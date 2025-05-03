Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 24H2 sürümünü geçen yılın Ekim ayında yayınladı. Windows 11 2024 güncelleştirmesi, Dosya Gezgini'nde yeni özellikler, Telefon Bağlantısı ve Güç Ayarları arayüzüyle güncellenmiş Başlat menüsü, görüntülü görüşmeye yönelik iyileştirmeler ve yapay zeka ile ilgili birçok değişiklikle geldi. Güncellemenin kullanıcılara kademeli olarak dağıtılması amaçlanmış olsa da, bitmek bilmeyen çeşitli hatalar nedeniyle süreç karmaşık hal aldı, bazı cihazlarda durduruldu.

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Microsoft'a göre önemli bir sorun kalmadı!

Windows 11 24H2'nin resmi olarak yayınlanmasının üzerinden altı aydan fazla zaman geçti ancak Microsoft hala tüm sorunları düzeltemedi. Ancak, kullanıcıların şikayet ettiği sorunlar Microsoft nezdinde çok önemli olmasa gerek ki, Windows 11 24H2 artık uyumlu tüm PC’ler için indirilebilir durumda.

Windows 10 veya Windows 11'in önceki bir sürümünü kullanıyorsanız, Ayarlar - Windows Update'e gidin ve güncellemeleri kontrol edin. Microsoft, cihazınız güncelleme için hazırsa Windows 11, sürüm 24H2'yi İndir ve Yükle seçeneğini göreceksiniz diyor. Microsoft ayrıca BT tarafından yönetilmeyen Windows 11 cihazları için otomatik güncellemeleri başlatıyor. BT departmanları tarafından yönetilmeyen Windows 11 Home/Pro sürüm 23H2 ve 22H2’yi çalıştıran cihazlar Windows 11 24H2 güncellemesini otomatik olarak alacak.

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Microsoft: Windows 11 24H2 sürümü herkes için indirilebilir