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Nvidia Fermi pazara düşük adetlerle giriş yapabilir

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia Fermi pazara düşük adetlerle giriş yapabilir
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Gelen son bilgilere göre Nvidia'nın DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için hacimli üretimi Şubat ayının 3. haftasında başlanabilir. CES 2010 fuarında Fermi tabanlı GF100 GPU'su için üretimin başladığını belirten Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, DirectX 11 destekli ekran kartlarının ilk çeyrekte satışta olacağını belirtmişti. Nvidia'nın finansal takvimine göre Ocak sonunda başlayan ve Nisan sonunda tamamlanan ilk çeyrek için yeni nesil ekran kartlarının lanse edileceği spesifik tarih resmi olarak telaffuz edilmese de kartların Mart ayında hazır olacağı en güçlü ihtimal olarak bir süredir konuşulmaktaydı.

Nvidia tabanlı ekran kartı üreten firmalardan biri tarafından sağlanan bilgiye göre yeni nesil ekran kartlarının üretimine Şubat ayının 3. haftasında başlanacağı be kartların Mart ayının ortalarına doğru pazara giriş yapacağı ancak ilk etapta miktarın düşük olacağı belirtiliyor. Tüm bunlara ek olarak Fermi için verimliliğin hâlâ düşük olduğu ancak durumun AMD'nin tecrübe ettiği verimlilik sorunlarından daha kötü de olmadığı belirtildi.


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CoreXXX 9 yıl
mart ortasında satışına başlanack ve kısıtlı. fermi bekleyen arkadaşlar nisan-mayıs gibi tr de görebilirisniz bence. çok geç kaldı nvidia çok geç.
eğer söylenen gibi mart ortası ise piyasa tarihi tam olarak atiden 6 ay sonra çıkarmış oluyor. çok gç bir tarih ve bu arada ati boş durmuodur bu zaman kazancında ati bişeyler yapmıyomudr sizce.
bence:
bir gerçek varki bunu hiç kimse konuşmuyor. atinin gpu başına üretim maliyeti nvidiadan çok daha düşük, fermi piyasada olmadığı için atinin 2-3 ayda bir yaptığı yüzde 15-20 lik indirimlerde gelmedi. fermi çıkınca bunu toptan yaparsa nvidianın vay haline diyebiliriz. ortalama yüzde 35 indirim gelse 5870 280 dolar felan olur 5850 190 dolar. abov o fiyatlarla yarışılmaz gerçekden, üstelik nvidia bu kadar ateşli kartlar çıkarırken bide soğutma ihtiyacı doğarsa kullanıcılar ancak değerinden çok fazla para ödeyerek alabilirler fermileri, e böyle olursa fanatikleri dışındada kimse almaz.
millet crossfireye felan yönelir
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tahir40 9 yıl
dx 12 çıksın fehmi öyle çıkacak :P Nvidia kart kullanan biri olarak oha diyorum :) Yok 'Biz donanım değil yazılım firmasıyız' yok 'biz teknoloji üretiyoruz' deyip kullandığım karta biraz oc yapıp; 8800gt, yok gto,9800gt,9800 gtx, 980gtx+, GTS250 diye piyasaya süren bi firma oldu... Ayıp yaw. laf değil kart istiyoruz :D
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Momo-Oz 9 yıl
Nvidia bence atiyi geçemediğinin farkında ,bundan dolayı haala zaman kazanıp çekirdek mimarisi ile oynama yapıyo ..
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mav1li 9 yıl
Nisanı bulacak. Bannn
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barisdragon 9 yıl
Adı nvidia diye değil sorunsuz oyun oynamak için çok kişi geçecek. Şimdiden gtxlerle değiştirenler var. Yabancı forumlara bakın görürsünüz. Hiçbir forumda bu kadar 58xx hayranlığı görmedim.
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quexstre48 9 yıl
çoğu 5*** serisi kart kullananlar düzgün bir kart çıkması halinde nvidia'ya geçecektir.

Bu dediğiniz sadece zevk için kart alan, dünyanın en hızlı kartı bende egosuyla yanıp tutuşan kullancıların yapacakları birşey, yoksa kimse 5*** serisinden nvidi ya geçmez. Temennimiz nvidianın yine en yükseğe oynayıp, 5*** serisinin fiyatlarını düşürmesi...
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Source 9 yıl
Türkiye'ye 10 adet gelecekmiş
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Kloroform 9 yıl

quexstre48

çoğu 5*** serisi kart kullananlar düzgün bir kart çıkması halinde nvidia'ya geçecektir.


Bu dediğiniz sadece zevk için kart alan, dünyanın en hızlı kartı bende egosuyla yanıp tutuşan kullancıların yapacakları birşey, yoksa kimse 5*** serisinden nvidi ya geçmez. Temennimiz nvidianın yine en yükseğe oynayıp, 5*** serisinin fiyatlarını düşürmesi...

Söylemedi deme.Fermi çıktığı gün ikinci el ekran kartı bölümünde cümbüş var.Ne dip fiyatlar göreceğiz.Sadece en yükseğe oynamayacaktır.Bu aptallık olur.5850 seviyesinde orta segment kartlar muhakkak gelecektir.Adı sırf nvidia diye nvidia'ya geçeceklerin sayısını şu andan itibaren tahmin etmek pek zor değil.
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Timeguard 9 yıl
girsinde nası girerse girsin
be kardesım yeter artık
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cihandark 9 yıl
eskiden kahvelerde hükümet kurup hükümet yıkan amcalar vardı şimdi devir değişti forumlarda firma kurup firma batıran gençlerimiz var :P
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semih22 9 yıl
pazarlama taktiği ve pahalı olması adına yapılmış bir hareket nvidia gözümden düştü iyice ..
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Xantiave 9 yıl
:D hic sarısırmadım..Nvidia da Yalan oldu
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Black_Mamba24 9 yıl
nvidia daha iflah olmaz
hatta burda bi video da sunuldugu anda biz başka firmalar gibi
bulunmama sorunu yasamayacagız denmiyormuydu
ya bi kerede sozunde dur be kardesim.ne dese tersi çıkıyo yada palavra attıgı çıkıyo..zaten 58xx serisinden pahalı olacagı kesin gibi bu kartların bu da bi bahanesi işte.şimdi tek şey kaldı geriye oda PhysX + cuda... peki bu 2 ozellik için fazla para wermeye degecekmı?asıl soru bu.nvidia yeter artık
uzatma...
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Statistik 9 yıl
kartı fahiş fiyata satmak için bir bahane!
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Mete Can Karahasan 9 yıl
İddia ediyorum, Nvidia sinek avlayacak
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