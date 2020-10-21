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    RX 6000 serisinin teknik özellikleri sızdı

    AMD’nin tanıtımına 1 hafta kala kartlara dair detaylar çoğalmaya devam ediyor. İş ortaklarına gelen detayların ardından yeni kartların özellikleri sızdı.
    1 gün
    2,8b
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    2

    RX 6000 serisinin teknik özellikleri sızdı
    Tam Boyutta Gör

    Kırmızı ekibin RTX 3000 serisinin karşısına çıkacağı RX 6000 modelleri donanım dünyası tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Modellerin detayları gün yüzüne çıktı.

    En büyük Navi: RX 6900 XT

    İddiaya göre AMD bu hafta itibariyle üreticilerle yeni kartların detaylı özelliklerini paylaşmış durumda. Şu anlık RX 6000 ailesinde 4 model yer alacak. Tepe modelle başlayacak olursak, Navi 21 XTX GPU’suyla gelecek RX 6900 XT şimdilik yalnızca referans tasarımıyla  karşımıza çıkacak.

     80 CU barındıran yonga 5120 shader içeriyor. 2040 MHz game clock ve 2330 MHz’lik boost clock’ta görev yapacak Navi 21 XTX’e eşlik edecek VRAM ünitesi ise 16 GB kapasiteli GDDR6 birimleri olacak.

     

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    Navi 21 XT GPU’su üzerinde yükselecek  RX 6800 XT’de ise 72 CU içerisinde 4608 işlem birimi gelecek. 16 GB kapasiteli 256-bit GDDR6 belleğe yer verilecek kart ise 2015 MHz’lik game clock ve 2250 MHz’lik boost clock değerlerinde görev yapacak.

     

    RX 6800’de ise son günlerde ortaya çıkan Navi 21 XL GPU’suna yer verilecek. 4096 paralel işlem biriminden güç alacak kartta halen 16 GB kapasiteli 256-bit GDDR6 belleğe yer verilmesi orta segmentte kırmızı ekibin elini güçlendirecektir. Kartın çalışma frekansı ise sırasıyla 1815-2105 MHz olarak belirlenmiş.

     

    RX 6700 XT’de Navi 22 GPU’suna yer verecek AMD kartta shader sayısını segmenti itibariyle 2560’a düşürmüş. Bununla birlikte 12 GB’lık 192-bit GDDR6 belleği modeli rakipleri karşısında elini güçlendireceğe benziyor.

    Ayrıca Bkz. "Big Navi 320 watt TBP ile gelebilir"

    RX 6000 serisinin teknik özellikleri sızdı
    Tam Boyutta Gör

    Son olarak model isimleri ve detayları için son aşama olduğu belirtilse de olası değişikliklere hazır olmak gerekiyor. Önümüzdeki günlerde RX 6000 serisinin performans değerlerinin ve AMD’nin Infinity Cache teknolojisinin de detaylanması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6900xt-to-feature-navi-21-xtx-gpu-with-80-cus Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 1 gün en beğenilen SertyAdams
    3090'ı bilemem ama 3080'e rakip olabilir. Bekleyip göreceğiz. Onca sene amd ekran kartı kullandım, kullandırttım, hiç driver sorunu yaşamadım. Nvidia da daha çok driver sorunları duyuyorum. Artı amd her daim çıkarttığı ürünlerin güçlerini driverlar ile arttırmıştır. Rx 580 1060'ın gerisindeyken açık ara önüne geçti. Artık 1060=Rx570 olarak system gereksinimleri eklenir oldu. Bu da amd nin sürücü başarısını gösterir.

    Fiyatı kaç dolar olur bilemem ama bugüne kadar amd her zaman eş değer rakibi olduğu kartları nvidia'dan daha ucuz fiyata verdi. Aynı gücü daha pahalıya satan hep nvidia oldu. O yüzden fiyat konusunda yine bir şeyin değişeceğini zannetmiyorum.

    Kullanıcıların satın alma gamına bakarsakta en çok giriş ve orta seviye kartlar satılır. Herkes 3090 almıyor, alamıyor. Haliyle 3090'a rakip olması da çok şart değil diye düşünüyorum.

    Yanlış anlaşılmasın amd fanı değilim ama yiğidi öldür hakkını yeme. Driver sorunu demek, şu kadar dolar olur demek amd ye resmen hakaret olur.

