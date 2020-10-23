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    Nvidia 7424 CUDA çekirdekli RTX 3070 Ti hazırlığında

    GPU devi son sızıntılara göre üst segment GPU üzerinde şekillenmesi beklenen bir kart hazırlıyor. Modelin ismi belli olmasa da RTX 3070 Ti üzerinde duruluyor.
    19 sa.
    1,4b
    7
    11
    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    Nvidia 7424 CUDA çekirdekli RTX 3070 Ti hazırlığında
    Tam Boyutta Gör

    Son günlerde ortaya çıkan yüksek bellek kapasiteli Ampere seçeneklerinin gelmeyebileceği haberinin ardından GPU devi RX 6000 serisinin karşısına konumlandıracağı ek modeller üzerinde çalışıyor olabilir.

    GA102-150 tabanlı yeni kart

    Daha önce Ampere kartların detaylarını doğru aktaran bir kullanıcıya göre Nvidia GA102 GPU’su üzerinde şekillenecek bir model hazırlığında. GA102-150 GPU’suyla gelmesi beklenen kartın daha önceki iddiaların aksine 7424 CUDA çekirdeği taşıyacağı belirtilmiş.

    Ayrıca Bkz. "RX 6000 serisinin teknik özellikleri sızdı"

    Henüz doğrulanmayan sızıntıda yer alan kartın bellek kapasitesi belli olmasa da GPU’nun 320-bit bellek veriyolu desteklediği belirtilmiş. Son olarak kartın RTX 3070 Ti olarak adlandırılabileceği düşünülüyor.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-allegedly-preparing-ga102-150-gpu-with-7424-cuda-cores Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    guneyk

    xd

    17 saat önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    1 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    1 gün önce
    hareketliperde

    v

    1 gün önce
    Steelo

    noluyo

    1 gün önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    2 gün önce
    danlabilic

    .

    2 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    1 ay önce
    Jeolog.

    test

    1 ay önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 18 sa. en beğenilen
    Big navi sağlam geliyor belli ki
    Yanıtla +10
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    VS18 (Osman Cengeri) 19 sa.
    Şu kartları baştan tanıtsalar bir yerleri mi eksilecek anlamıyorum
    Yanıtla +5
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    wolwes 16 sa.
    Noldu lan hani çıkarmıyordunuz 3070Ti 3DMark'ta Navi 21 i görünce paçalar tutuştu tabi gözün doysun Jensen.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    Zenohsama (Celal Sakallı) 2 sa.
    Yıllarca fahiş fiyatlara kart sattılar, Amd söylendiği kadar güçlü gelirse gerçek manada rekabet olacak sonunda... Nvidia intel kadar tembel değildi, kendince yenilikler deniyordu ama biraz daha çaba sarfetmesi gerekecek, göz

    boyama süslü sloganlar para etmeyecek artık, "çoh derin öğrenen bilmem neli tensörler 720P'yi tam tamına 4K yapıyür" :S
    Yanıtla +1
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    SuperVisör (mahir cam) 4 sa.
    Amd nin 6000 serisi Nividanın 3000 serisinden iyi puan almış Amd solla görülen nivida 16 gb 20 gb modellerini iptal etmenin cezasını çeksin
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 11 sa.
    AMD çok sıkı geliyor anlaşılan
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    wolwes 16 sa.
    Noldu lan hani çıkarmıyordunuz 3070Ti 3DMark'ta Navi 21 i görünce paçalar tutuştu tabi gözün doysun Jensen.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    OuuuuZ (OĞUZ AKYÜZ) 17 sa.
    ağam biz daha 3080 göremedik stoklarda :)
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    kraix (Uğur ) 17 sa.
    AMD den istihbarat almış demek ki Nvidia yetkilileri. Titreyip çıtayı yukseltme kararı almışlar. Geçen sene ki süper muhabbeti gibi...
    Yanıtla +3
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 18 sa. en beğenilen
    Big navi sağlam geliyor belli ki
    Yanıtla +10
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    Steelo (Fatih Koyuncu) 18 sa.
    Bulunamayaca kartları mı çıkartıyorlar.
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    Feyzuli 18 sa.
    Kaynak habere baktım adamlar tek tek açıklamış sen şu kadar cuda core olacak diye kestirip atmışsın "donanımhaber" değil mi tam anlamı ile?
    Yanıtla +1
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 18 sa.
    Hani iptal di bunlar stok sikintisindan
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    1358 kez okundu.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    rtx 3070 ti, ga102-150 ve
    2 etiket daha nvidia ampere Donanım
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