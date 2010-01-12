Nvidia Fermi pazara düşük adetlerle giriş yapabilir

Gelen son bilgilere göre Nvidia'nın DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için hacimli üretimi Şubat ayının 3. haftasında başlanabilir. CES 2010 fuarında Fermi tabanlı GF100 GPU'su için üretimin başladığını belirten Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, DirectX 11 destekli ekran kartlarının ilk çeyrekte satışta olacağını belirtmişti. Nvidia'nın finansal takvimine göre Ocak sonunda başlayan ve Nisan sonunda tamamlanan ilk çeyrek için yeni nesil ekran kartlarının lanse edileceği spesifik tarih resmi olarak telaffuz edilmese de kartların Mart ayında hazır olacağı en güçlü ihtimal olarak bir süredir konuşulmaktaydı.
Nvidia tabanlı ekran kartı üreten firmalardan biri tarafından sağlanan bilgiye göre yeni nesil ekran kartlarının üretimine Şubat ayının 3. haftasında başlanacağı be kartların Mart ayının ortalarına doğru pazara giriş yapacağı ancak ilk etapta miktarın düşük olacağı belirtiliyor. Tüm bunlara ek olarak Fermi için verimliliğin hâlâ düşük olduğu ancak durumun AMD'nin tecrübe ettiği verimlilik sorunlarından daha kötü de olmadığı belirtildi.
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eğer söylenen gibi mart ortası ise piyasa tarihi tam olarak atiden 6 ay sonra çıkarmış oluyor. çok gç bir tarih ve bu arada ati boş durmuodur bu zaman kazancında ati bişeyler yapmıyomudr sizce.
bence:
bir gerçek varki bunu hiç kimse konuşmuyor. atinin gpu başına üretim maliyeti nvidiadan çok daha düşük, fermi piyasada olmadığı için atinin 2-3 ayda bir yaptığı yüzde 15-20 lik indirimlerde gelmedi. fermi çıkınca bunu toptan yaparsa nvidianın vay haline diyebiliriz. ortalama yüzde 35 indirim gelse 5870 280 dolar felan olur 5850 190 dolar. abov o fiyatlarla yarışılmaz gerçekden, üstelik nvidia bu kadar ateşli kartlar çıkarırken bide soğutma ihtiyacı doğarsa kullanıcılar ancak değerinden çok fazla para ödeyerek alabilirler fermileri, e böyle olursa fanatikleri dışındada kimse almaz.
millet crossfireye felan yönelir
Bu dediğiniz sadece zevk için kart alan, dünyanın en hızlı kartı bende egosuyla yanıp tutuşan kullancıların yapacakları birşey, yoksa kimse 5*** serisinden nvidi ya geçmez. Temennimiz nvidianın yine en yükseğe oynayıp, 5*** serisinin fiyatlarını düşürmesi...
Söylemedi deme.Fermi çıktığı gün ikinci el ekran kartı bölümünde cümbüş var.Ne dip fiyatlar göreceğiz.Sadece en yükseğe oynamayacaktır.Bu aptallık olur.5850 seviyesinde orta segment kartlar muhakkak gelecektir.Adı sırf nvidia diye nvidia'ya geçeceklerin sayısını şu andan itibaren tahmin etmek pek zor değil.
be kardesım yeter artık