Nvidia CUDA teknolojisine odaklandı CPU gündemde değil

SLI teknolojisinin kullanımı noktasında Intel ile girilen kriz sonucu sektörel kaynaklar sık sık Nvidia'nın işlemci pazarına girebileceğini bunu da VIA'yı satın alarak gerçekleştirebileceğini dile getiriyor VIA'nın satın alınmasının arkasında yatan neden olarakta hem Intel'in hemde mevcut lisansörlerin x86 lisansının daha fazla firmaya paylaştırılmasını istememeleri gösteriliyordu. Nvidia beklenenin aksine VIA'yı satın almadı fakat firma ile yakın iş birliği çerçevesinde ortak platform hazırlamak (devam eden süreçte Atom platformuna giriş için Nvidia'nın VIA ile yolları ayırıp Intel'e kayabileceği de iddia edilmişti) üzere kolları sıvamıştı. Tüm bu gelişmelere ek olarak Nvidia'nın yonga seti operasyonlarını sonlandıracağına yönelik iddialar da gündeme bomba gibi düşmüştü. NVISION '08 başlamadan bir süre önce The Inquirer ortaya oldukça spekülatif bir iddia atmış ve Nvidia'nın NVISION'da x86 tabanlı CPU duyurabileceğini iddia etmişti. Başlayan etkinlik çerçevesinde gelmeye başlayan bilgiler ise bunun aksine söylüyor. Zira Nvidia'nın doğrudan bir CPU planı olmamakla birlikte farklı alterantifler üzerinde çalıştıığı bildiriliyor. Nvidia'nın geleceğe yönelik öncelikli birkaç projesinin tepesinde kuşkusuz CUDA teknolojisi yatıyor. Bilindiği üzere firma grafik işlem birimleri için hazırladığı C tabanlı programlama diliyle GPU'ları grafik hesaplamalarının yanında farklı alanlarda da kullanmayı hedefliyor. Peki Nvidia'nın amacı nedir, CUDA ile neyi hedefliyor ? Gelen bilgilere bakılırsa Nvidia, CUDA teknolojisi ile GPU'larının yüksek hesaplama yeteneğini, zamanın önemli olduğu, yüksek kar marjı elde edilebilecek sahalarda kullanmayı hedeflyor ki bunlar arasında HPC'ler, video endüstrisi ve diğer bazı alanlar gelmekte. GeFforce 8, 9 ve GTX serileri ile CUDA teknolojisini yaygın anlamda kullandırmak isteyen firma CUDA 2.1 ile teknolojinin kullanım alanlarına CPU'ları da eklemeyi planlıyor. Nvidia ile benzer şekilde bazı AMD yetkilileri de gelişim süreci açısından birkaç sene daha GPU'ların, CPU'lara göre daha heyecan verici olacağını ve bu alanda ciddi yol alınabileceğini düşünüyor. Şu an için Nvidia cephesinden gelen bilgiler bu şekilde olsa da firmanın VIA'yı satın alma opsiyonu da henüz gündemden düşmüş değil.