Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia G100 Mart ayında geliyor

11 yıl
22b
1
49
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nvidia'nın yeni nesil GeForce 9 serisi ekran kartı ailesinin G100'den güç alacak tepe modelleri ki bunlar ilk etapta muhtemelen GeForce 9800GTS ve 9800GTX olacak ve Mart ayında yine muhtemelen Hannover/Almanya'da yapılacak Cebit fuarı ile birlikte resmen anons edilecek. GeForce 9 serisi ile ilgili olarak Nvidia'nın izleyeceği yol ise şu an bilinmiyor. Zira firmanın ilk olarak performans odaklı üst modeller ile pazara girip sonrasında ise giriş ve orta segment modellerini mi duyuracak yoksa orta segmentte yer alacak ekran kartlarına güç verecek G96 gpu'sunu da G100 ile eş zamanlı mı anons edilecek henüz netlik kazanmış değil ama şu an için gelen bilgiler, G96'nın da aynı zaman dilimi içerisinde Nvidia tarafından duyurulabileceği yönünde. G100 ile ilgili olarak söylenen performans söylemi ise güç vereceği kartların Ocak ayında çıkacak D8E kod adlı çift G92'li karttan daha güçlü olacağı yönünde. Ortaya çıkan ilk söylemlerin ne kadar doğru olduğunu zamanla göreceğiz.
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Albatros83 11 yıl
Söylentiler kartın çok güçlü olacağı yönünde ama ATI nin alternatif çözümler ve testleri gelmeden birşeysöylemek doğru olmaz. Tabi 8800GT beklentileri yükseltiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
er38 11 yıl
"G100 ile ilgili olarak söylenen performans söylemi ise güç vereceği kartların Ocak ayında çıkacak D8E kod adlı çift gpu'lu karttan daha güçlü olacağı yönünde." burası gerçekten ilginç


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 11 yıl
eğer bu gerçekse ati nin çekeceği var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KYSER 11 yıl
Orjinalden alıntı: er38

"G100 ile ilgili olarak söylenen performans söylemi ise güç vereceği kartların Ocak ayında çıkacak D8E kod adlı çift gpu'lu karttan daha güçlü olacağı yönünde." burası gerçekten ilginç







Bende zaten tamda böyle olmasını bekliyordum


Ama fx57 Eksik yazmış..Şunuda eklemesi gerekirdi..

G100 GPU sunu kullanan kartlar AMD/ATI nin 4 lü GPU kullanan sistemlerini tekbaşına ekarte edebilecek güçte olacaklar...




Emin olduğum şeylerden birisi Çoklu GPU sistemleri Prestij ürünleri olarak görmeyip bu sistemleri Rekabette ciddi bir şekilde kullanmaya calişmak ve bu tür sistemlere bel bağlamak Herzaman üreticiyi İFLAS a götürür...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
21993 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nvidia, ekran
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Sonyericsson W880i cep telefonu video inceleme 11 yıl Compex 2007 : Smart (GP2X) Standı Röportajı 11 yıl Compex 2007 : ASUS Dizüstü Standı Röportajı 11 yıl Compex 2007 : Eray SOFT'dan sesli kitap okuyucu 11 yıl Compex 2007 : MEP iletişim'den 0-9 yaş arası çocuklar için cep telefonu 11 yıl Compex 2007 : Intel GameX Standı Röportajı 11 yıl Compex 2007 : Zotac Türkiye Standı Röportajı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim