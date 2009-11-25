Nvidia GeForce 195.62 beta sürücüsünü kullanıma sundu

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DirectX 10.1 destekli GeForce GT240 modelini kısa bir süre önce kullanıma sunan Nvidia, yeni bir beta sürücü daha yayımladı. GeForce 6, 7, 8, 100 ve 200 serisi ekran kartlarıyla birlikte ION çipsetiyle (GeForce 9400M) uyumlu GeForce 195.62 beta için açıklanan özellik, güncelleme ve yenilik listesi ise şu şekilde;

Adobe Flash 10.1 beta ile daha yumuşak, düzgün HD videolar için GPU tabanlı hızlandırma.

GeForce GT 240 desteği.

GeForce 8 serisi ve üstü ekran kartları için OpenCL 1.0 (Open Computing Language) desteği.

CUDA Toolkit 3.0 ile gelen özellik ve performans iyileştirmelerine destek.

Borderlands, Call of Duty: Modern Warfare 2 ve FIFA Soccer 10 gibi yeni oyunlar için SLI profil desteği.

GeForce 195.62 Beta sürücüsünü indirmek için;