Nvidia Far Cry 2 için hazırlıklara başladı

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DirectX 10.1 desteğiyle gündeme gelen Far Cry gündemden düşmüyor. Lansmanı için geri sayımın başladığı FPS türündeki yeni oyuna yönelik olarak Nvidia da atak peşinde. Ubisoft ile yakın ilişki içerisinde olan firmanın bazı partnerleri, ekran kartlarının (muhtemelen GeForce GTX 200 serisi ile ) yanında yeni oyunu da hediye edebilir.

Yüksek satış rakamlarına ulaşması beklenen Far Cry 2'yi ekran kartı satışlarına hız kazandırmak için kullanması beklenen Nvidia'nın bu girişimiyle muhtemelen firmanın iş ortakları da Far Cry 2'yi daha uygun fiyatla ekran kartlarının yanında verebilecek.

Peki benzer bir adım AMD-ATi'nin iş ortaklarından gelebilir? Bu soruya şimdilik yanıt vermek zor olsa da DirectX 10.1 desteği sunacağı belirtilen Far Cry 2 ile ATi'nin mevcut grafik çözümleri sık sık gündeme gelecek gibi görünüyor.