardı. Hatırlarsanız Polaris de Global Foundries'te (Samsung'un geliştirdiği 14nm teknolojisi ile) üretilmişti ve saat hızları Nvidia'nın Pascal mimarili kartlarına göre çok düşük kalmıştı.

    Sonrasında 12nm üretim tekniğini sunan Tsmc ve bunu kullanan Nvidia, saat hızlarının seviyesini korudu ve biraz daha yükseltebilmişti.

    Benzer şekilde 7nm üretiminin ilk gpuları olan Vega 20 ve Navi 10 da Tsmc'den çıkan gpular oldu ve o tarafta da 2 ghz seviyesini gören Amd gpuları görmüş olduk. İlk defa Amd, bu kadar yüksek saat hızlarına sahip gpulara sahip oldu.

    Şimdi ise Nvidia, gp107 gpusunda olduğu gibi Samsung ile gpu üretimine girişti ve 4,5 yıl önce Pascal gpularda gördüğümüz hızları bile Ampere gpularında tam olarak göremiyoruz. Burada ben gpunun nerede üretildiğine ve mazisine bakıyorum. Yukarıda anlattığım durum çıkıyor ortaya. Yani Samsung'ta üretilen veya onun üretim tekniğini kullanan gpular, olması gerekenden daha düşük saat hızları ile geliyor. Nvidia da Tsmc'ye geçerek ürünlerini güncelleyebilir. Belki bu sayede %10-15 seviyesinde performans artışı da sunabilir.

    Tabi Amd'nin Tsmc ile çalışıyor olması ve Big Navi'nin geliştirilmiş 7nm ile gelecek olması da önemli. Nvidia ile arasındaki farkı belirgin biçimde kapatma potansiyeli var.
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    DH Misafiri 1 hf.
    TSMC'nin 7nm uretim nodu ile Samsung'un 8nm uretim nodu arasinda %52 transistor yogunlugu farki var. Aradaki fark ciddi, dolayisi ile daha kucuk zar alaninda daha az guc tuketen ayni zamanda daha guclu kartlar gorecegiz.
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    interwap (Volkan ) 1 hf.
    Samsung 8nm tekniği esasında 10nm tekniğinden türetilmiş. İyileştirmeler sayesinde transistör yoğunluğu 61 milyon/mm2'ye çıkmış. Oysa Samsung 7nm tekniği son jenerasyonlarda 112 milyon/mm2, TSMC ise 7nm'de 114 milyon/mm2 yoğunluğu aşmış görünüyor.
    Görünen o ki Nvidia ile AMD arasında o kadar çok fark var ki Nvidia daha çok güç tüketen ve ısınan yongaya rahatlıkla onay vermiş.
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    demircibu (Burhan ) 1 hf.
    Nvidia yıllardır TSMC ile çalıştı bu firma bana daha saglam geliyor. 8nm samsung üretimi benide şaşırttı demek 7nm ile üretilmiş gpuları super isimlendirmeyle sunucak 1nmde kardır yüzde10watt düşse
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