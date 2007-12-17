Nvidia G100 Mart ayında geliyor

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Nvidia'nın yeni nesil GeForce 9 serisi ekran kartı ailesinin G100'den güç alacak tepe modelleri ki bunlar ilk etapta muhtemelen GeForce 9800GTS ve 9800GTX olacak ve Mart ayında yine muhtemelen Hannover/Almanya'da yapılacak Cebit fuarı ile birlikte resmen anons edilecek. GeForce 9 serisi ile ilgili olarak Nvidia'nın izleyeceği yol ise şu an bilinmiyor. Zira firmanın ilk olarak performans odaklı üst modeller ile pazara girip sonrasında ise giriş ve orta segment modellerini mi duyuracak yoksa orta segmentte yer alacak ekran kartlarına güç verecek G96 gpu'sunu da G100 ile eş zamanlı mı anons edilecek henüz netlik kazanmış değil ama şu an için gelen bilgiler, G96'nın da aynı zaman dilimi içerisinde Nvidia tarafından duyurulabileceği yönünde. G100 ile ilgili olarak söylenen performans söylemi ise güç vereceği kartların Ocak ayında çıkacak D8E kod adlı çift G92'li karttan daha güçlü olacağı yönünde. Ortaya çıkan ilk söylemlerin ne kadar doğru olduğunu zamanla göreceğiz.