    Hani ben 3090 alacağım, muadili olmayacaktır deyin, okey. Güle güle kullanın. Amd kartlar genelde daha yüksek power tüketiyor deyin, okey. Render programlarında nvidia'nın desteği, anlaşmaları daha fazla deyin okey.
    3090'ı bilemem ama 3080'e rakip olabilir. Bekleyip göreceğiz. Onca sene amd ekran kartı kullandım, kullandırttım, hiç driver sorunu yaşamadım. Nvidia da daha ço...
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    Gio44 (fevzi tayfun güven) 1 gün Altyazar
    Oda ne 10 metre aslan bilemedin 2 metre aslan gibi aslan işte 😂
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    jem991 (Adnan Balcı) 1 gün SertyAdams
    tablodaki hangi veriye dayanarak bunu söylediniz. cidden çok merak ediyorum çünkü tablodaki veriler ile her hangi bir kıyas yapmam mümkün görünmüyor.
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    ankaland (mehmet yok) 13 sa.
    daha çıkmamış, kartların özellikleri bile belirsiz.. birileri yazmış çizmiş şu şunu geçer, 6700xt, rtx3070 ezer falan.. ne 3070 çıktı ne 6700xt, inşallah amd sağlam kart ile çıkar.. bundan önceki kartlar ne yazık ki orta segment ötesine geçemedi.. nv. bu durumu 20xx serisinde kendi lehine kullandı.. ama 30xx kartların fiyatları aşağı çekilmesi bize amd nin eli boş çıkmayacağını gösteriyor.. amd en iyi kartı çıkaracağını düşünmüyorum öyle olsaydı 3090 abartılı fiyatla çıkmazdı.. şuda bir gerçektir, rtx3080 kartın performans değerlerin tüm beklentilerin üstündedir.. amd 3080 karta rakip koyması GPU tarihinde efsane bir yıl yaşatacaktır.. fiyatların aşağı çekilmesi bu sonucu veriyor..
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    mav1li (Selim ) 18 sa.
    Kartın ismi 6900xt olacaksa 3090 performansı verecektir. Geri kalırsa 6800xt olarak çıkar.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 21 sa.
    Neye inanmadı bu arkadaşlar o kısmı anlamadım?
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    ookami (Adil Orhan) 22 sa.
    Öncelikle belirtmek lazım sırf kağıt üzerindeki rakamlara bakarsak görünüm 6900'ün RTX 3080'den daha güçlü olacağı. Lakin ben çok AMD grafik kartı gördüm kağıt üzerindeki rakamlara baksanız nvidia'yı madara etmesi gerekirken ya mimari farklılıklardan ya kalite farklarından ya da sürücü farklarından ötürü Nvidia kartlarının gerisinde kaldığını. Bir de unutmamak lazım bu açıklanan teknik özelliklerin hepsi hatalı olabilir, doğrusunu AMD'nin sempozyumunda göreceğiz.

    Benim umudum en azından 6900'ün 3080 ile yarışması, bu AMD için büyük bir devrim olur grafik departmanında, bir de arzı doyuracak stoklar da olursa AMD ciddi başarı sağlayabilir. Bu da hepimiz için yararlı olur
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 23 sa.
    Orta seviyenin bile 12 gb olması harika. Performansı 5700 xt’den aşağı olmayacaktır
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    dımmışali (durmuş bahça) 1 gün
    Allah Allah o da ne ?
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    huseyincarnege (huseyin murteza) 1 gün
    AMD fena geliyor desene
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    DH Misafiri 1 gün
    En iyi 16gb 'sweet spot' kartları AMD yapmış helal olsun. Nvidia düşük ram ve yine daha pahalı
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    DH Misafiri 1 gün
    En guclu kartlari 3090 dan bile guclu. Son sizan testler bunu gosteriyor, ayrica rt cekirdekleri de daha guclu gozukuyor.
    Yanıtla +1
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    SertyAdams (Sertan Aydemir) 1 gün
    En güçlü kartları bu mu:) 3070 e rakip olmuş bu. Sürücü sorunları da eklenince yine şansları yok.
    3 Yanıt Yanıtla
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    jem991 (Adnan Balcı) 1 gün SertyAdams
    tablodaki hangi veriye dayanarak bunu söylediniz. cidden çok merak ediyorum çünkü tablodaki veriler ile her hangi bir kıyas yapmam mümkün görünmüyor.
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 gün SertyAdams
    3090'ı bilemem ama 3080'e rakip olabilir. Bekleyip göreceğiz. Onca sene amd ekran kartı kullandım, kullandırttım, hiç driver sorunu yaşamadım. Nvidia da daha çok driver sorunları duyuyorum. Artı amd her daim çıkarttığı ürünlerin güçlerini driverlar ile arttırmıştır. Rx 580 1060'ın gerisindeyken açık ara önüne geçti. Artık 1060=Rx570 olarak system gereksinimleri eklenir oldu. Bu da amd nin sürücü başarısını gösterir.

    Fiyatı kaç dolar olur bilemem ama bugüne kadar amd her zaman eş değer rakibi olduğu kartları nvidia'dan daha ucuz fiyata verdi. Aynı gücü daha pahalıya satan hep nvidia oldu. O yüzden fiyat konusunda yine bir şeyin değişeceğini zannetmiyorum.

    Kullanıcıların satın alma gamına bakarsakta en çok giriş ve orta seviye kartlar satılır. Herkes 3090 almıyor, alamıyor. Haliyle 3090'a rakip olması da çok şart değil diye düşünüyorum.

    Yanlış anlaşılmasın amd fanı değilim ama yiğidi öldür hakkını yeme. Driver sorunu demek, şu kadar dolar olur demek amd ye resmen hakaret olur.

    Hani ben 3090 alacağım, muadili olmayacaktır deyin, okey. Güle güle kullanın. Amd kartlar genelde daha yüksek power tüketiyor deyin, okey. Render programlarında nvidia'nın desteği, anlaşmaları daha fazla deyin okey.
    Yanıtla +13
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    Steelo (Fatih Koyuncu) 1 gün SertyAdams
    Sen galiba nvdia dan iyi kazık yemişsin, sağlam kuyruk acısı var. Şuanda 6800 RTX 3080 ile aynı performansı veriyor ve ondan daha ucuza gelicek. Daha 6900'ü var bunun. Nvdia tarafında RTX 3090, 3080 den sadece %10 farkla ilerde. 2080 Tİ kullanıcısı falansın sanırım. Sağlam acıtmıştır.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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