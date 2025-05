Samsung One UI 8 güncellemesi: Hangi Galaxy cihazlar alacak, ne zaman geliyor?

Tam Boyutta Gör

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 arayüz güncellemesi için hazırlıklara başladı. Henüz Android 15 ile gelen One UI 7’nin dağıtımı tam anlamıyla bitirilmemişken şirket, yeni nesil yazılımını geliştirme sürecine hız verdi. One UI 8, Samsung’un 2018’den bu yana sunduğu büyük güncellemeler arasında özel bir yere sahip olacak çünkü bu sürüm, önceki One UI versiyonlarına dayalı ara güncellemeler olmadan doğrudan sunulan ilk büyük güncelleme olacak.

One UI 8 neler sunacak?

One UI 8’in köklü değişiklikler yerine daha çok mevcut arayüzün üzerine inşa edilen iyileştirmeler getirmesi bekleniyor. Samsung’a yakın kaynaklar, yazılımın erken sürümünü deneyimleme fırsatı buldukları Galaxy Z Flip 6 cihazında gözle görülür büyük bir yeniliğe rastlamadıklarını belirtiyor. Ancak performans optimizasyonları, arayüzde küçük çaplı sadeleştirmeler ve Android 16’nın çekirdek özellikleriyle gelen güvenlik iyileştirmeleri gibi detaylar bu güncellemenin öne çıkan yönleri olacak.

Samsung zaten One UI 7 ile arayüzünde büyük çaplı güncellemeye gitmişti. One UI 8’in bunu maksimize etmek içi gelecek olması mantıklı.

One UI 8 ne zaman yayınlanacak?

Samsung’un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7’nin One UI 8 yüklü olarak piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Bu da güncellemenin resmi dağıtımına temmuz sonu ya da ağustos başı gibi başlanabileceğini gösteriyor. Önceki yılların aksine, bu kez daha erken bir dağıtım takvimi söz konusu olabilir.

One UI 8 alacak Galaxy telefon ve tabletler

Galaxy S Serisi

Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge

Galaxy S24 Ultra, S24+, S24, S24 FE

Galaxy S23 Ultra, S23+, S23, S23 FE

Galaxy S22 Ultra, S22+, S22

Galaxy S21 FE

Galaxy Z Serisi (Katlanabilir)

Galaxy Z Fold 6, Z Fold 5, Z Fold 4, Z Fold Special Edition

Galaxy Z Flip 6, Z Flip 5, Z Flip 4

Galaxy A Serisi

Galaxy A73, A56, A55, A54, A53

Galaxy A36, A35, A34, A33

Galaxy A25, A24, A23

Galaxy A16, A15, A14 (LTE + 5G)

Galaxy A06

Galaxy Tab Serisi

Galaxy Tab S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 FE+

Galaxy Tab S9 Ultra, S9+, S9, S9 FE, S9 FE+

Galaxy Tab S8 Ultra, S8+, S8

Galaxy Tab A9, A9+

Galaxy F ve M Serisi

Galaxy F55, F54, F34, F16, F15, F06

Galaxy M56, M55s, M55, M54, M53, M34, M33, M16, M15, M06

Galaxy XCover Serisi

Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro

