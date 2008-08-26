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Nvidia CUDA teknolojisine odaklandı CPU gündemde değil

10 yıl
21,6b
1
18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SLI teknolojisinin kullanımı noktasında Intel ile girilen kriz sonucu sektörel kaynaklar sık sık Nvidia'nın işlemci pazarına girebileceğini bunu da VIA'yı satın alarak gerçekleştirebileceğini dile getiriyor VIA'nın satın alınmasının arkasında yatan neden olarakta hem Intel'in hemde mevcut lisansörlerin x86 lisansının daha fazla firmaya paylaştırılmasını istememeleri gösteriliyordu. Nvidia beklenenin aksine VIA'yı satın almadı fakat firma ile yakın iş birliği çerçevesinde ortak platform hazırlamak (devam eden süreçte Atom platformuna giriş için Nvidia'nın VIA ile yolları ayırıp Intel'e kayabileceği de iddia edilmişti) üzere kolları sıvamıştı. Tüm bu gelişmelere ek olarak Nvidia'nın yonga seti operasyonlarını sonlandıracağına yönelik iddialar da gündeme bomba gibi düşmüştü. NVISION '08 başlamadan bir süre önce The Inquirer ortaya oldukça spekülatif bir iddia atmış ve Nvidia'nın NVISION'da x86 tabanlı CPU duyurabileceğini iddia etmişti. Başlayan etkinlik çerçevesinde gelmeye başlayan bilgiler ise bunun aksine söylüyor. Zira Nvidia'nın doğrudan bir CPU planı olmamakla birlikte farklı alterantifler üzerinde çalıştıığı bildiriliyor. Nvidia'nın geleceğe yönelik öncelikli birkaç projesinin tepesinde kuşkusuz CUDA teknolojisi yatıyor. Bilindiği üzere firma grafik işlem birimleri için hazırladığı C tabanlı programlama diliyle GPU'ları grafik hesaplamalarının yanında farklı alanlarda da kullanmayı hedefliyor. Peki Nvidia'nın amacı nedir, CUDA ile neyi hedefliyor ? Gelen bilgilere bakılırsa Nvidia, CUDA teknolojisi ile GPU'larının yüksek hesaplama yeteneğini, zamanın önemli olduğu, yüksek kar marjı elde edilebilecek sahalarda kullanmayı hedeflyor ki bunlar arasında HPC'ler, video endüstrisi ve diğer bazı alanlar gelmekte. GeFforce 8, 9 ve GTX serileri ile CUDA teknolojisini yaygın anlamda kullandırmak isteyen firma CUDA 2.1 ile teknolojinin kullanım alanlarına CPU'ları da eklemeyi planlıyor. Nvidia ile benzer şekilde bazı AMD yetkilileri de gelişim süreci açısından birkaç sene daha GPU'ların, CPU'lara göre daha heyecan verici olacağını ve bu alanda ciddi yol alınabileceğini düşünüyor. Şu an için Nvidia cephesinden gelen bilgiler bu şekilde olsa da firmanın VIA'yı satın alma opsiyonu da henüz gündemden düşmüş değil.
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DH Misafiri 6 yıl
merhaba arkadaşlar bende quadro fx3800 var bu cuda teknolojisini 3dsmax programında nasıl kullanabilirim yardımcı olurmusunuz.
1 Yanıt Yanıtla
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xmms 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

merhaba arkadaşlar bende quadro fx3800 var bu cuda teknolojisini 3dsmax programında nasıl kullanabilirim yardımcı olurmusunuz.

3dsmax (2011 son service packli hali ve sonraki versiyonlarda) da cuda gücünü iray render motorunda kullanırsın birde daha sonradan vraye de eklendi cuda rendering ama iray e göre zayıf. Google da iray diye aratırsan kapsamlı bilgiye ulaşabilirsin.
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abrenax 9 yıl
çok iyi olur. GPU ların işlem gücü, CPU lardan çok daha fazla. bundan tam anlamıyla yararlanılırsa, alınan ekran kartları, işlemcinin görevini de yapacak. Bu sayede işlemcilere de çok fazla yatırım yapmak gerek kalmayacak...
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Wilson Fisk 9 yıl
Şu an için Nvidia cephesinden gelen bilgiler bu şekilde olsa da firmanın VIA'yı satın alma opsiyonu da henüz gündemden düşmüş değil.


bu sekilde bitmeseydi helal diyecektim ama nvidia'nin bu yaptigina istemem yan cebime koy denir.bunlar iki gun sonra uzanamadigi via'ya mundar da der.nvidia alabiliyor da intel alamiyor mu mesela bu via'yi sana yar edecegime hesabi?
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baycalh 10 yıl
FX57 hocam, Nvidia' nın cuda çözümüne benzer bi atılım AMD-ATI' den de gelecek mi veya AMD-ATI de cuda' ya destek verecek mi? Bu konuda bir bilginiz var mı?
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p1azma 10 yıl
bunu otutturabilirse mukemmel olur
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RCox 10 yıl

Orjinalden alıntı: baycalh

FX57 hocam, Nvidia' nın cuda çözümüne benzer bi atılım AMD-ATI' den de gelecek mi veya AMD-ATI de cuda' ya destek verecek mi? Bu konuda bir bilginiz var mı?


AMD Stream computing diye bi şey var. AMD 2 farklı çözüm sunuyor, 1. si CAL, öğrenmesi zor ama yüksek performanslı uygulama yazmak için olanak sağlıyor, diğeri de brook+ derleyicisi. Açık kaynak olan brook derleyicisi sanırım 5 sene önce çıkmış, CUDA ve CAL öncesi opengl ve directx kütüphanelerini kullanarak gpu üzerinde işlem yapmayı sağlayan bir C derleyicisi.
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Applejack 10 yıl




Yürü be Nvidia kim tutar seni.
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U_şen 10 yıl

Orjinalden alıntı: DsgnrYgt





Yürü be Nvidia kim tutar seni.




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