Nvidia: Fermi mimarisini her segmentte kullanacağız

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Nvidia geçtiğimiz hafta düzenlenen Grafik Teknolojileri Konferansı'nda Fermi kod adını taşıyan yeni nesil grafik işlemci mimarisini tanıttı. DirectX 11 uyumluluğu başta olmak üzere C++ ve ECC desteği gibi önemli yeniliklerle donatılan Fermi mimarisi ile Nvidia hem 3D performans yarışında hem de GPGPU rekabetinde öne geçmenin planlarını yapıyor.

TSMC'nin tesislerinde 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3 milyardan fazla transistöre sahip olan Fermi tabanlı GT300 GPU'sunun, GeForce 300 serisinin üst modellerinde kullanılması beklenirken, tasarımı esnasında ölçeklenebilirliğe ve segment odaklı hızlı adaptasyona büyük önem verdildiği söylenen Fermi mimarisinin, üst seviye modellerinde giriş seviyesine kadar geniş bir yelpazede kullanılacağı açıklandı.

Paralel işlemci ya da Nvidia'nın yeni ifadesiyle CUDA çekirdeklerinin sayısı ölçeklenebilir küme yapısı sayesinde farklı modeller için değiştirilebilecek ve bu sayede kağıt üzerinde ciddi bir maliyet izlenimi yaratan yeni nesil GPU mimarisini temel alan ekonomik çözümler de zaman içerisinde endüstrinin beğenisine sunulacak.

Bu arada elimize ulaşan bilgilere göre Nvidia, Fermi kod adını taşıyan yeni nesil GPU mimarisini masaüstü, mobil ve profesyonel segmentlere yönelik ekran kartlarının yanında ION ve Tegra platformlarında kullanmayı da planlıyor. 2010 ile birlikte yeni mimarinin ölçeklendirilmiş versiyonlarını farklı segmentlerde kullanmayı planlayan Nvidia, Fermi mimarisi ile her segmentte liderliği hedefliyor.