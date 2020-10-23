Nvidia 7424 CUDA çekirdekli RTX 3070 Ti hazırlığında

Son günlerde ortaya çıkan yüksek bellek kapasiteli Ampere seçeneklerinin gelmeyebileceği haberinin ardından GPU devi RX 6000 serisinin karşısına konumlandıracağı ek modeller üzerinde çalışıyor olabilir.
GA102-150 tabanlı yeni kart
Daha önce Ampere kartların detaylarını doğru aktaran bir kullanıcıya göre Nvidia GA102 GPU’su üzerinde şekillenecek bir model hazırlığında. GA102-150 GPU’suyla gelmesi beklenen kartın daha önceki iddiaların aksine 7424 CUDA çekirdeği taşıyacağı belirtilmiş.
Ayrıca Bkz. "RX 6000 serisinin teknik özellikleri sızdı"
Henüz doğrulanmayan sızıntıda yer alan kartın bellek kapasitesi belli olmasa da GPU’nun 320-bit bellek veriyolu desteklediği belirtilmiş. Son olarak kartın RTX 3070 Ti olarak adlandırılabileceği düşünülüyor.
https://videocardz.com/newz/nvidia-allegedly-preparing-ga102-150-gpu-with-7424-cuda-cores Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
boyama süslü sloganlar para etmeyecek artık, "çoh derin öğrenen bilmem neli tensörler 720P'yi tam tamına 4K yapıyür" :S
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rtx 3070 ti, ga102-150 ve