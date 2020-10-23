Nvidia 7424 CUDA çekirdekli RTX 3070 Ti hazırlığında

Tam Boyutta Gör

Son günlerde ortaya çıkan yüksek bellek kapasiteli Ampere seçeneklerinin gelmeyebileceği haberinin ardından GPU devi RX 6000 serisinin karşısına konumlandıracağı ek modeller üzerinde çalışıyor olabilir.

GA102-150 tabanlı yeni kart

Daha önce Ampere kartların detaylarını doğru aktaran bir kullanıcıya göre Nvidia GA102 GPU’su üzerinde şekillenecek bir model hazırlığında. GA102-150 GPU’suyla gelmesi beklenen kartın daha önceki iddiaların aksine 7424 CUDA çekirdeği taşıyacağı belirtilmiş.

Ayrıca Bkz. "RX 6000 serisinin teknik özellikleri sızdı"

Henüz doğrulanmayan sızıntıda yer alan kartın bellek kapasitesi belli olmasa da GPU’nun 320-bit bellek veriyolu desteklediği belirtilmiş. Son olarak kartın RTX 3070 Ti olarak adlandırılabileceği düşünülüyor.

https://videocardz.com/newz/nvidia-allegedly-preparing-ga102-150-gpu-with-7424-cuda-cores

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.