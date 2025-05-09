Garmin, akıllı saatlerdeki GPS sorununu çözen “beta” güncellemeyi yayınladı

Garmin Fenix 7, Fenix 7 Pro, Epix 2, Epix 2 Pro, Enduro 2, Quatix 7 ve MARQ Gen 2 akıllı saatler için beta sürüm 21.15 yayınlandı. Güncelleme, kullanıcıların bir aktiviteye devam ettiğinde GPS'in beklendiği gibi bağlanmaması sorununu çözüyor. İkincisi, bayrak direği konumu hareket ettirildiğinde meydana gelebilecek olası bir çökmeyi gideriyor. Ayrıca golfçüler için iyileştirilmiş olduğu söylenen kulüp sensörü menüsünde bir değişiklik var.
Garmin Fenix 7 ve diğer modeller için 21.15 beta güncellemesi Menü - Sistem - Yazılım Güncelleme Güncellemeleri kontrol et yolu izlenerek yüklenebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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