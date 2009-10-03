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Nvidia: Fermi mimarisini her segmentte kullanacağız

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia: Fermi mimarisini her segmentte kullanacağız
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Nvidia geçtiğimiz hafta düzenlenen Grafik Teknolojileri Konferansı'nda Fermi kod adını taşıyan yeni nesil grafik işlemci mimarisini tanıttı. DirectX 11 uyumluluğu başta olmak üzere C++ ve ECC desteği gibi önemli yeniliklerle donatılan Fermi mimarisi ile Nvidia hem 3D performans yarışında hem de GPGPU rekabetinde öne geçmenin planlarını yapıyor.

TSMC'nin tesislerinde 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3 milyardan fazla transistöre sahip olan Fermi tabanlı GT300 GPU'sunun, GeForce 300 serisinin üst modellerinde kullanılması beklenirken, tasarımı esnasında ölçeklenebilirliğe ve segment odaklı hızlı adaptasyona büyük önem verdildiği söylenen Fermi mimarisinin, üst seviye modellerinde giriş seviyesine kadar geniş bir yelpazede kullanılacağı açıklandı.

Paralel işlemci ya da Nvidia'nın yeni ifadesiyle CUDA çekirdeklerinin sayısı ölçeklenebilir küme yapısı sayesinde farklı modeller için değiştirilebilecek ve bu sayede kağıt üzerinde ciddi bir maliyet izlenimi yaratan yeni nesil GPU mimarisini temel alan ekonomik çözümler de zaman içerisinde endüstrinin beğenisine sunulacak.

Bu arada elimize ulaşan bilgilere göre Nvidia, Fermi kod adını taşıyan yeni nesil GPU mimarisini masaüstü, mobil ve profesyonel segmentlere yönelik ekran kartlarının yanında ION ve Tegra platformlarında kullanmayı da planlıyor. 2010 ile birlikte yeni mimarinin ölçeklendirilmiş versiyonlarını farklı segmentlerde kullanmayı planlayan Nvidia, Fermi mimarisi ile her segmentte liderliği hedefliyor.


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gerbay 10 yıl
arkadaşlar C++ desteği gibi şeyler sadece reklam amaçlı kullanılan şeyler. Sanki diğerlerinin C++ desteği yok mu, hepsinin var. zaten bu donanım ile ilgili bir olay değil, oturup donanım için yazılım kütüphanesi yazmaktan ibaret ve bu hepsi için var zaten. Bu tür şeylerin burada parametre olarak kullanılması çok saçma ve anlamsız.
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ooppss 10 yıl
Nvidia: Fermi mimarisini her segmentte kullanacağız

+ hatta maketini yapıp oyuncak sektöründe bile değerlendireceğiz

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CoreXXX 10 yıl
gelsin bakalım yeni teknoloji hep beni heyecanlandır, umarım bize faydası olan bir teknolidir
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yerroner 10 yıl
GT200 serisi dediğim GT200 GPU'su olacak.
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yerroner 10 yıl
GT200 serisi orta ve alt segmentte yoktu galiba, hatta laptop modelleri de yok sanırım? GT 280M bildiğim kadarıyla G92 GPU'lu bir kart.
Bence böylesi her segmente yayılım daha iyi olmuş gibi, sorunları ve dengesizlikleri illa ki azaltır.
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XIII 10 yıl
başka bi şansı yokki zaten ortaa ve giriş seviyesi para kazandırıyor üst segment işin kariyer kısmı gibi. Zaten GT 300 gpusunu ölçeklendiremezse yeniden eski serilerin ismini değiştirip piyasaya sürecek aynı şimdikinde olduğu gibi.
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fx57 10 yıl
@Tolga*, profesyonel segmentte Fermi tabanlı yeni nesil Quadro ve Tesla çözümleri sunulacak.
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High Fidelity 10 yıl
Cuda çekirdeklerini lego gibi ayırabilip istediği güçte ve hızda üretebileceği tasarım yapmışlar,yakında otomobiller,gpslerde,telefonlarda,hatta televisyonlarda işlemcilerini görebileceğiz.C++ desteği ile her platformda iş yaparlar.
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ugacomtr 10 yıl
kırpıp kırpıp piyasaya sürecek :) eger bu sekilde yapmazsa zaten kaybederdi. hepsinde ayni teknoloji var ama birisinde 30 işlemci birimi digerinde 60 olacak. akıllıca.
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IgorStravinsky 10 yıl
Profesyönel segmentde kullanılmaz bence. Adamlar 2000-4000$'lara sattığı Quadro serisini kendi elleriyle mi bitirecekler
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sadtneverdie 10 yıl
Tolga*

Profesyönel segmentde kullanılmaz bence. Adamlar 2000-4000$'lara sattığı Quadro serisini kendi elleriyle mi bitirecekler




oyun kartının destekledikleri farklı quadronun destekledikleri farklı... şu an piyasadaki quadrolarda oyun kartlarıyla aynı gpu ları kullanıyor ancak kullanım alanları ve destekledikleri teknolojiler farklı
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