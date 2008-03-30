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NVIDIA BIOS Editor v4.0 kullanıma sunuldu

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
13,3b
1
26
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia tabanlı ekran kartları için hazırlanan ve BIOS üzerinde değişiklikler yapılmasına olanak tanıyan NVIDIA BIOS Editor uygulamasının 4.0 sürüm numaralı yeni versiyonu kullanıma sunuldu. Yeni versiyon özellikle henüz Nvidia tarafından kullanıma sunulmayan bazı ekran kartı modellerine verdiği destek ile dikkat çekiyor. * GeForce 9800GTX Desteği * GeForce 9500GT Desteği * GeForce 8800M GTX Desteği (Mobil) * GeForce 8600M GT Desteği (Mobil) * Fan Speed IC ayarlarındaki hata düzeltildi NVIDIA BIOS Editor v4.0'ı indirmek için [link=http://www.mvktech.net/index.php?option=com_remository&func=fileinfo&filecatid=2537]buraya[/link] tıklayabilirsiniz.
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DH Misafiri 4 yıl
sa benim ekran kartım bi türlü tanıtamadım nvidianın kendi sitesindede indirdim olmuyor network hatası veriyor Yardımm edebilirmisiniz place :(
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KRALL 11 yıl
bide atiden duysak bu haberleri keşke.rabit 2 senedir güncel değil o nedenle ekran kartımın fan hızlarını biosa yazamıyorum..
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DemirKipi 11 yıl
bende sparkle calibre 8800 gts 320 mb var.. bios unu nasıl güncellerim. güncel biosları nerden indirebilirim...
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sagoceyfat 11 yıl
teşekkürler deneyelim.
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Ce5uR 11 yıl
Geliştirmeler devam ederse , artik OC vs. konular daha kolay olucaktir.
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Digiali 11 yıl
Vista64 desteği yok hala....
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SanalKabus 11 yıl
teşekkürler bir deneyelim bakalım.
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madmax50 11 yıl
çok güzel bir uygulama.Denedim sorunsuz gibi görünüyor.
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your_rock 11 yıl
Bunun ati ekran kartları için olanı da var mı?
Ayrıca fx5200 ile çalışır mı?
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