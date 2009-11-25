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Nvidia GeForce 195.62 beta sürücüsünü kullanıma sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,1b
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7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia GeForce 195.62 beta sürücüsünü kullanıma sundu
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DirectX 10.1 destekli GeForce GT240 modelini kısa bir süre önce kullanıma sunan Nvidia, yeni bir beta sürücü daha yayımladı. GeForce 6, 7, 8, 100 ve 200 serisi ekran kartlarıyla birlikte ION çipsetiyle (GeForce 9400M) uyumlu GeForce 195.62 beta için açıklanan özellik, güncelleme ve yenilik listesi ise şu şekilde;

  • Adobe Flash 10.1 beta ile daha yumuşak, düzgün HD videolar için GPU tabanlı hızlandırma.
  • GeForce GT 240 desteği.
  • GeForce 8 serisi ve üstü ekran kartları için OpenCL 1.0 (Open Computing Language) desteği.
  • CUDA Toolkit 3.0 ile gelen özellik ve performans iyileştirmelerine destek.
  • Borderlands, Call of Duty: Modern Warfare 2 ve FIFA Soccer 10 gibi yeni oyunlar için SLI profil desteği.

GeForce 195.62 Beta sürücüsünü indirmek için;

- GeForce 195.62 beta (Windows XP 32bit)
- GeForce 195.62 beta (Windows XP 64bit)
- GeForce 195.62 beta (Windows 7/Vista 32bit)
- GeForce 195.62 beta (Windows 7/Vista 64bit)
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LINEBACKER 10 yıl
Open CL nedir?
Önemli bişeyse yükliyim:)
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Elektrotek 10 yıl
195.62 WHQL 'da yayınlanmış indirilebilir durumda.
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waltran 10 yıl
bunuda bi deniym ya 9400gt te physx açamıyorum nedense 185.85 te açılıyor bitek
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disorderpunk 10 yıl
260 ve 295 arası kartların Fallout 3 teki stutter olayları giderilmiş.
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enrique 10 yıl
teşekkürler.
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enrique 10 yıl
195.62??
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