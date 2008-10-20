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Nvidia Far Cry 2 için hazırlıklara başladı

10 yıl
10,2b
1
41
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia Far Cry 2 için hazırlıklara başladı
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DirectX 10.1 desteğiyle gündeme gelen Far Cry gündemden düşmüyor. Lansmanı için geri sayımın başladığı FPS türündeki yeni oyuna yönelik olarak Nvidia da atak peşinde. Ubisoft ile yakın ilişki içerisinde olan firmanın bazı partnerleri, ekran kartlarının (muhtemelen GeForce GTX 200 serisi ile ) yanında yeni oyunu da hediye edebilir.

Yüksek satış rakamlarına ulaşması beklenen Far Cry 2'yi ekran kartı satışlarına hız kazandırmak için kullanması beklenen Nvidia'nın bu girişimiyle muhtemelen firmanın iş ortakları da Far Cry 2'yi daha uygun fiyatla ekran kartlarının yanında verebilecek.

Peki benzer bir adım AMD-ATi'nin iş ortaklarından gelebilir? Bu soruya şimdilik yanıt vermek zor olsa da DirectX 10.1 desteği sunacağı belirtilen Far Cry 2 ile ATi'nin mevcut grafik çözümleri sık sık gündeme gelecek gibi görünüyor.


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Promity 10 yıl
Nvidia da intel in izinden gidiyor yapılan oyunlara sponsor olup kendi kartlarının performansı arttırmak rakibinden güçsüz olsada güçlü gözükerek 3 liralık kartı 5 liraya satmak. Desteklediğiniz şey tam olarak bu. Destek verme ki adam gibi iş yapsın kaliteli ürün kullan o oyun beni bu oyun onu destekliyor muhabbeti olmasın çirkin bir politika bu.
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St Batuhan 10 yıl
atiden beklerdim asıl ben bu olayı nese hadi bakalım hayırlısı ;)
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Batuist 10 yıl
bu oyun çok ati kart sattıracak... tüm kozlar atinin lehine...
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siyah845 10 yıl
hadi hayırlısı
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max975 10 yıl
oyun güzel olursa gtx200 serisinden alınır beee
tabii 55nm lik olursa
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hikmet41 10 yıl
bilgi için tşlşer fx57
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bigdede 10 yıl
vay vay vay piyasa kızışıyo heheh paylaşım için teşekkürler.
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