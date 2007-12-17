Nvidia G100 Mart ayında geliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia'nın yeni nesil GeForce 9 serisi ekran kartı ailesinin G100'den güç alacak tepe modelleri ki bunlar ilk etapta muhtemelen GeForce 9800GTS ve 9800GTX olacak ve Mart ayında yine muhtemelen Hannover/Almanya'da yapılacak Cebit fuarı ile birlikte resmen anons edilecek. GeForce 9 serisi ile ilgili olarak Nvidia'nın izleyeceği yol ise şu an bilinmiyor. Zira firmanın ilk olarak performans odaklı üst modeller ile pazara girip sonrasında ise giriş ve orta segment modellerini mi duyuracak yoksa orta segmentte yer alacak ekran kartlarına güç verecek G96 gpu'sunu da G100 ile eş zamanlı mı anons edilecek henüz netlik kazanmış değil ama şu an için gelen bilgiler, G96'nın da aynı zaman dilimi içerisinde Nvidia tarafından duyurulabileceği yönünde. G100 ile ilgili olarak söylenen performans söylemi ise güç vereceği kartların Ocak ayında çıkacak D8E kod adlı çift G92'li karttan daha güçlü olacağı yönünde. Ortaya çıkan ilk söylemlerin ne kadar doğru olduğunu zamanla göreceğiz.
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Bende zaten tamda böyle olmasını bekliyordum
Ama fx57 Eksik yazmış..Şunuda eklemesi gerekirdi..
G100 GPU sunu kullanan kartlar AMD/ATI nin 4 lü GPU kullanan sistemlerini tekbaşına ekarte edebilecek güçte olacaklar...
Emin olduğum şeylerden birisi Çoklu GPU sistemleri Prestij ürünleri olarak görmeyip bu sistemleri Rekabette ciddi bir şekilde kullanmaya calişmak ve bu tür sistemlere bel bağlamak Herzaman üreticiyi İFLAS a götürür...