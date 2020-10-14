Nvidia 2021’de TSMC’nin 7 nm noduna geçebilir

RTX 3000 ailesi beklentilerin aksine Samsung’un 8 nm bantlarından çıkıyor. Çıkışa yakın ortaya çıkan değişiklik TSMC’nin üretim kapasitesindeki doluluk ve teklif edilen fiyata bağlanmıştı.
Nvidia TSMC'ye geçebilir
Son rapora göre Nvidia önümüzdeki yıl TSMC ile el sıkışacak. Nvidia’nın böylesi bir değişikliğe gitmesinde etken olarak TSMC’nin müşterilerinin yavaş yavaş 5 nm’ye geçmesiyle 7 nm üretim kapasitesinin siparişlere açık hale gelmesi düşünülüyor.İlginizi Çekebilir RTX 3080 20 GB ve RTX 3070 16 GB geliyor
Bununla birlikte üretim nodunun değişmesi GPU tasarımının yanı sıra PCB’de VRM ünitesinin tasarımında bazı değişikler gerektirebilir. Hali hazırda son kullanıcı pazarına sunulmayan GA100 Ampere GPU’su TSMC’nin 7 nm nodunda üretiliyor.
Bu nedenle son kullanıcı odaklı Ampere GPU’larının Samsung’un 8 nm tekniğinden TSMC’nin 7 nm sürecine uyarlanması konusunda köklü bir değişiklik gerekmeyebileceği üzerinde duruluyor.
Super kartlar bu sefer hem daha güçlü hem daha enerji verimli olabilir
2021’e denk gelecek değişimle birlikte Nvidia’nın RTX Ampere Super kartlarında TSMC’nin 7 nm nodunu tercih ederken giriş seviye kartlarında Samsung'un 8 nm tekniğiyle devam etmesi de ön görülüyor.
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Bu da RTX Turing Super modellerinin ilk Turing kartlara kıyasla üst seviye GPU’nun kırpılarak daha kaslı bir GPU sunulması avantajına sahip olduğu duruma ek olarak Ampere Super ailesinin daha düşük güç tüketimi ve yüksek frekans geliştirmesiyle de desteklenebileceği manasına geliyor.
https://www.techpowerup.com/273302/nvidia-reportedly-moving-ampere-to-7-nm-tsmc-in-2021 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Nvidia ilk olarak gp107 gpularını Samsung fabrikalarında ürettirmişti. Bu gpular, Pascal mimarili gpular içinde en düşük saat hızlarına sahip olanlardı. Pascal'ın esas olayı 2 ghz'i aşan saat hızlarına ulaşıyor olmasıydı. Ama bu yüksek saat hızlarına çıkan gpular, Tsmc'nin 16nm bantlarında üretilmiş olanlardı. Hatırlarsanız Polaris de Global Foundries'te (Samsung'un geliştirdiği 14nm teknolojisi ile) üretilmişti ve saat hızları Nvidia'nın Pascal mimarili kartlarına göre çok düşük kalmıştı.
Sonrasında 12nm üretim tekniğini sunan Tsmc ve bunu kullanan Nvidia, saat hızlarının seviyesini korudu ve biraz daha yükseltebilmişti.
Benzer şekilde 7nm üretiminin ilk gpuları olan Vega 20 ve Navi 10 da Tsmc'den çıkan gpular oldu ve o tarafta da 2 ghz seviyesini gören Amd gpuları görmüş olduk. İlk defa Amd, bu kadar yüksek saat hızlarına sahip gpulara sahip oldu.
Şimdi ise Nvidia, gp107 gpusunda olduğu gibi Samsung ile gpu üretimine girişti ve 4,5 yıl önce Pascal gpularda gördüğümüz hızları bile Ampere gpularında tam olarak göremiyoruz. Burada ben gpunun nerede üretildiğine ve mazisine bakıyorum. Yukarıda anlattığım durum çıkıyor ortaya. Yani Samsung'ta üretilen veya onun üretim tekniğini kullanan gpular, olması gerekenden daha düşük saat hızları ile geliyor. Nvidia da Tsmc'ye geçerek ürünlerini güncelleyebilir. Belki bu sayede %10-15 seviyesinde performans artışı da sunabilir.
Tabi Amd'nin Tsmc ile çalışıyor olması ve Big Navi'nin geliştirilmiş 7nm ile gelecek olması da önemli. Nvidia ile arasındaki farkı belirgin biçimde kapatma potansiyeli var.
Görünen o ki Nvidia ile AMD arasında o kadar çok fark var ki Nvidia daha çok güç tüketen ve ısınan yongaya rahatlıkla onay vermiş.