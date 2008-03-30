NVIDIA BIOS Editor v4.0 kullanıma sunuldu

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Nvidia tabanlı ekran kartları için hazırlanan ve BIOS üzerinde değişiklikler yapılmasına olanak tanıyan NVIDIA BIOS Editor uygulamasının 4.0 sürüm numaralı yeni versiyonu kullanıma sunuldu. Yeni versiyon özellikle henüz Nvidia tarafından kullanıma sunulmayan bazı ekran kartı modellerine verdiği destek ile dikkat çekiyor. * GeForce 9800GTX Desteği * GeForce 9500GT Desteği * GeForce 8800M GTX Desteği (Mobil) * GeForce 8600M GT Desteği (Mobil) * Fan Speed IC ayarlarındaki hata düzeltildi NVIDIA BIOS Editor v4.0'ı indirmek için [link=http://www.mvktech.net/index.php?option=com_remository&func=fileinfo&filecatid=2537]buraya[/link] tıklayabilirsiniz.