Nvidia Fermi pazara düşük adetlerle giriş yapabilir

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Gelen son bilgilere göre Nvidia'nın DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları için hacimli üretimi Şubat ayının 3. haftasında başlanabilir. CES 2010 fuarında Fermi tabanlı GF100 GPU'su için üretimin başladığını belirten Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, DirectX 11 destekli ekran kartlarının ilk çeyrekte satışta olacağını belirtmişti. Nvidia'nın finansal takvimine göre Ocak sonunda başlayan ve Nisan sonunda tamamlanan ilk çeyrek için yeni nesil ekran kartlarının lanse edileceği spesifik tarih resmi olarak telaffuz edilmese de kartların Mart ayında hazır olacağı en güçlü ihtimal olarak bir süredir konuşulmaktaydı.

Nvidia tabanlı ekran kartı üreten firmalardan biri tarafından sağlanan bilgiye göre yeni nesil ekran kartlarının üretimine Şubat ayının 3. haftasında başlanacağı be kartların Mart ayının ortalarına doğru pazara giriş yapacağı ancak ilk etapta miktarın düşük olacağı belirtiliyor. Tüm bunlara ek olarak Fermi için verimliliğin hâlâ düşük olduğu ancak durumun AMD'nin tecrübe ettiği verimlilik sorunlarından daha kötü de olmadığı belirtildi.