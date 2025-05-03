Microsoft: Windows 11 24H2 sürümü herkes için indirilebilir

Microsoft'a göre önemli bir sorun kalmadı!
Windows 11 24H2'nin resmi olarak yayınlanmasının üzerinden altı aydan fazla zaman geçti ancak Microsoft hala tüm sorunları düzeltemedi. Ancak, kullanıcıların şikayet ettiği sorunlar Microsoft nezdinde çok önemli olmasa gerek ki, Windows 11 24H2 artık uyumlu tüm PC’ler için indirilebilir durumda.
Windows Update aracılığıyla indirilebiliyor
Windows 10 veya Windows 11'in önceki bir sürümünü kullanıyorsanız, Ayarlar - Windows Update'e gidin ve güncellemeleri kontrol edin. Microsoft, cihazınız güncelleme için hazırsa Windows 11, sürüm 24H2'yi İndir ve Yükle seçeneğini göreceksiniz diyor. Microsoft ayrıca BT tarafından yönetilmeyen Windows 11 cihazları için otomatik güncellemeleri başlatıyor. BT departmanları tarafından yönetilmeyen Windows 11 Home/Pro sürüm 23H2 ve 22H2’yi çalıştıran cihazlar Windows 11 24H2 güncellemesini otomatik olarak alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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