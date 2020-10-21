RX 6000 serisinin teknik özellikleri sızdı

Kırmızı ekibin RTX 3000 serisinin karşısına çıkacağı RX 6000 modelleri donanım dünyası tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Modellerin detayları gün yüzüne çıktı.
En büyük Navi: RX 6900 XT
İddiaya göre AMD bu hafta itibariyle üreticilerle yeni kartların detaylı özelliklerini paylaşmış durumda. Şu anlık RX 6000 ailesinde 4 model yer alacak. Tepe modelle başlayacak olursak, Navi 21 XTX GPU’suyla gelecek RX 6900 XT şimdilik yalnızca referans tasarımıyla karşımıza çıkacak.
80 CU barındıran yonga 5120 shader içeriyor. 2040 MHz game clock ve 2330 MHz’lik boost clock’ta görev yapacak Navi 21 XTX’e eşlik edecek VRAM ünitesi ise 16 GB kapasiteli GDDR6 birimleri olacak.
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Navi 21 XT GPU’su üzerinde yükselecek RX 6800 XT’de ise 72 CU içerisinde 4608 işlem birimi gelecek. 16 GB kapasiteli 256-bit GDDR6 belleğe yer verilecek kart ise 2015 MHz’lik game clock ve 2250 MHz’lik boost clock değerlerinde görev yapacak.
RX 6800’de ise son günlerde ortaya çıkan Navi 21 XL GPU’suna yer verilecek. 4096 paralel işlem biriminden güç alacak kartta halen 16 GB kapasiteli 256-bit GDDR6 belleğe yer verilmesi orta segmentte kırmızı ekibin elini güçlendirecektir. Kartın çalışma frekansı ise sırasıyla 1815-2105 MHz olarak belirlenmiş.
RX 6700 XT’de Navi 22 GPU’suna yer verecek AMD kartta shader sayısını segmenti itibariyle 2560’a düşürmüş. Bununla birlikte 12 GB’lık 192-bit GDDR6 belleği modeli rakipleri karşısında elini güçlendireceğe benziyor.
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Son olarak model isimleri ve detayları için son aşama olduğu belirtilse de olası değişikliklere hazır olmak gerekiyor. Önümüzdeki günlerde RX 6000 serisinin performans değerlerinin ve AMD’nin Infinity Cache teknolojisinin de detaylanması bekleniyor.
https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6900xt-to-feature-navi-21-xtx-gpu-with-80-cus Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Fiyatı kaç dolar olur bilemem ama bugüne kadar amd her zaman eş değer rakibi olduğu kartları nvidia'dan daha ucuz fiyata verdi. Aynı gücü daha pahalıya satan hep nvidia oldu. O yüzden fiyat konusunda yine bir şeyin değişeceğini zannetmiyorum.
Kullanıcıların satın alma gamına bakarsakta en çok giriş ve orta seviye kartlar satılır. Herkes 3090 almıyor, alamıyor. Haliyle 3090'a rakip olması da çok şart değil diye düşünüyorum.
Yanlış anlaşılmasın amd fanı değilim ama yiğidi öldür hakkını yeme. Driver sorunu demek, şu kadar dolar olur demek amd ye resmen hakaret olur.
Hani ben 3090 alacağım, muadili olmayacaktır deyin, okey. Güle güle kullanın. Amd kartlar genelde daha yüksek power tüketiyor deyin, okey. Render programlarında nvidia'nın desteği, anlaşmaları daha fazla deyin okey.