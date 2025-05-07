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    Samsung One UI 8 güncellemesi: Hangi Galaxy cihazlar alacak, ne zaman geliyor?

    Henüz Samsung, ilgili tüm cihazlara Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini vermemiş olsa da One UI 8 için şimdiden kolları sıvadı. Peki hangi Galaxy cihazlar One UI 8 güncellemesini alacak?

    Samsung One UI 8 güncellemesi: Hangi Galaxy cihazlar alacak? Tam Boyutta Gör

    Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 arayüz güncellemesi için hazırlıklara başladı. Henüz Android 15 ile gelen One UI 7’nin dağıtımı tam anlamıyla bitirilmemişken şirket, yeni nesil yazılımını geliştirme sürecine hız verdi. One UI 8, Samsung’un 2018’den bu yana sunduğu büyük güncellemeler arasında özel bir yere sahip olacak çünkü bu sürüm, önceki One UI versiyonlarına dayalı ara güncellemeler olmadan doğrudan sunulan ilk büyük güncelleme olacak.

    One UI 8 neler sunacak?

    One UI 8’in köklü değişiklikler yerine daha çok mevcut arayüzün üzerine inşa edilen iyileştirmeler getirmesi bekleniyor. Samsung’a yakın kaynaklar, yazılımın erken sürümünü deneyimleme fırsatı buldukları Galaxy Z Flip 6 cihazında gözle görülür büyük bir yeniliğe rastlamadıklarını belirtiyor. Ancak performans optimizasyonları, arayüzde küçük çaplı sadeleştirmeler ve Android 16’nın çekirdek özellikleriyle gelen güvenlik iyileştirmeleri gibi detaylar bu güncellemenin öne çıkan yönleri olacak.

    Samsung zaten One UI 7 ile arayüzünde büyük çaplı güncellemeye gitmişti. One UI 8’in bunu maksimize etmek içi gelecek olması mantıklı.

    One UI 8 ne zaman yayınlanacak?

    Samsung’un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7’nin One UI 8 yüklü olarak piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Bu da güncellemenin resmi dağıtımına temmuz sonu ya da ağustos başı gibi başlanabileceğini gösteriyor. Önceki yılların aksine, bu kez daha erken bir dağıtım takvimi söz konusu olabilir.

    One UI 8 alacak Galaxy telefon ve tabletler

    One UI 8 alacak Samsung Galaxy telefon ve tabletler Tam Boyutta Gör

    Galaxy S Serisi

    • Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge
    • Galaxy S24 Ultra, S24+, S24, S24 FE
    • Galaxy S23 Ultra, S23+, S23, S23 FE
    • Galaxy S22 Ultra, S22+, S22
    • Galaxy S21 FE

    Galaxy Z Serisi (Katlanabilir)

    • Galaxy Z Fold 6, Z Fold 5, Z Fold 4, Z Fold Special Edition
    • Galaxy Z Flip 6, Z Flip 5, Z Flip 4

    Galaxy A Serisi

    • Galaxy A73, A56, A55, A54, A53
    • Galaxy A36, A35, A34, A33
    • Galaxy A25, A24, A23
    • Galaxy A16, A15, A14 (LTE + 5G)
    • Galaxy A06

    Galaxy Tab Serisi

    • Galaxy Tab S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 FE+
    • Galaxy Tab S9 Ultra, S9+, S9, S9 FE, S9 FE+
    • Galaxy Tab S8 Ultra, S8+, S8
    • Galaxy Tab A9, A9+

    Galaxy F ve M Serisi

    • Galaxy F55, F54, F34, F16, F15, F06
    • Galaxy M56, M55s, M55, M54, M53, M34, M33, M16, M15, M06

    Galaxy XCover Serisi

    • Galaxy XCover 7, XCover 7 Pro
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