RX 6000 serisinin teknik özellikleri sızdı

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Kırmızı ekibin RTX 3000 serisinin karşısına çıkacağı RX 6000 modelleri donanım dünyası tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Modellerin detayları gün yüzüne çıktı.

En büyük Navi: RX 6900 XT

İddiaya göre AMD bu hafta itibariyle üreticilerle yeni kartların detaylı özelliklerini paylaşmış durumda. Şu anlık RX 6000 ailesinde 4 model yer alacak. Tepe modelle başlayacak olursak, Navi 21 XTX GPU’suyla gelecek RX 6900 XT şimdilik yalnızca referans tasarımıyla karşımıza çıkacak.

80 CU barındıran yonga 5120 shader içeriyor. 2040 MHz game clock ve 2330 MHz’lik boost clock’ta görev yapacak Navi 21 XTX’e eşlik edecek VRAM ünitesi ise 16 GB kapasiteli GDDR6 birimleri olacak.

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Navi 21 XT GPU’su üzerinde yükselecek RX 6800 XT’de ise 72 CU içerisinde 4608 işlem birimi gelecek. 16 GB kapasiteli 256-bit GDDR6 belleğe yer verilecek kart ise 2015 MHz’lik game clock ve 2250 MHz’lik boost clock değerlerinde görev yapacak.

RX 6800’de ise son günlerde ortaya çıkan Navi 21 XL GPU’suna yer verilecek. 4096 paralel işlem biriminden güç alacak kartta halen 16 GB kapasiteli 256-bit GDDR6 belleğe yer verilmesi orta segmentte kırmızı ekibin elini güçlendirecektir. Kartın çalışma frekansı ise sırasıyla 1815-2105 MHz olarak belirlenmiş.

RX 6700 XT’de Navi 22 GPU’suna yer verecek AMD kartta shader sayısını segmenti itibariyle 2560’a düşürmüş. Bununla birlikte 12 GB’lık 192-bit GDDR6 belleği modeli rakipleri karşısında elini güçlendireceğe benziyor.

Ayrıca Bkz. "Big Navi 320 watt TBP ile gelebilir"

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Son olarak model isimleri ve detayları için son aşama olduğu belirtilse de olası değişikliklere hazır olmak gerekiyor. Önümüzdeki günlerde RX 6000 serisinin performans değerlerinin ve AMD’nin Infinity Cache teknolojisinin de detaylanması bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6900xt-to-feature-navi-21-xtx-gpu-with-80-cus

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