Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Garmin, akıllı saatlerdeki GPS sorununu çözen “beta” güncellemeyi yayınladı

    Garmin, Fenix 7 ve diğer akıllı saat modelleri için yeni beta güncellemesi yayınladı. 21.15 beta sürümü, bazı kullanıcıların yaşadığı GPS sorununu çözüyor.      

    garmin akıllı saat gps sorunu güncelleme Tam Boyutta Gör
    Garmin, belirli akılı saat modelleri için 21.15 beta güncellemesini yayınladı. Bu sürüm, golf oynayanlar için bir iyileştirmenin yanı sıra iki hata düzeltmesi getiriyor. Bunlardan biri; GPS bağlantısı, diğeri golf aktiviteleriyle ilgili bir sorunu düzeltiyor.

    Garmin Fenix ​​7, Fenix ​​7 Pro, Epix 2, Epix 2 Pro, Enduro 2, Quatix 7 ve MARQ Gen 2 akıllı saatler için beta sürüm 21.15 yayınlandı. Güncelleme, kullanıcıların bir aktiviteye devam ettiğinde GPS'in beklendiği gibi bağlanmaması sorununu çözüyor. İkincisi, bayrak direği konumu hareket ettirildiğinde meydana gelebilecek olası bir çökmeyi gideriyor. Ayrıca golfçüler için iyileştirilmiş olduğu söylenen kulüp sensörü menüsünde bir değişiklik var.

    Garmin Fenix ​​7 ve diğer modeller için 21.15 beta güncellemesi Menü - Sistem - Yazılım Güncelleme Güncellemeleri kontrol et yolu izlenerek yüklenebiliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    250 tonluk bataryaya sahip dev elektrikli gemi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lg beyaz eşya yorumları egos wax yorum chat rulet ssangyong tivoli hesabıma para yattı ama görünmüyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5
    Acer Nitro 5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum